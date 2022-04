Maxime Lopez, un espoir brésilien pour remplacer Kamara et les accords de Longoria… Voici les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, voici les informations importantes du samedi 9 avril 2022 !

Mercato OM: Un joli chèque rapporté par un joueur formé au club ?

Parti de l’Olympique de Marseille pour rejoindre Sassuolo, Maxime Lopez pourrait rapporter un chèque conséquent à son club formateur. Auteur de deux belles saisons en Serie A, le milieu de terrain français a vu sa valeur marchande augmenter. Si son prix de vente n’était pas très élevé, le pourcentage à la revente est quant à lui bien important et intéressant pour les finances olympiennes.

Le prochain mercato estival sera l’occasion parfaite pour Pablo Longoria de renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. Si l’OM devrait encaisser plusieurs dizaines de millions d’euros en fin de saison grâce au nouveau fonds d’investissement luxembourgeois de la LFP ainsi qu’à une probable qualification en coupe d’Europe, de nouvelles ventes sont attendues pour améliorer la situation financière du club. Si la vente de joueurs sera à coup sûr une solution envisagée par les dirigeants du club, un joueur formé au club pourrait rapporter un chèque important à l’OM.

Sassuolo estime Maxime Lopez à 30M

Lors de la vente de Maxime Lopez à Sassuolo, l’Olympique de Marseille a intégré un pourcentage sur la plus-value à la revente de 30%. Après ses deux très bonnes saisons en Serie A, la valeur du minot marseillais a considérablement augmenté. Selon l’administrateur délégué du club Giovanni Carnevali, le prix de l’ancien olympien serait de 30 millions d’euros. En cas de départ de Sassuolo, cela représenterait un chèque important pour les finances olympiennes.

« Il y a un chiffre de base qui s’applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d’euros et ensuite nous évaluons chaque cas. Sassuolo a une stratégie claire : il accepte de céder un joueur lorsqu’il est convaincu d’avoir un remplaçant adéquat. Savez-vous quel joueur de Sassuolo est le plus courtisé ? Maxime Lopez. Ils le veulent en Serie A et à l’étranger. Mais lui, comme tous les autres, ne sera vendu que quand j’aurai trouvé un bon joueur pour le remplacer. » Giovanni Carnevali – Source: La Gazzetta dello Sport

Mercato OM: Kamara remplacé par un espoir brésilien ?

Annoncé sur le départ, Bouba Kamara devrait partir libre et ne pas prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille sauf surprise de dernière minute. Si Pablo Longoria suivrait la piste de Veretout, un espoir brésilien serait également sur les tablettes du dirigeant olympien.

Comment remplacer Bouba Kamara ? Le milieu défensif devrait quitter le club libre en juin prochain malgré des mois de négociations pour une prolongation de contrat. Si l’effectif marseillais semble bien rempli au milieu de terrain, il faudra très certainement trouver un remplaçant au joueur formé à l’OM. Pablo Longoria semble suivre la piste menant à Jordan Veretout, joueur de l’AS Roma. L’international français n’est plus utilisé par José Mourinho et devrait être cédé par le club de la capitale italienne. Si le joueur semblerait intéressé par le projet olympien, le prix du transfert pourrait poser problème. Estimé à 22 millions d’euros par le site transfermarkt, Pablo Longoria pourrait néanmoins s’en sortir à moindre coût dans ce dossier s’il venait à se finaliser. Cependant, le président marseillais suivrait également une autre piste, plus originale.

Danilo dans les petits papiers de Longoria ?

L’Olympique de Marseille serait sur la piste de Danilo, milieu de terrain de 20 ans de Palmeiras pour remplacer Bouba Kamara. En effet, selon L’Equipe, le joueur intéresserait beaucoup Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Capable d’évoluer un peu à tous les postes du milieu, même s’il est plus à l’aise dans un rôle plus défensif. Estimé lui aussi à 22 millions d’euros par transfermarkt, Palmeiras pourrait être gourmand dans ce dossier. Nous vous en parlions il y a quelques jours dans l’un de nos bons plans.

« Danilo de Palmeiras a un bon profil pour jouer au milieu, il peut se désaxer coté droit. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais il a montré la saison dernière que malgré son jeune âge il pouvait s’imposer dans un des meilleurs clubs brésiliens. Il a gagné la Copa Libertadores, le mondial des clubs aussi. Il a cette capacité à jouer comme numéro 6 mais à pouvoir se projeter rapidement vers l’avant, il aime bien participer aux actions offensives. Il a même parfois été utilisé en numéro 8. C’est un très bon jeune joueur qui a été sollicité, il est suivi par des clubs européens. Il a prouvé qu’il pouvait assumer ce poste là dans un grand club avec cette capacité à pouvoir très bien défendre comme sentinelle devant la défense, gratter des ballons, être physiquement présent dans les duels. Mais il a aussi une bonne qualité technique pour la relance. Il ne se cache pas. C’est un très gros potentiel dont on parle beaucoup au brésil surtout depuis la saison dernière. On attend un transfert vers l’Europe pour lui. On est encore loin du niveau de Boubacar Kamara qui a montré d’énormes qualités cette saison, mais ça pourrait être un bon remplaçant avec un temps d’adaptation. On l’a vu avec Gerson qui a eu besoin de temps alors qu’il sortait de deux grosses saisons avec Flamengo. Danilo pourrait être une très bonne solution, par contre le transfert ne sera pas donné la clause fixée par Palmeiras est de 50M€, mais ça peut très vite descendre dans des négociations, avec des bonus. Il y a de la concurrence mais ça peut être une belle cible pour Longoria à ce poste là. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/03/2022)

Mercato OM: Pablo Longoria aurait déjà quelques accords pour le prochain mercato !

Comme à son habitude, Pablo Longoria travaille en amont sur les mercatos. Le président marseillais aurait même déjà conclut des accords avec certains joueurs selon les informations de Mathieu Grégoire. Des joueurs libres pourraient rejoindre l’effectif plutôt rapidement.

Pablo Longoria se serait d’ores et déjà lancé sur le marché des transferts en vue du prochain mercato estival. Rien d’étonnant lorsque l’on connait la quantité de travail qu’il réalise en amont de chaque période de transfert. Si Samuel Gigot rejoindra librement l’Olympique de Marseille à l’été prochain, Pablo Longoria aurait déjà quelques accords avec d’autres joueurs. C’est en effet ce qu’à annoncer Mathieu Grégoire sur le compte Instagram de France Football. Le journaliste de L’Equipe laisse entrevoir un été agité sur la Canebière.

« Longoria a-t-il déjà des accords avec des futures recrues ? Oui, il a déjà des accords dans le sens où il travaille en amont sur le mercato. Il aime bien multiplier les pistes. L’OM pourrait être interdit de recrutement et il faut anticiper les prochains mercatos. Aujourd’hui, Longoria travaille en amont comme avec Gigot et il a avancé avec des joueurs qui seraient libres et qui pourraient rejoindre rapidement l’OM » Mathieu Grégoire – Source: France Football

Gigot ne viendra que cet été

Recruté en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a été prêté dans la foulée jusqu’en juin au Spartak Moscou. Il y a plusieurs semaines la possibilité de le voir rejoindre Marseille plus tôt que prévu compte tenu du contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie a été évoquée. L’ambassade de France avait en effet conseillé aux ressortissants français de quitter le territoire russe et les mesures prises par la FIFA permettent aux joueurs de négocier une résiliation avec les clubs russes dans lesquels ils évoluent. L’arrivée à l’OM de Samuel Gigot avant la fin de saison a visiblement été étudiée. Toutefois comme le confirme le journal l’Equipe ce jeudi, le défenseur central devra patienter jusqu’à la fin de saison pour revêtir le maillot blanc. En effet, l’OM n’a aucune marge financière et reste encadrée par la DNCG. Le quotidien sportif évoque également le souhait de maintenir un certain équilibre au sein du vestiaire olympien.

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)