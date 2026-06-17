Coupe du Monde 2026, UEFA, Concurrents… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 17 juin.

Info 1 : Coupe du Monde 2026 : La grosse performance de Medina…

Titulaire avec l’Argentine au poste de latéral gauche, le défenseur marseillais Facundo Medina a livré une prestation plus qu’aboutie. Il a notamment empêcher l’ailier droit algérien Anis Hadj Mousa de briller dans cette rencontre. Il a contribué au large succès de sa sélection 3-0 face à son coéquipier en club Amine Gouiri.

Medina, latéral gauche…

Pour le match d’ouverture du Groupe J face à l’Algérie, Lionel Scaloni avait fait un choix fort en plaçant Facundo Medina, défenseur marseillais, au poste de latéral gauche dans le onze de l’Albiceleste. Une décision payante puisque l’Argentine s’est imposée 3-0, avec un Medina solide de bout en bout. Côté algérien, c’est Anis Hadj Moussa qui avait été préféré à Riyad Mahrez sur le côté droit de l’attaque, un choix fort de Vladimir Petkovic qui aura cependant tourné à l’avantage de l’Argentine. Face à lui, l’ancien Lensois a livré une prestation référencée comme l’une des meilleures de la rencontre côté défensif. Très actif sur son couloir, il n’a pas hésité à se projeter pour apporter du surnombre offensif, tout en répondant présent défensivement face aux accélérations des Fennecs. Résultat : son adversaire du soir, pourtant réputé pour son talent technique, est resté totalement transparent durant la rencontre. Une performance qui confirme la polyvalence du joueur, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral gauche, comme le confirme son profil international où il a déjà occupé ce rôle à plusieurs reprises pour la sélection argentine. Un repositionnement initié à l’OM Ce passage au poste de latéral gauche n’est pas une nouveauté pour Medina. Si sa position naturelle reste celle de défenseur axial gauche dans une défense à trois, c’est bien à Marseille, sous la houlette de Roberto De Zerbi, qu’il a découvert ce nouveau rôle, l’entraîneur italien l’ayant repositionné latéral gauche dès son arrivée à l’OM l’été dernier. Un choix tactique qui semble aujourd’hui porter ses fruits jusqu’en sélection. Une défense argentine globalement intraitable Au-delà de la performance de Medina, c’est toute la charnière défensive de l’Albiceleste qui a impressionné. Aux côtés de Medina, Lisandro Martínez a lui aussi livré une copie solide : associé à Cristian Romero, le défenseur de Manchester United a assuré les premières relances avec justesse, sans jamais être réellement mis en difficulté par les offensives algériennes. Devant, Lionel Messi a une fois encore été l’homme du match, signant un doublé qui a définitivement fait basculer la rencontre en faveur de l’Argentine, déjà solidement installée derrière grâce, notamment, à la performance de son latéral gauche venu tout droit du Vélodrome. Pour Facundo Medina, cette entrée en lice réussie en Coupe du Monde est une excellente nouvelle à un double titre : pour la suite de la compétition avec l’Argentine, mais aussi pour la confiance qu’il pourra apporter à l’OM la saison prochaine, fort de cette confirmation au plus haut niveau international. Une chose est certaine : à l’image de sa prestation face à l’Algérie, Medina semble avoir gagné une nouvelle corde à son arc, lui qui pourrait bien s’installer durablement dans ce rôle, tant pour l’OM que pour l’Argentine.

Info 2 : OM : UEFA, réponse aujourd’hui ?

L’Olympique de Marseille retient son souffle. Le club phocéen attend la décision de l’UEFA, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son avenir européen et sa situation financière. Les prochaines heures s’annoncent décisives pour l’OM. Selon plusieurs informations concordantes dont la Provence, le verdict de l’UEFA concernant la situation financière du club est attendu ce mercredi. Et l’inquiétude grandit du côté de Marseille. En cause, les déficits enregistrés ces dernières saisons. L’instance européenne reprocherait au club de ne pas avoir respecté les engagements pris il y a plusieurs années dans le cadre du fair-play financier. En 2022, l’OM avait déjà trouvé un accord avec l’UEFA et s’était engagé à améliorer progressivement sa situation économique. A LIRE : Mercato OM : Greenwood donne sa priorité à ce club ? Une exclusion européenne toujours possible Aujourd’hui, le risque d’une sanction importante est bien réel. Parmi les scénarios évoqués figure notamment une exclusion de la prochaine Ligue Europa, une décision qui représenterait un coup dur sportif mais aussi financier pour les Olympiens. Les dirigeants marseillais seraient actuellement en discussion avec l’instance européenne afin de tenter d’obtenir une sanction moins sévère. L’objectif est d’éviter le scénario le plus défavorable alors que le club prépare déjà sa prochaine saison. L’exemple du Milan AC, écarté des compétitions européennes il y a quelques années pour des raisons similaires, rappelle que l’UEFA n’hésite pas à prendre des mesures fortes lorsqu’elle estime que les règles financières ne sont pas respectées. Dans ce contexte d’incertitude, l’OM a d’ailleurs choisi de différer certains dossiers importants, notamment sa campagne d’abonnements. Une décision qui témoigne de l’attente fébrile autour du verdict à venir. Les supporters marseillais devraient être fixés très rapidement. La réponse de l’UEFA pourrait en effet influencer une grande partie de la préparation de la saison 2026-2027.

Info 3 : Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano confirme un joli chèque de 32M€ pour l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après les départs d’Endrick, Rachid Ghezzal et Roman Yaremchuk, l’OL doit repenser son effectif notamment sur le plan offensif. Lyon va devoir repenser toute son attaque alors qu’Afonso Moreira va rejoindre le Bayer Leverkusen.

L’Olympique Lyonnais ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Après avoir recruté Kaïl Boudache, l’OL est en passe de signer l’ailier belge du Borussia Dortmund Julien Duranville et le milieu Mads Bidstrup. Les deux derniers joueurs viennent renforcer le club rhodanien qui a déboursé 18 millions en cumulé pour s’attacher leurs services.

De nombreux départs qui laissent le front offensif vide

Des recrues bienvenues à l’OL alors que l’équipe de Paulo Fonseca a vu de nombreux joueurs quitter le club lyonnais ces derniers jours. Endrick est retourné au Real Madrid; Rachid Ghezzal et Roman Yaremchuk sont aussi partis et Adam Karabec a annoncé hier qu’il ne prolongerait pas l’aventure à Lyon.

Des départs qui laissent un certain vide sur le front de l’attaque qui ne comptent plus que Pavel Sulc, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Remi Himbert pour occuper la ligne offensive. Les arrivées de Boudache et de Duranville viennent renforcer, en partie, les nombreux départs. Mais un autre attaquant qui a marqué la saison lyonnaise va, lui aussi, quitter l’OL.

Afonso Moreira, la révélation offensive de cette saison de Ligue 1

En effet, alors que Lyon dispose de finances limitées, ils se voient dans le besoin nécessaire de dégraisser. Et la révélation portugaise du côté lyonnais, Afonso Moreira devrait, lui aussi, plier bagages. Recruté pour 2 millions d’euros l’été dernier, l’ailier de 21 ans a réalisé une saison au-delà des attentes.

Avec 8 buts et 11 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le Portugais a impressionné et séduit de nombreux prétendants. Lyon s’en frotte les mains.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La Roma a fait de la place pour payer le salaire de Greenwood !

Une énorme plus-value qui rassure les finances lyonnais

Obligé de vendre avant le 30 juin pour répondre aux exigences de la DNCG, l’OL devrait réaliser une grosse plus-value avec le départ de son joyau portugais. Selon les informations de Fabrizio Romano, Moreira devrait rejoindre le Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros. Un montant seize fois supérieur à son prix d’achat.

Selon Bild, l’ailier lyonnais devrait s’engager avec Leverkusen jusqu’en 2031. Une vente qui permet aux Gones de financer les arrivées de Duranville et Bidstrup et, dans le même temps, de réaliser une immense plus-value même s’ils devront verser 20% de cette plus-value au Sporting CP.