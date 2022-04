Mercato OM : La colère de Longoria, Un coach italien proposé, Un fils Zidane rêve de Marseille… les 3 infos du jour

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 18 avril 2022 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille .

OM : Un coach italien a été proposé à Longoria avant Sampaoli ?

Jorge Sampaoli fait le bonheur de l’OM depuis un peu plus d’un an. Si le technicien argentin a été choisi pour prendre le banc olympien, Domenico Tedesco avait été proposé à Pablo Longoria.

Cela fait plus d’un an. En février 2021, André Villas-Boas quittait l’Olympique de Marseille après son arrivée sur le banc à l’été 2019. En pleine crise sportive, Frank McCourt a pris des décisions fortes dont la nomination de Pablo Longoria à la présidence de l’OM. Par conséquent, la première décision forte de l’Espagnol a été de choisir un nouvel entraîneur sur le banc olympien. Et c’est Jorge Sampaoli qui a été choisi par Pablo Longoria pour prendre les commandes de l’effectif de l’OM.

Si Jorge Sampaoli effectue aujourd’hui un très bon travail avec l’Olympien de Marseille, le technicien argentin aurait pu ne jamais connaître cette ferveur phocéenne. En effet, avant que le technicien argentin arrive à l’OM, d’autres entraîneurs ont été proposés à Pablo Longoria.

Domenico Tedesco a été proposé à l’OM

En effet, à en croire les informations révélées par L’Equipe dans ses colonnes aujourd’hui, Pablo Longoria pu compter sur l’aide d’un agent dont il est proche, Eugenio Botas, pour trouver le successeur d’André Villas-Boas.

Ce n’est pas la seule aide dont il a pu profiter puisque son ami Ali Barat, qui est également agent, lui avait proposé le nom de Domenico Tedesco. S’il était au Spartak Moscou au moment ou Pablo Longoria a dû prendre sa décision, le technicien italien s’épanouit aujourd’hui du côté de l’Allemagne puisqu’il fait le bonheur du RB Leipzig.

Une lutte anti Sampaoli trop violente ?

Si l’ancien sélectionneur de l’Argentine était critiquable à ce moment de la saison par rapport aux performances de l’équipe et certains de ses choix qui étaient loin d’être partagés par les supporters, la déferlante de critiques et d’insultes qu’a subi le coach notamment sur les réseaux sociaux était démesurée selon notre éditorialiste :

« Il y a eu une vraie folie anti Sampaoli sur les réseaux sociaux, les insultes au stade, la page des Dodgers, c’est allé trop loin. Tu peux critiquer, te poser des questions mais le pourrir comme on l’a fait à ce point-là, je trouve que c’est indigne de la part d’un public qui se dit connaisseur. C’était anormal de trouver une situation pareille où un type qui est dans la position où il est, avec la place au classement, le jeu que l’on a vu depuis le début de la saison , de le pourrir à ce point pour deux, trois mauvais résultats c’est impardonnable. » Thierry Audibert – Source : Football Club Marseille (11/04/2022)

PSG – OM : Longoria en colère contre la décision du penalty !

Après la défaite de l’OM 2-1 face au PSG, le président Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Prime Vidéo. Ce dernier ne s’est pas remis de la décision de l’arbitre qui a donné un penalty litigieux aux parisiens…

Après consultation de la VAR, l’arbitre a sifflé un penalty pour une matin de Valentin Rongier. Pourtant, le latéral droit a vu le ballon d’abord touché sa cuisse avant d’heurter son bras, ce qui selon la règle ne devrait pas être sifflé.

La cuisse change la trajectoire du ballon — Longoria

« Je suis surpris de beaucoup de décisions. On a vu le contrôle des deux équipes, c’était un match de possession de ballon. Je suis surpris, on peut parler du penalty mais on doit parler de football. Ce n’est pas normal de siffler penalty quand cela touche la cuisse avant. Le comité doit être clair, c’est la règle. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste, la position est involontaire, quand cela touche la cuisse, la VAR sert à ça, à voir que ce n’est pas penalty. C’est impossible d’avoir ça. Il y a quand même du temps pour envoyer la bonne image à l’arbitre, il faut respecter le football. La cuisse change la trajectoire du ballon… Le hors jeu de Saliba, ok c’est calculé ce n’est pas pareil. (…) C’était un match de contrôle des deux équipes au milieu de terrain. C’est un match avec peu d’occasions, ça se joue sur des détails, dommage que cela se joue avec la technologie. Je peux être critique sur mon équipe (sur le manque d’occasion) mais perdre comme ça… » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (17/04/2021)

Mercato : Le fils de Zidane rêve de l’OM !

Actuellement gardien au Rayo Vallecano, Luca Zidane a expliqué dans une interview au JDD qu’il rêvait d’évoluer un jour du côté de l’OM.

Natif de Marseille, Zinédine Zidane n’a jamais évolué à l’OM tout au long de sa carrière. Pourtant, son cadet Luca Zidane a clairement fait savoir qu’il rêvait un jour de porter la tunique bleu et blanc. Actuel gardien du Rayo Vallecano, il n’a disputé que 12 matchs cette saison.

L’OM, c’est un club historique, donc oui ça fait rêver – Luca Zidane

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le gardien de but a expliqué qu’il rêvait d’évoluer dans le club de la ville où il est né. Depuis le début de sa carrière, il n’a connu que l’Espagne et aimerait donc évoluer en France et plus particulièrement à Marseille :

« Je suis né à Marseille. L’OM, c’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. Prolonger au Rayo ou tenter ma chance ailleurs ? Je ne connais pas encore la position du club. De mon côté, l’avenir sera décidé entre juin et juillet. Je ne ferme aucune porte. Ma priorité, c’est d’enchainer les matchs. Il me faut une année complète pour monter la meilleure version de moi-même. Je sais que je suis sur la bonne voie. J’ai envie de découvrir la France, ce serait spécial car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français. Il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connaît mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes. » Luca Zidane – Source : Journal du Dimanche

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC lundi dernier, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Alors qu’il est originaire de la région parisienne, c’est un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver ? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)