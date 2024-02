Mauvaise nouvelle pour les supporters montpelliérains ! Gasset confirme 4 absences et annonce 1 grand retour dans le groupe olympien ! La mise au point de Gasset concernant Pape Gueye ! Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: mauvaise nouvelle pour les supporters montpelliérains ! Gasset confirme 4 absences et annonce 1 grand retour dans le groupe olympien ! La mise au point de Gasset concernant Pape Gueye !

OM – Montpellier: mauvaise nouvelle pour les supporters montpelliérains !

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se disputera sans supporters montpelliérains, interdits de déplacement.

L’OM accueillera Montpellier ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Un match qui se disputera sans supporters montpelliérains, interdits de déplacement. La faute à un nouvel arrêté publié ce vendredi dans le journal officiel, et ce, à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Un arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters montpelliérains

« Il existe un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs, alors que les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste. Les déplacements du Montpellier Hérault sont fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de projectiles ou fumigènes. À Marseille, les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters à l’occasion des rencontres entre l’OM et un club visiteur avec lequel il existe une rivalité particulière sont tout aussi récurrents », peut-on lire dans cet arrêté.

OM: Gasset confirme 4 absences et annonce 1 grand retour dans le groupe olympien !

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Rongier, Nadir, Murillo et la suspension de Clauss. Le coach de l’OM a également annoncé un grand retour dans le groupe olympien !

L’OM recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Rongier, Nadir, Murillo ainsi que la suspension de Clauss. Le technicien français a également annoncé le retour de Pape Gueye dans le groupe olympien !

Gueye de retour dans le groupe

#Gasset sur #Gueye: « J’ai dit à la direction si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. » #OMMHSC #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/My1bBUVwSb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2024

« J’ai dit à la direction si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. Il a repris l’entraînement avec nous depuis 48h, a indiqué l’entraîneur marseillais. Clauss est suspendu. On récupère également Balerdi après sa suspension ainsi que Garcia et Onana, qui ‘n’étaient pas qualifiés en Ligue Europa », a-t-il ajouté.

Mercato OM: la mise au point de Gasset concernant Pape Gueye !

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a éclairci la situation de Pape Gueye.

L’OM recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a mis au point la situation de Pape Gueye. Le technicien français compte bel et bien sur son joueur.

« J’ai dit à la direction que si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est un très bon joueur. Il est disponible et dans le groupe pour dimanche », a affirmé l’entraîneur marseillais.

À noter que l’international sénégalais est apparu à seulement trois reprises cette saison sous le maillot olympien en raison de sa suspension de 4 mois. Le milieu de terrain a ensuite été mis au placard par son club cet hiver, pour forcer son départ.

