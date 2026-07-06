Mercato OM : Genesio n’a pas tergiversé !

Officialisé la semaine dernière comme nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio n’était pourtant pas la seule piste étudiée par les dirigeants marseillais. Florent Germain, journaliste RMC Sport à Marseille, confirme qu’un contact a bien eu lieu avec Christophe Galtier, actuellement sous contrat avec le club saoudien Neom jusqu’en juin 2027.

Des contacts confirmés…

Selon Florent Germain, ces contacts avec Christophe Galtier est resté limité, presque symbolique au regard de la suite des événements. Très tôt dans leur réflexion, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi savaient déjà quel profil ils voulaient installer à la tête de l’équipe première : celui de Bruno Genesio. Le journaliste de RMC Sport est catégorique sur ce point : « Très tôt, Genesio était l’entraîneur souhaité par les dirigeants de l’OM même s’il y a eu un petit contact avec Christophe Galtier. C’était vraiment Genesio que l’on voulait à Marseille. »

Ce qui a achevé de convaincre les décideurs marseillais, c’est la rapidité et la clarté de la réponse de Genesio. Contrairement à d’autres dossiers qui peuvent s’éterniser en tractations, l’ancien entraîneur rennais n’a pas tergiversé : « Il y a eu un retour assez rapide de sa part. Il était vraiment motivé par ce challenge marseillais », précise Florent Germain. Cette réactivité a visiblement pesé dans la balance, à un moment où l’OM avait besoin de stabiliser rapidement son organigramme sportif après le départ d’Habib Beye.

Quant à Galtier, natif de Marseille, l’hypothèse d’un retour dans sa ville d’origine n’a jamais réellement pris corps. Lié à Neom jusqu’en juin 2027, l’ancien coach lillois n’a pas donné suite à l’intérêt marseillais, laissant le champ libre à Genesio pour incarner ce nouveau projet.

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Un choix qui s’inscrit dans une refonte globale…

L’arrivée de Genesio ne se limite pas au seul poste d’entraîneur : elle s’accompagne d’une réorganisation complète de la direction du club. Stéphane Richard a pris la présidence, Grégory Lorenzi a été nommé directeur sportif, et Habib Beye a quitté ses fonctions après seulement quelques mois à la tête de l’équipe première.

Malgré les débats autour du profil idéal pour relancer l’OM, la décision semble avoir été prise très tôt. Galtier, natif de Marseille, a certes été consulté, mais Genesio s’est rapidement imposé grâce à trois atouts : son adhésion immédiate au projet, sa connaissance du championnat de France, et sa capacité à s’intégrer dans la nouvelle organisation sportive du club.

Le contact avec Galtier ressemble ainsi davantage à une prise d’informations qu’à une véritable négociation : un signe supplémentaire que l’OM avait déjà arrêté son choix bien avant l’annonce officielle.

Si le choix de Bruno Genesio semble avoir fait l’unanimité en interne, l’histoire ne s’arrête pas là pour l’OM. Reste désormais à savoir si ce nouvel organigramme, pensé autour du trio Richard-Lorenzi-Genesio, parviendra à donner une identité claire et durable à un club marqué ces dernières saisons par une instabilité chronique sur le banc.

Paul Laffisse