Mondial 2026, sacré coup du pour Aguerd, Mercato compliqué pour Greenwood… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 11 juin.

Info 1 : 🏆 Coupe du Monde 2026 : les deux premiers matches !

Le Mondial 2026 ouvre ses portes ce jeudi avec le traditionnel match d’ouverture, disputé par le Mexique devant son public face à l’Afrique du Sud. Quelques heures plus tard, la République de Corée et la Tchéquie entreront à leur tour en lice dans un Groupe A déjà riche en enjeux. Coup d’envoi d’un mois de compétition qui promet son lot d’émotions et de surprises. FCMarseille vous proposera tous les jours les résultats de la veille et les matches à venir !

Mexique 🆚 Afrique du Sud sur beIN Sports et M6

Match d’ouverture – Groupe A

📅 Jeudi 11 juin 2026

🕘 21h00 (heure française)

🏟️ Stade de Mexico, Mexico

👥 Affluence attendue : plus de 80 000 spectateurs

L’enjeu

Le plus grand Mondial de l’histoire (48 équipes, 104 matches) débute avec le pays hôte mexicain. Seize ans après le match d’ouverture du Mondial 2010, déjà entre ces deux nations (1-1 à Johannesburg), Mexicains et Sud-Africains se retrouvent pour une nouvelle première historique. (FIFA)

République de Corée 🆚 Tchéquie sur beIN Sports

Groupe A – 1re journée

📅 Vendredi 12 juin 2026

🕓 04h00 (heure française)

🏟️ Stade de Guadalajara, Guadalajara

L’enjeu

Quelques heures après l’ouverture du tournoi, Coréens et Tchèques entrent en scène dans un Groupe A déjà animé par le résultat du Mexique.

📅 Programme des prochaines heures

Heure (France) Match Groupe 21h00 🇲🇽 Mexique – Afrique du Sud 🇿🇦 A 04h00 🇰🇷 République de Corée – Tchéquie 🇨🇿 A

🔎 À retenir

Le Mondial 2026 commence officiellement ce soir à Mexico .

. Le Mexique dispute le premier match devant son public.

Le Groupe A sera entièrement lancé dès la nuit prochaine avec Corée du Sud – Tchéquie.

Demain, l’édition quotidienne pourra inclure les résultats du match d’ouverture ainsi que l’analyse et les rencontres du vendredi 12 juin.

Info 2 : OM : Sacré coup dur pour Aguerd !

Forfait avec l’Olympique de Marseille depuis mars dernier et une opération aux adducteurs, Nayef Aguerd pensait être rétabli et pouvoir disputer une nouvelle Coupe du Monde avec le Maroc. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Une immense déception pour le défenseur central et un gros coup dur pour le Maroc.

Le destin mondialiste des défenseurs centraux de l’OM semble maudit. Après avoir vu Leonardo Balerdi déclaré forfait pour cette Coupe du Monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada, c’est son compère de défense en club Nayef Aguerd qui doit aussi renoncer.

Aguerd déclare forfait pour la Coupe du Monde

Après avoir serré les dents toute la saison avec l’OM, l’international marocain s’est finalement fait opérer en mars dernier. Aguerd souffrait d’une vilaine pubalgie. Un passage sur la table d’opération qui l’a placé dans une véritable course contre-la-montre avec le Mondial en ligne de mire.

Le Marocain pensait pouvoir tenir sa place et défendre les couleurs du Maroc. Ce ne sera finalement pas le cas puisque le forfait d’Aguerd a été officialisé ce matin. Nayef Aguerd est un pilier de la sélection marocaine, demi-finaliste du dernier Mondial en 2022. Le nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi vient de perdre un des ses principaux leaders de défense.

Une course contre-la-montre perdue

Pourtant, les premières images du rassemblement marocain laissaient poindre un certain optimisme autour du défenseur marseillais. Selon Santi Aouna, Aguerd suit un protocole de soins établi par le staff médical depuis le début du rassemblement.

Malgré les espoirs, les médecins ont estimé qu’il ne pourrait pas être opérationnel avant le deuxième match de poules et, qui plus est, dans un rôle de remplaçant dans un premier temps. Aucun risque n’a donc été pris et le sélectionneur Mohamed Ouahbi a préféré sacrifier Aguerd et le remplacer par Marwane Saadane.

A LIRE AUSSI : OM / Algerie : Gouiri frappe fort avant le Mondial avec un doublé éclatant contre la Bolivie

Le Maroc perd deux titulaires avant d’affronter le Brésil

Le sort s’est acharné sur le Maroc qui a vu s’ajouter à ce premier forfait, l’indisponibilité d’Abde Azzalzouli pour deux à quatre semaines. L’attaquant du Bétis Séville s’est blessé lors du dernier match de préparation des Lions de l’Atlas face à la Norvège (1-1). Touché au genou, l’ailier a, lui aussi, été remplacé. Le Maroc a appelé l’attaquant du SCO d’Angers Amine Sbaï en remplacement.

Le Maroc attaque donc cette Coupe du Monde avec deux gros coups durs à quelques jours de son entrée en lice face au Brésil. Une déception qui doit aussi lourdement touché Nayef Aguerd auteur d’une saison difficile, déjà handicapé par les blessures.

On ose espérer que l’aventure mondiale qui attend les autres joueurs de l’Olympique de Marseille sera plus heureuse.

Info 3 : Mercato OM : Marseille coincé pour Greenwood ?

A quelques jours de son audition devant la DNCG, l’Olympique de Marseille cherche à rapidement vendre. L’OM mise donc en grande partie sur le départ de sa plus belle valeur marchande : Mason Greenwood. Un accord de principe entre le joueur et la Roma aurait été trouvé mais le dossier patine et Marseille mise beaucoup sur ce club qui pourrait soulager, en partie, les finances du club.

La direction de l’OM doit être sous tension. Alors que le club marseillais attend depuis plus d’une semaine le verdict de l’UEFA concernant ses manquements financiers, l’Olympique de Marseille doit vite vendre avant de rencontrer la DNCG en fin de mois.

L’OM dans l’attente du verdict de l’UEFA

Pour rappel, le premier verdict de l’UEFA pourrait amener l’OM à être exclu de la Ligue Europa, une sanction qui pourrait freiner l’arrivée de Bruno Genesio visé par le club. Même si ce premier rendez-vous inquiète, l’audition devant la DNCG sera tout aussi importante. En effet, le gendarme financier du football français pourrait prononcer un encadrement de la masse salariale de l’Olympique de Marseille.

Pour limiter les risques, la direction s’active pour récupérer cinquante à soixante millions d’euros de vente d’ici à la fin juin. Pour cela, l’Olympique de Marseille s’appuie sur Mason Greenwood. La plus belle valeur marchande du club marseillais pourrait rapporter déjà une partie du total attendu par la DNCG.

Le prix de Greenwood évalué à 55 millions d’euros par l’OM ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood devrait quitter le sud de la France et rejoindre la capitale italienne et la Roma. L’OM attend entre 50 et 55 millions d’euros en comptant les bonus même si, pour l’heure, le club italien ne devrait pas formuler une offre aussi élevée.

Marseille espère tirer le maximum de cette vente dont 40% du prix final reviendra à Manchester United. Cependant, la Roma doit encore officialiser l’arrivée de son nouveau directeur sportif Tony D’Amico pour effectuer la première offre. La Louve doit aussi vendre avant de pouvoir acheter pour répondre aux exigences de l’UEFA.

A LIRE AUSSI : OM : coup de théâtre (encore) possible pour Beye ?

Un dossier qui avance lentement

Du côté du joueur, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur, son père et agent et la Roma qui en fait sa priorité sur le marché. Les discussions avec l’OM devraient bientôt débuter mais les négociations pourraient prendre du temps au vue des exigences phocéennes.

Mais l’OM mise beaucoup sur un accord rapide avec la Louve car selon les informations de l’Equipe, Mason Greenwood n’aurait pas beaucoup d’autres prétendants hormis le club italien. Une situation qui s’explique par son passé nébuleux qui freine beaucoup de clubs.

La direction olympienne espère boucler au plus vite ce dossier alors que la Roma est dans une situation similaire à l’OM face aux instances européennes. Une patience qui pourrait avoir ses limites du côté marseillais même si, pour l’heure, le club marseillais mise et ne peut miser que sur la Roma pour les aider dans leur quête face à la DNCG.