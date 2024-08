Mercato OM : Un attaquant surprise en plus de Nketiah et Wahi?

D’après les informations de La Provence, Nketiah et Wahi ne sont pas les deux seuls attaquants de pointe pistés lors de ce mercato. Un autre dont le nom n’a pas filtré est également dans la short-list !

L’Olympique de Marseille se cherche un nouvel attaquant pour le système de Roberto De Zerbi. Le coach italien a jeté son dévolu sur Elye Wahi et Eddie Nketiah. Seulement, les négociations sont difficiles avec les deux clubs. Selon La Provence, un troisième attaquant est pisté à ce poste mais son nom n’a pas encore filtré !

Selon @laprovence, pour le poste d’AC l’#OM prendra Eddie Nketiah, Elye Wahi ou une troisième piste, dont le nom n’a pas filtré. — OManiaque (@OManiaque) August 11, 2024

« Il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre »

Wahi ou Nketiah ? C’est la question que tous les supporters marseillais se posent en ce moment. L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque, et ces deux attaquants sont les principaux candidats pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

Hugo FTBL, youtubeur spécialisé dans le football, ne cache pas sa préférence pour l’international anglais. « Nketiah a été entraîné par Arteta et par Bielsa. Il a un parcours », explique le fan de l’OM. « Il est beaucoup plus expérimenté et c’est beaucoup plus sûr selon moi. Entre les deux pour le même prix, je trouve qu’il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre. Nketiah a été entraîné par de très grands coachs qui ont une philosophie proche de celle de Roberto De Zerbi. Il connaît le haut niveau et la pression de grands clubs, là où Wahi n’a été mis sous pression qu’à Lens. »