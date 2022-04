Mercato OM: Après Saïss, Longoria surveille un autre international marocain ?

A la recherche de nouveaux éléments pour venir renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait coché le nom d’un attaquant international marocain qui évolue dans un top club de Liga. Cependant, son prix risque d’être un frein à ce transfert.

Lors du prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille devra se montrer une nouvelle fois inventif pour à la fois respecter les envies du coach et les règlementations financières très strictes auxquelles l’OM devra se plier. Pour renforcer le secteur défensif de l’équipe, Pablo Longoria aurait coché le nom de Romain Saïss. En effet, l’international marocain arrive en fin de contrat avec son club de Wolverhampton en juin prochain. Le capitaine polyvalent des Lions de l’Atlas ne dispose pas d’un salaire excessif de l’autre côté de la Manche (environ 120 000 euros brut par mois) et connaît bien la Ligue 1. Aussi à l’aise en tant que défenseur central qu’en milieu défensif, le profil de l’ancien angevin plaît beaucoup au président marseillais. En plus de cela, Pablo Longoria semble également attiré par un coéquipier de Romain Saïss en sélection marocaine.

Youssef En-Nesyri pour venir renforcer l’attaque marseillaise ?

En quête d’idées pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria serait intéressé par le profil de Youssef En-Nesyri. Auteur d’une excellente saison l’an passé avec 24 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant marocain du FC Séville est pourtant en manque d’efficacité cette saison. Alors qu’il a disputé 22 matchs cette saison, En-Nesyri n’a inscrit que 3 petits buts et a délivré autant de passes décisives. Malgré ce faible ratio, l’attaquant de 24 ans serait sur les tablettes des dirigeants olympiens.

En-Nesyri trop cher pour l’OM ?

La dimension financière d’un transfert est également très importante pour l’OM, d’autant plus que les comptes marseillais sont surveillés par les instances. Pablo Longoria a connu des difficultés pour valider certains transferts auprès des instances, comme celui d’Amine Harit par exemple. Or, le possible transfert de Youssef En-Nesyri aurait un lourd poids financier puisque le buteur sévillan est estimé à 35 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt. A moins d’un nouveau coup de génie de Pablo Longoria, difficile d’imaginer l’international marocain sous la tunique olympienne la saison prochaine.