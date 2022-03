Mercato OM: Vieira veut Kamara et la première recrue de l’ère McCourt ?

Boubacar Kamara devrait selon toute vraisemblance quitter Marseille cet été. En fin de contrat en juin prochain, le minot marseillais attirent les clubs des quatre coins de l’Europe et aurait également tapé dans l’oeil d’un champion du monde 1998.

Alors que la prolongation de son contrat semble de plus en plus n’être qu’un fantasme, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille en fin de saison, à moins d’une nouvelle signature surprise en fin de saison. En effet, une qualification directe en Ligue des Champions pourrait peut-être encouragé Kamara à rester à Marseille la saison prochaine mais rien n’est moins sûr au vu de la manière dont le dossier traîne sur la longueur. Libre de tout contrat au mois de juin prochain, si rien ne se décante d’ici-là avec la direction marseillaise, de nombreux clubs tentent de faire du charme au numéro 4 de l’OM afin de pouvoir le recruter cet été. La liste des prétendants est déjà longue et certains d’entre eux persistent pour tenter de recruter Kamara gratuitement. Un champion du monde 98 suit d’ailleurs le dossier de très près.

A LIRE AUSSI: Mercato concurrents OM: Lille, le remplaçant de Botman déniché en Turquie ?

Patrick Vieira et Crystal Palace forcent pour Kamara

A LIRE AUSSI: OM: Un indésirable de Jorge Sampaoli a quitté Marseille !

Selon les informations du Sun, Patrick Vieira aurait coché le nom de Bouba Kamara dans la liste de ses priorités estivales. Le milieu de terrain champion du monde 98 avec les Bleus connait bien le minot marseillais puisqu’il l’a affronté à plusieurs reprises lorsqu’il été coach de l’OGC Nice. Son club de Crystal Palace pourrait avoir les capacités de s’aligner sur les demandes financières de Kamara plus aisément que l’Olympique de Marseille mais encore faut-il que le club anglais ne les trouvent pas excessives. Dans le cas contraire, les Eagles pourraient transmettre une proposition de contrat au joyau marseillais.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Un club italien de retour sur le dossier Milik ?

Un milieu de terrain « made in OM » pour Crystal Palace ?

A LIRE AUSSI: Internationaux OM : Caleta-Car décisif avec la Croatie !

Toujours selon les informations du Sun, le club anglais serait également intéressé par un autre milieu de terrain passé par l’Olympique de Marseille. En effet, Crystal Palace surveillerait la situation de Morgan Sanson qui est plutôt en difficulté depuis son arrivée à Aston Villa à cause, notamment, de longues blessures. Comme pour Bouba Kamara, Patrick Vieira connait bien le joueur pour l’avoir affronté à plusieurs reprises lorsqu’il était sur le banc des Aiglons. Reste à voir si Sanson préfère continuer l’aventure en Angleterre ou revenir en France où plusieurs clubs s’intéressent à lui également.