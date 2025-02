McCourt se positionne… Henrique attire des clubs et l’arbitre vs Nantes désigné… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : McCourt se positionne… Henrique attire des clubs? L’arbitre vs Nantes désigné…

OM : Après les polémiques, on connaît l’arbitre nommé pour le match vs Nantes !

Cette semaine aura été particulièrement marquée par les polémiques autour de l’arbitrage. La personne qui officiera pour la rencontre face à Nantes ce dimanche est nommée !

Pablo Longoria a perdu son sang froid ce samedi soir lors du match face à Auxerre et a déclenché une grosse polémique en glissant le mot « corruption ». Pour le match face au FC Nantes de ce dimanche, la Ligue a annoncé l’arbitre qui officiera au Vélodrome. Il s’agit de Stéphanie Frappart.

Les stats

Depuis 2019, Stéphanie Frappart a arbitré l’OM sur 12 matchs toutes compétitions confondues. Les Marseillais n’ont perdu qu’un seul match, face à Brest en 2023, avec madame Frappart au sifflet. De bonnes statistiques et peu d’antécédents qui pourraient calmer les choses après des journées de tension.

Christophe Dugarry détruit Pablo Longoria !

Sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry est revenu sur les propos de Pablo Longoria concernant l’arbitrage. L’ancien joueur soulève certains points du craquage du président de l’Olympique de Marseille et estime que le costume est peut-être un peu trop grand pour lui…

« Ça fait six mois que Longoria est sur les nerfs, qu’il est en train de nous raconter que l’arbitrage n’est pas bon, que c’est un championnat de merde, que tout va mal. Il est président de l’OM! Il nous montre qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang-froid, tu n’es même pas sur le terrain. Alors je comprends, tout le monde est capable de péter un câble, tout le monde est capable de dire d’énormes bêtises. On en a tous dit, moi le premier, que j’ai regrettées. Mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité. Quand je l’entends dire dans ces excuses de ce (lundi) matin: ‘Il faut que l’arbitrage évolue et progresse’, mais mec c’est toi qui dois progresser! C’est toi qui dois évoluer dans ta façon d’être président, dans ta façon d’appréhender ces erreurs d’arbitrage, ces fautes humaines, d’interprétation. Plutôt que de penser que c’est l’arbitrage qui doit s’améliorer, dis que toi tu dois t’améliorer. Déjà, commence par ça’, a déclaré l’ancien joueur sur RMC.

Mercato OM : Après la Premier League… ça s’agite autour de Luis Henrique !

Luis Henrique, repositionné en piston droit à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi, brille cette saison avec 9 buts et 6 passes décisives en 25 matchs. Son éclosion attire l’attention de plusieurs clubs de Premier League mais aussi de Serie A, plaçant le club phocéen face à une forte concurrence pour le conserver.

Luis Henrique ne cesse de faire parler de lui sur la scène européenne. De retour à l’Olympique de Marseille en janvier 2024 après un prêt réussi à Botafogo, l’ailier gauche brésilien, repositionné en piston droit par Roberto De Zerbi, s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif marseillais. Avec 9 buts et 6 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, il est devenu une pièce maîtresse de l’effectif phocéen.

Sa montée en puissance n’a pas échappé aux clubs anglais. Selon TBR Football, trois formations de Premier League, Nottingham Forest, Newcastle et Everton, suivent de près son évolution et envisagent une offre pour le recruter dès le prochain mercato estival. Ces clubs, en quête de renforts offensifs, apprécient particulièrement sa polyvalence et sa capacité d’adaptation à différents schémas tactiques.

Nottingham Forest, Newcastle et Everton visent Henrique, la Serie A aussi ?

Mais l’intérêt pour Luis Henrique ne se limite pas à l’Angleterre. D’après le journaliste Ekrem Konur, des clubs de Serie A sont également sur les rangs. Bien que les noms de ces équipes n’aient pas encore filtré, elles seraient séduites par le profil explosif et technique du joueur de 22 ans.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, après une prolongation signée en août dernier, le Brésilien pourrait représenter une opportunité financière intéressante pour le club phocéen. Si son avenir reste incertain, une chose est sûre : l’OM devra faire face à une concurrence de plus en plus féroce pour espérer le conserver au-delà de l’été prochain.

OM : McCourt se positionne !

Critiqué pour ses propos virulents sur l’arbitrage après la défaite de l’OM face à Auxerre (0-3), Pablo Longoria fait face à une vague de condamnations dans le monde du football français. Cependant, malgré cette polémique, il conserve le soutien du propriétaire du club, Frank McCourt.

Le président marseillais a exprimé sa frustration samedi dernier en dénonçant une supposée « corruption » et un « Championnat de merde », des propos qui ont immédiatement déclenché une tempête médiatique. Convoqué par la commission de discipline de la LFP ce mercredi, Longoria devra répondre de ses déclarations. Malgré cela, l’OM continue de soutenir son dirigeant dans son combat contre l’arbitrage, une bataille qui dure depuis plusieurs semaines.

Un soutien inébranlable au sein du club

Le directeur du football, Medhi Benatia, bien que suspendu, reste solidaire de Longoria. L’ancien défenseur, déjà impliqué dans une précédente polémique après son expulsion lors du match de Coupe de France contre Lille, partage cette frustration. De son côté, Frank McCourt ne semble pas fragiliser la position de Longoria, bien qu’il n’approuve pas la forme employée pour exprimer sa colère.

L’entretien du président marseillais avec l’AFP, publié lundi, a été « bien accueilli » en interne. Il a tenu à clarifier sa position en déclarant : « Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le foot français. » Un mea culpa qui a permis d’apaiser quelque peu la situation, sans pour autant entamer la détermination du club à réclamer plus de justice dans l’arbitrage.

Une stratégie qui peine à convaincre

Malgré les nombreux communiqués et courriers adressés aux instances arbitrales, l’OM peine à obtenir des réponses et ne fait qu’attiser les tensions. Roberto De Zerbi, entraîneur du club, soutient également cette ligne, et le sujet sera de nouveau évoqué lors de la réunion du 3 mars organisée par la FFF pour discuter des problèmes du football français.

Longoria insiste : « Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c’est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l’OM a été défavorisé. » Le dirigeant réclame une « réforme de l’arbitrage », mais il devra désormais faire preuve de plus de retenue pour espérer faire avancer les choses sans subir de nouvelles sanctions.