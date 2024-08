Mercato OM : Veretout pourrait filer à Lyon en tant que joker !

Ce n’est pas terminé pour Jordan Veretout, le milieu de terrain pourrait filer à Lyon qui l’a toujours dans son viseur.

Lyon veut utiliser son joker pour récupérer Jordan Veretout, toujours dans le loft avec l’OM d’après RMC. Le joueur a d’ailleurs empêché l’arrivée d’Ismaël Bennacer à la fin de ce mercato d’été.

Ce vendredi, dans un chat organisé sur le site de l’Equipe, le journaliste spécialisé dans le mercato, Loïc Tanzi a évoqué le cas des lofteurs et plus précisément celui de Veretout. « l’OM devra les réintégrer à son groupe professionnel sous peine d’être sanctionné. Mais à priori, les choses avancent positivement… C’est un peu plus compliqué pour Veretout par exemple. La dernière tendance est qu’il reste à l’Olympique de Marseille. Mais dans une dernière journée de mercato, tout peut s’enflammer en quelques minutes. »

L’OM devra réintégrer les lofteurs à son groupe professionnel sous peine d’être sanctionné

Écarté depuis le début de la préparation estivale, Jordan Veretout pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato. Le milieu de terrain international français a trouvé une porte de sortie

Selon RMC, des négociations sont en cours entre l’OM et Rennes concernant l’ancien joueur de l’AS Rona. Rennes souhaite enrôler définitivement Jordan Veretout. Le montant du transfert n’a pas encore filtré.

En parallèle, l’OM négocie le prêt de Lorenz Assignon (24 ans) sous contrat avec le Stade Rennais.

A lire aussi : Balerdi, Maupay, Lirola… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi 29 août 2024 !