Mercato OM : Les autres pistes en attaque avant l’arrivée de Wahi !

L’Olympique de Marseille a misé sur Elye Wahi pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant du RC Lens a été choisi parmi plusieurs pistes.

L’OM a foncé sur Elye Wahi pour remplacer Pierre Emerick Aubameyang, parti en Arabie Saoudite. Avant de conclure cette arrivée, les Marseillais ont coché plusieurs noms comme l’explique L’Equipe. D’abord Eddie Nketiah mais la piste était trop chère, notamment en salaire.

La direction aurait également mis dans sa short list le buteur d’Aston Villa, Jhon Duran. Même problème sur le salaire réclamé par l’attaquant de 20 ans. Avec Wahi, les Olympiens misent sur un buteur moins gourmand et qui connaît bien la Ligue 1. Il passera sa visite médicale ce mardi.

Elye Wahi bien accueilli par les supporters marseillais ce lundi soir. L’attaquant du RC Lens est arrivé à Marignane aux alentours de 22h et une photo avec Thierry Mode a été prise et partagée sur les réseaux sociaux.

C’est fait d’après Fabrizio Romano ! L’OM et le RC Lens ont trouvé un accord pour Elye Wahi. L’attaquant va rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi dans les prochains jours !

🚨🔵⚪️ Eyle Wahi to Olympique Marseille, here we go! Deal in place for €25m fixed fee plus €5m add-ons.

RC Lens will also have 15% sell-on clause.

Five year deal agreed, Wahi made efforts to accept OM project presented by Longoria, Benatia, de Zerbi.

