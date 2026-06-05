Greenwood sollicité, Lens dépouillé et le staff de Genesio… Voici les 3 infos de ce vendredi !

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 5 juin.

Info 1 : Mercato OM : ça pousse pour Greenwood !

L’aventure de Greenwood à l’OM devrait prendre fin dans les prochains jours. La Roma pousse pour s’offrir les services de l’attaquant marseillais. Le club italien n’est pas pressé comme à pu le dire Gasperini à l’idée de signer ses premières recrues. Mais tout pourrait rapidement s’accélérer dans les prochains jours dans le dossier Greenwood selon les médias italiens.

Son départ ne fait plus trop de doute. Mason Greenwood devrait bientôt quitter le sud de la France pour rejoindre l’Italie et l’AS Roma. Une vente bienvenue à l’heure où l’Olympique de Marseille cherche à récupérer un maximum de liquidités pour répondre aux exigences de la DNCG. L’OM doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros et compte sur ses meilleures valeurs marchandes dans cette quête.

La Roma et Gasperini veulent Greenwood

L’AS Roma est passé à l’attaque hier avec une première offre de 40 millions d’euros selon Foot Mercato. Un montant en-dessous des exigences marseillaises qui attendent au moins 50 millions d’euros pour l’attaquant. Le club italien espère profiter de la situation financière de l’OM pour s’offrir Greenwood à un moindre prix. D’autant que le joueur et son entourage sont enthousiastes à l’idée de rejoindre la capitale italienne. La possibilité de jouer la Ligue des Champions est un argument supplémentaire pour convaincre le joueur comme l’affection que lui porte l’entraîneur romain Gasperini.

Dans un entretien accordé à Sky Sport, le technicien italien précisait cependant que la Roma n’avait aucune urgence à recruter et n’hésiterait pas à prendre le temps pour effectuer son recrutement. Une mauvaise nouvelle pour l’OM qui entend boucler rapidement quelques ventes pour satisfaire les demandes de la DNCG.

La nomination du nouveau directeur sportif romain pour accélérer l’avancement du dossier

Mais selon le Corriere dello Sport, tout pourrait s’accélérer rapidement. En effet, le club romain pourrait bientôt avancer concernant le recrutement de l’Anglais dès l’officialisation du nouveau directeur sportif du club italien : Tony D’Amico. Selon le média italien, il devrait ensuite soumettre une première offre de 35 millions d’euros assortis de bonus qui ferait grimper la somme à 40 millions d’euros.

Une proposition qui semble bien insuffisante pour l’Olympique de Marseille qui veut au moins cinquante millions d’euros pour leur joueur. D’autant plus qu’ils doivent verser 40% du montant de la vente à Manchester United, l’ancien club de Greenwood.

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Fenerbahçe avance l’argument salarial

Cette première offre et la volonté de la Roma a vouloir profiter de la situation de l’OM pour obtenir le joueur à un plus faible coût pourrait pousser l’OM a envisagé d’autres options. Cela pourrait être de vendre d’autres joueurs pour un prix semblable à la somme attendue pour Greenwood ou essayer de vendre l’attaquant à un autre club prêt à mettre le prix attendu.

Le Corriere dello Sport affirme que la Roma est la priorité de Greenwood qui veut rester dans un grand championnat européen. Mais Fenerbahçe lui propose un salaire XXL de cinq millions d’euros nets par an (on parle de 4.5M€ par an à Rome) et diverses primes. Un domaine sur lequel la Roma ne peut pas rivaliser. Mais le club italien a la préférence du joueur et de son entourage.

La promesse d’un meilleur salaire face à un enjeu sportif moindre peut-elle faire la différence. Seul Mason Greenwood connaît la réponse à cette question.

Info 2 : Mercato concurrent OM : Un 3e départ de poids pour le RC Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Seulement six mois après son arrivée chez les Sang et Or, Allan Saint-Maximin s’apprête à tourner la page. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille devrait rebondir en MLS, du côté de Charlotte FC.

L’aventure lensoise d’Allan Saint-Maximin n’aura finalement été que de courte durée. Arrivé il y a seulement six mois au RC Lens, l’ailier français va déjà faire ses valises. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM devrait poursuivre sa carrière aux États-Unis, où Charlotte FC l’attendrait.

Un départ qui peut surprendre au regard de son arrivée récente dans le Nord. Après Pierre Sage et Adrien Thomasson, l’ancien international Espoirs français semble avoir fait le choix d’un nouveau défi outre-Atlantique, dans un championnat qui attire de plus en plus de joueurs européens ces dernières années avec un salaire jusqu’à trois fois plus importants qu’à Lens.

Un message d’adieu aux supporters lensois

Avant même l’officialisation de son transfert, Allan Saint-Maximin a tenu à adresser quelques mots aux supporters du RC Lens, avec lesquels il n’aura partagé qu’une courte aventure. Un message empreint d’émotion pour celui qui a toujours entretenu une relation particulière avec les supporters des clubs où il est passé.

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Formé à Saint-Étienne, passé notamment par Monaco, Nice, Newcastle ou encore l’Olympique de Marseille, Saint-Maximin va désormais découvrir la MLS sous les couleurs de Charlotte FC.

Pour le RC Lens, ce départ marque déjà la fin d’un chapitre qui n’aura duré que quelques mois. Pour l’ancien Olympien, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre, avec l’ambition de relancer sa carrière dans un championnat en pleine croissance.

Info 3 : OM : A quoi pourrait ressembler le staff de Bruno Genesio…

Depuis la fin de cette saison, nul doute qu’Habib Beye serait invité à se trouver un nouveau challenge. Dans cette optique, le club olympien s’est positionné sur Bruno Genesio, qui a quitté Lille d’un commun accord, malgré une 3e place synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue Des Champions.

Alors qu’il s’apprête à poser ses valises pour prendre les rênes de l’OM, Bruno Genesio devrait être accompagné de ses hommes de confiance.

Un staff qu’il connaît bien

Selon Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, le nouveau staff de l’OM se dessinerait. Parmi les hommes retenus pour accompagner le tacticien de 59 ans dans son aventure olympienne figureraient Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet comme adjoints. Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens, devrait également faire partie du voyage. Le nom de Samir Nasri est aussi évoqué, l’ancien joueur de l’OM avait déjà était contacté par Genesio par le passé…

A lire : INFO FCM : Samir Nasri pourrait faire son retour à l’OM avec Genesio

L’OM, sa priorité

Malgré des sollicitations venues de clubs étrangers, l’ancien entraîneur de Lille a considéré l’OM comme sa priorité, souhaitant rester en France pour des raisons personnelles. Une bonne nouvelle pour le duo Richard- Lorenzi, qui avait fait du technicien sa cible principale en raison de sa capacité à apporter une forme de stabilité.

Bruno Genesio constituerait ainsi la dernière pierre à l’édifice de ce projet. Le trio qu’il s’apprêterait à former avec Stéphane Richard (président) et Grégory Lorenzi (directeur sportif) est présenté comme prometteur pour le club.

Cependant, l’OM reste sous la menace d’une possible exclusion de l’Europa League pour causes des dettes s’élevant à 157 M d’euros depuis 2022.