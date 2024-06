Mercato OM : Le déroulement de l’incroyable coup de théâtre De Zerbi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roberto De Zerbi est proche de devenir le prochain entraîneur de l’OM. Un accord de principe a été trouvé avec le coach italien hier. Le technicien italien est arrivé comme une surprise alors que les discussions étaient bien avancées avec le principal adjoint de Sergio Conceiçao !

Ce vendredi, le journal l’Equipe revient sur ces derniers jours et ce retournement de situation. Alors que le dossier Sergio Conceiçao tardait à se finaliser mais était toujours en négociation, c’est finalement un autre entraineur qui devrait débarquer à Marseille. Le quotidien sportif raconte que Pablo Longoria avait envoyé un message à l’agent de De Zerbi dès le 18 mai dernier quand ce le coach italien et Brighton ont annoncé leur séparation. Mais ce dossier était peu vraisemblable car le coach demandait trois fois ce que propose l’OM en salaire et il attendait de gros clubs comme Manchester United.

L’OM a donc lancé l’opération Conceiçao suite au départ de Fonseca vers le Milan. Début juin, le coach portugais fait toujours patienter la direction de l’OM, Medhi Benatia a donc repris contact avec l’entourage de De Zerbi. L’Equipe raconte que « depuis dix jours, le comportement de Conceiçao a lui commencé à tendre le duo Longoria-Benatia. Au coeur du printemps, l’ancien international marocain avait eu un vrai coup de cœur pour le manager de Porto, quand Longoria semblait plus prudent sur ce type de techniciens au caractère bien trempé. » L’affaire de son adjoint Vitor Bruno a ralenti le dossier, Conceiçao est parti en vacances à Marrakech, pour autant son bras droit Siramana Dembélé travaillait sur l’effectif marseillais évoquant même de possibles recrues défensives comme Lorenz Assignon, Lilian Brassier. Finalement, l’option De Zerbi a pris de l’ampleur et le coach italien a fait des efforts financiers, l’OM serait proche d’un accord avec Brighton !

Conceiçao chipote, son adjoint travaille sur l’effectif… De Zerbi arrive !

Comme évoqué par nos deux confrères italiens, la piste de Zerbi est très avancé à l’#OM, au point d’être un vrai projet concurrent à la piste Conceicao. Il ne s’agit pas d’un plan B, nombreuses conversations depuis plusieurs semaines et intérêt de l’Italien pour #OM @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) June 13, 2024





L’Olympique de Marseille a accéléré ce jeudi les négociations pour tenter de boucler l’arrivée de Roberto De Zerbi. Un accord de principe entre l‘OM et l’entraîneur italien a été trouvé ce jeudi. Selon les informations du journal La Provence ce soir, les discussions avec Brighton avancent également très bien. Si elles n’ont pas encore abouti, les positions entre les deux parties sont proches.Les dirigeants marseillais négocient pour faire baisser la clause autour de 5M€

De Zerbi a refusé un club anglais ces derniers jours

⚪️🔵 Accord de principe entre l’#OM et Roberto De Zerbi. Contrat de 3 ans. L’OM espère boucler dans les 48h.

Après la lenteur des discussions avec Sergio Conceicao, l’OM s’est tourné vers de Zerbi qui venait de résilier son contrat avec Brighton. Il a tout de suite était sensible… — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 13, 2024

