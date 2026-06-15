Mercato, Concurrents, Genesio… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 15 juin.

Info 1 : Mercato OM : arrivé l’été dernier et auteur d’une bonne saison… il se voit rester à Marseille !

Après la victoire des États-Unis face au Paraguay (4-1) lors de la première journée de la Coupe du monde, Timothy Weah s’est exprimé sur son avenir. Une réponse courte, mais qui n’a pas échappé aux supporters de l’OM.

Après le succès convaincant des États-Unis contre le Paraguay (4-1), Timothy Weah affichait naturellement le sourire. L’international américain s’est réjoui de cette entrée réussie dans la compétition et a insisté sur l’importance de poursuivre sur cette dynamique. Il s’est confié au créateur de contenu Pape13003 : « C’est mon deuxième Mondial, ça fait dix ans que je suis avec l’équipe nationale. C’est vraiment un plaisir de gagner ce match. Il faut continuer comme ça. »

Interrogé sur la suite du tournoi, le joueur est resté mesuré et a préféré laisser place à l’humilité. « J’espère qu’on va gagner le prochain match. C’est Dieu qui donne. »

Son avenir à l’OM évoqué

Au moment d’évoquer son avenir, Timothy Weah a répondu avec spontanéité et assurance. « Je suis là, je suis là. »

Une phrase simple, mais qui a rapidement retenu l’attention des supporters marseillais. Alors que de nombreuses rumeurs entourent régulièrement son futur, cette déclaration a été perçue comme un message positif.

Même si cette sortie ne constitue pas une officialisation ou une annonce sur le mercato, elle témoigne de la sérénité du joueur lorsqu’il est interrogé sur son avenir. Les prochaines semaines permettront de savoir si cette confiance se traduira également sur le terrain et dans les décisions qui seront prises concernant sa situation.

Info 2 : Mercato concurrents OM : c’est réglé pour le départ de Pierre Sage du RC Lens…

Annoncé parmi les entraîneurs suivis en France ces derniers mois, Pierre Sage est désormais tout proche de rejoindre Crystal Palace. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour un engagement de trois saisons. L’avenir de Pierre Sage semble s’écrire en Premier League. Selon les informations de L’Équipe, le technicien français est tombé d’accord avec Crystal Palace pour signer un contrat de trois ans. Une étape importante qui rapproche un peu plus l’ancien entraîneur lyonnais du championnat anglais. Si les discussions entre les différentes parties doivent encore être finalisées, le dossier aurait considérablement avancé ces derniers jours. Le club londonien mise sur le profil du technicien français pour lancer un nouveau cycle et lui confier les rênes de son projet sportif. A LIRE : Coupe du Monde 2026 : Espagne, Uruguay, Belgique… à quelle heure et sur quelle chaine voir les 4 prochains matchs ? Une piste qui se précise L’accord trouvé sur les conditions personnelles constitue un signal fort. Il démontre la volonté commune de collaborer et laisse désormais place aux dernières démarches nécessaires avant une éventuelle officialisation. Pour Pierre Sage, ce serait une première expérience sur le banc d’un club de Premier League, l’un des championnats les plus exigeants d’Europe. Ce défi représenterait également une nouvelle étape dans sa progression après avoir gagné en visibilité sur la scène française. De son côté, Crystal Palace semble avoir fait de l’entraîneur français sa priorité pour préparer la prochaine saison. Sauf retournement de situation, les prochaines semaines pourraient donc marquer l’officialisation de cette nouvelle aventure outre-Manche.

Info 3 : OM : ça se confirme pour Genesio et son staff…

Bruno Genesio devrait à Habib Beye, encore en poste. Alors que son arrivée se fait attendre, une première bonne nouvelle vient de lui être communiquée. L’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon a accepté de l’accompagner sur le banc de l’OM.

La Coupe du Monde a débuté, le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 a été dévoilé et le mercato est officiellement ouvert mais l’OM n’a toujours pas d’entraîneur. Habib Beye est toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille en attendant l’arrivée prochaine de Bruno Genesio.

Genesio, une officialisation qui se fait attendre…

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Mais en cette période incertaine, le technicien sénégalais prépare comme si de rien n’était la saison prochaine. Selon La Provence, l’OM aurait fait un autre choix. Annoncé depuis plusieurs jours, le club olympien a jeté son dévolu sur Bruno Genesio. Libre de tout contrat depuis sa fin d’aventure à Lille, l’expérimenté entraîneur français passé par Lille, Rennes et Lyon devrait être le successeur de Beye.

La Provence indique que Genesio aurait succombé aux avances marseillaises malgré un contexte pesant et des moyens limités. L’OM est sous la menace d’un encadrement de la masse salariale par la DNCG mais surtout d’une exclusion de la Ligue Europa par l’UEFA. Des menaces qui font traîner en longueur l’officialisation de l’arrivée du coach français sur le banc de l’OM. Elle est espérée en début de semaine par La Provence.

Les contours de son staff se précisent

En attente du verdict de l’instance européenne, Genesio se serait déjà mis d’accord sur un contrat de deux ans plus une en option selon La Provence et Foot Mercato. Le contingent d’adjoints commence à prendre forme et plusieurs noms sont annoncés.

Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, déjà présents à ses côtés à Lille devraient le suivre. Pour le reste, Genesio est en attente même si un renfort de poids devrait le rejoindre. Selon les informations de La Provence, Nicolas Dehon aurait l’intention de poursuivre l’aventure au sein du staff de Bruno Genesio.

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Nicolas Dehon de retour quatorze ans après

L’entraîneur des gardiens retrouverait un environnement qu’il connaît bien. Il a notamment officié au sein du staff de Didier Deschamps à l’Olympique de Marseille (2010-12) où il a oeuvré auprès d’un de ses disciples, Steve Mandanda.

Sollicité pour prolonger du côté de Lille, Dehon aurait finalement préféré le challenge phocéen selon le journal marseillais. Alors que le projet lillois était jugé “intéressant” par Dehon, le LOSC a déjà trouvé son remplaçant en officialisant l’arrivée de Rémy Vercoutre.

La Provence indique que le retour de Nicolas Dehon était pressenti depuis plusieurs jours car l’OM ne disposait plus d’un véritable entraîneur depuis que Alexandre Salvat a été mis à la disposition du centre de formation. Une bonne nouvelle pour le futur staff de l’OM qui n’attend plus que la nomination officielle de Bruno Genesio.