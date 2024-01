Vitinha c’est bouillant, un club de PL sur Sarr et Longoria bloque cet intransférable… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi :

Malinovskyi + Viniha dans un deal avec le Genoa ?

Le Genoa et l’OM discutent autour d’un départ de Vitinha. L’attaquant de l’OM pourrait quitter Marseille dès demain afin de rejoindre la ville italienne et satisfaire la fameuse visite médicale !

Fabrizio Romano confirme les avancées dans les négociations. « Le Genoa est sur le point de conclure un accord pour signer Vitinha de l’Olympique de Marseille, accord de prêt avec clause d’option d’achat de 25 millions d’euros non obligatoire. Gênes achètera Ruslan Malinovskyi à l’OM pour 7 millions d’euros, selon Sky Sport. Les derniers détails sont en cours de discussion, puis l’accord sera conclu. » Gianluca Di Marzio qui cite Sky Sport précise que l’attaquant portugais pourrait prendre l’avion dès demain !

Prêt avec OA non obligatoire de 25M€ pour Vitinha + 7M€ pour Malinovskyi ?

Le feuilleton Vitinha au Genoa est lancé, les informations se multiplient en Italie. Gianluca Di Marzio précise ce que veut faire l’OM dans ce dossier. « Le Genoa et l’Olympique de Marseille travaillent pour Vitinha : le Portugais, acheté il y a un an pour 32 millions d’euros à Braga, pourrait partir en Italie en prêt avec une option d’achat comprise entre 20 et 25 millions d’euros. De plus, L’Olympique de Marseille pourrait prêter le joueur si Gênes achète Ruslan Malinovskyi. Le montant du transfert est de 10 millions d’euros. »

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, « Ces dernières heures, le Genoa a tâté le terrain avec l’Olympique de Marseille pour Vitinha, l’avant-centre portugais né en 2000. Les contacts se poursuivent dans ces dernières heures. Ruslan Malinovskyi, prêté au Genoa par l’OM, ​​serait également intégré à l’opération. Les Rossoblu anticiperaient le rachat du milieu offensif ukrainien dans cette double opération. »



Ancien secrétaire général de l’OM et proche du regretté Pape Diouf, Julien Fournier, également ex-directeur général de Nice, est revenu sur le travail de Pablo Longoria à Marseille dans une interview accordée à La Provence et au 1899 l’Hebdo. D’après lui, il n’y a aucune idée directrice dans les choix de l’Espagnol qui interpellent, notamment dans le recrutement de Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr.

« L’OM s’est planté sur les joueurs talentueux comme Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr »

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés. Des Clauss, Veretout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis, a confié Fournier. Vitinha, Ounahi, Ndiaye, Sarr : tous ces mecs devraient te permettre de les développer et de les vendre extrêmement cher pour réinvestir l’argent dans ton équipe et faire grossir la valeur de l’effectif. Pour moi, quand tu investis 1€ sur ce genre de joueurs, tu dois vendre 3€. Quand tu mets 15M€ sur Ismaïla Sarr, tu sais déjà que tu ne le vendras jamais 45M€. Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€ ? Si tu as 8 joueurs d’actifs (des éléments qui ont une valeur minimum de 20M€), tu peux en vendre un l’année où tu ne fais pas la Ligue des champions sans que ton projet tombe à l’eau », a-t-il ajouté.

« À l’OM, il n’y a pas de dirigeants qui ont réussi à rester lucides »

Toutefois, Julien Fournier admet qu’il est difficile d’être compétent sur la durée à l’OM : « Il faut être indulgent. Tu vois un bon dirigeant à sa capacité à rester performant et lucide. À l’OM, il n’y a pas eu de dirigeants qui ont réussi à rester lucides. Nous compris avec Pape Diouf, on n’avait plus la même fraîcheur sur la fin. À Nice pareil, j’étais beaucoup moins performant sur la fin. Si tu n’es pas bien entouré, tu ne peux pas durer. Longoria est arrivé avec sa fraîcheur, son envie, et il a été bon. Aujourd’hui, il est moins performant, mais ça n’en fait pas un mauvais président, ni un mec à jeter à la poubelle.»

Nottingham Forest, porte de sortie pour Sarr ?

Annoncé à Villarreal par la presse espagnole, puis finalement motivé à rester à l’OM, Ismaïla Sarr aurait une autre possibilité cet hiver. L’attaquant sénégalais serait dans le viseur d’un club de Premier League.

Ismaïla Sarr est toujours qualifié avec le Sénégal à la CAN, mais son avenir reste incertain à l’OM. Selon FootMercato, « Nottingham Forest apprécie tout particulièrement le profil du joueur, habitué aux joutes de la Premier League, et fait actuellement le forcing auprès de lui pour tenter de rafler la mise. » Pablo Longoria avait ouvert la porte à son départ il y a quelques jours en conférence de presse. « Il n’y a pas d’offre officielle, beaucoup de rumeurs et de conversations informelles. C’est un joueur qui a des qualités importantes, c’est un des joueurs les plus pénalisés par le changement de système. C’est une situation qui doit être étudiée quand il y aura des possibilités, surtout quand on sait que les plans initiaux étaient différents et ça change sa participation. On est content du niveau de Sarr, on croit en son potentiel, mais c’est vrai que les circonstances d’aujourd’hui ne sont pas celles pour lesquelles il a été recruté.

Arrivé à Villarreal en novembre après son départ de l‘OM, à la suite de la réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants phocéens, Marcelino souhaiterait enrôler Ismaïla Sarr en Espagne comme l’indique le media espagnol Relevo. Le technicien de 58 ans apprécierait beaucoup le profil du joueur. C’est lui même qui avait déjà insisté l’été dernier pour que la direction olympienne recrute le sénégalais.

Sarr veut finalement rester à l’OM ?

Le journaliste Abdellah Boulma a affirmé ce vendredi que l’intérêt de Villarreal existe bel et bien mais que pour l’heure, l’ancien joueur de Watford n’a pas l’intention de quitter Marseille. Toutefois, Pablo Longoria pourrait laisser filer l’ailier de 25 ans, à condition de récupérer les 13 millions d’euros déboursés sur lui lors du mercato estival.

« Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle pour Sarr, mais les discussions sont ouvertes »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi sur un potentiel départ d’Ismaïla Sarr à Villarreal, le président de l’OM a confirmé que les discussions étaient ouvertes: « Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle. Il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour le moment. Sarr est pénalisé par le passage en 3-5-2 car c’est un ailier. Les discussions sont ouvertes, mais nous sommes très satisfaits de ses performances.»

Balerdi intransférable ?

C’est la dernière ligne droite du mercato hivernal. Le club marseillais devrait encore être actif d’ici le 31 janvier, date de clôture du marché des transferts. Marseille espère vendre pour pouvoir poursuivre son recrutement. Toutefois, un joueur a été déclaré intransférable.

L’OM a réalisé quatre recrues durant le mercato d’hiver avec les arrivées de Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moubagna et Quentin Merlin (présenté à la presse ce lundi). Côté départ, le brésilien Renan Lodi a rejoint le club d’Arabie Saoudite Al-Hilal. Les dirigeants olympiens n’ont vraisemblablement pas fini leur marché. Des départs sont à prévoir (Vitinha, Luis Henrique, Mughe). Ils permettront peut-être d’enregistrer de nouveaux renforts. Toutefois, un joueur a été déclaré intransférable. Selon les informations de Télé Foot, l’OM n’a pas l’intention de se séparer de Leo Balerdi. Le défenseur argentin serait courtisé par plusieurs clubs étrangers, mais à moins d’une offre astronomique Marseille souhaite le conserver.

Balerdi se sent bien à Marseille

Auteur d’un joli but contre Monaco, Balerdi se sent de mieux en mieux à Marseille : « Aujourd’hui, je me sens meilleur que jamais. Sur le plan de la confiance, sur le plan personnel aussi. Je me sens bien ici. Je ne sais pas quand je partirai, ça peut être bientôt comme dans très longtemps. Mais je me sens très bien ici. Je pense que toutes ces années m’ont servi à grandir dans tous les domaines. Et aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi qu’avant et ça peut se voir sur le terrain. L’entraîneur peut te redonner confiance, mais c’est avant tout un travail personnel pendant des années. Grâce à Dieu, j’ai amélioré ma technique, ce qui nous aide beaucoup, mes coéquipiers et moi, à nous sentir bien », a déclaré récemment le défenseur argentin de l’OM, Leo Balerdi.