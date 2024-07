Mercato OM : Cible importante de Longoria, il part pour un énorme montant en Premier League !

L’OM doit avancer dans son mercato, les jours passent et la reprise se rapproche. Alors que les hommes de De Zerbi vont joueur leur 3e match amical face à Pau ce samedi, le club cherche toujours un gardien. Jugé trop cher, Filip Jørgensen par pour Chelsea !

Pablo Longoria et l’OM se sont heurté aux exigence de Villarreal dans le dossier Jorgensen. Le portier de 22 ans va finalement rejoindre Chelsea pour un sacré montant. Fabrizio Romano l’annonce. « Filip Jørgensen à Chelsea, c’est parti ! Accord conclu et conclu en ce moment entre les clubs. Chelsea paiera 24,5M€ à Villarreal pour le talentueux danois, accord à long terme également conclu. Transaction réalisée par les agences Goal Management et Epic Sports. Nouveau GK pour Maresca. »

🚨🔵 EXCLUSIVE: Filip Jørgensen to Chelsea, here we go! Deal done and closed right now between clubs.

Chelsea will pay €24.5m fee to Villarreal for Danish talented GK, long term deal also agreed.

Deal done by Goal Management and Epic Sports agencies.

New GK for Maresca. 🇩🇰 pic.twitter.com/DrPwPFwaQo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024