Nouvel accord annoncé? C’est confirmé pour Sarr ! Greenwood, dossier compliqué… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Mercato OM : Le dossier Greenwood très compliqué !

Le journal l’Equipe fait le point sur le mercato de l’Olympique de Marseille ce samedi. Le dossier Mason Greenwood est notamment évoqué. Il s’agit d’un dossier très compliqué.

Comme évoqué depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille étudie bien le dossier Mason Greenwood. Mais l’arrivée de l’attaquant anglais s’avère particulièrement compliquée indique le quotidien sportif, notamment pour des raisons extra-sportives. Rappelons que le jeune joueur a été accusé de violences conjugales avant que les poursuites ne soient abandonnées. Sur les réseaux sociaux, des supporters de l’OM ont ainsi rapidement lancé un mouvement de contestation pour dénoncer la signature de ce dernier. Le hashtag #greenwoodnotwelcome a ainsi été vu plusieurs millions de fois sur Twitter.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#MercatOM : « Greenwood, est-ce qu’on met de côté tout ça, on est cyniques et on se dit que tant qu’il marque 40 buts, on n’en a rien à foutre? » #OM pic.twitter.com/yIGua4hJsz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 27, 2024

« On va associer l’image de l’OM à ça ? «

Jeudi, dans l’émission Débat Foot Marseille notre journaliste Benjamin Courmes a donné son avis sur la possible arrivée de Greenwood.

Mercato OM : ça se confirme pour Ismaïla Sarr !

Après une saison ratée sur beaucoup de points, l’OM va devoir (encore) se renouveler durant ce mercato. Après le départ de Vitinha et Ilman Ndiaye, d’autres départs sont attendus dans la cité phocéenne qui devrait refaire un mercato type été 2023, où le club avait acté un nombre d’arrivées et départs conséquent.

En effet, selon le journaliste italien Luca Bendoni, « Villarreal est véritablement intéressé par l’ailier de 26 ans, Ismaïla Sarr, et il est possible que des discussions avec l’Olympique de Marseille arrivent pour négocier un accord. » Ismaïla Sarr dispose d’un gros salaire à l’OM (évalué à 390k€ /mois) et d’un contrat jusqu’en 2028. Ce dernier a été recruté l’été dernier pour 13M€ en provenance de Watford, Marcelino l’actuel entraineur de Villerreal était coach à l’OM. L’international sénégalais a disputé 23 matches de Ligue 1 cette saison, il a seulement marqué 3 buts et offert 4 passes décisives.

Villarreal are genuinely interested in 26yo winger, Ismaïla Sarr, and it’s possible that talks with Olympique de Marseille will follow to negotiate a deal. 🔵🇸🇳 #TeamOM #Villarreal #transfers pic.twitter.com/NkEsZN7qk1 — Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 25, 2024

Si le mercato ne fait que commencer pour l’OM, les supporters vont devoir se montrer encore un peu patient avant de voir l’effectif type de la saison prochaine se dessiner. Avec le départ de deux attaquants, Vitinha et Ndiaye, et le probable transfert en Turquie de Samuel Gigot, l’OM ne compte pas s’arrêter là.

1 an et puis s’en va ?

D’après La Provence, si presque aucun joueur n’est intouchable dans l’effectif actuel, l’OM devrait se séparer de deux joueurs qui n’entrent dans aucun plans : Ismaila Sarr et Geoffrey Kondogbia. Tous les deux arrivées durant le mercato d’été 2023, ils auront peiné à afficher un niveau digne de ce qui était attendu d’eux. Possédant tous deux un gros salaire et n’étant pas retenu par De Zerbi, les deux joueurs seraient poussés vers la sortie par le club.

Des touches en Espagne et en Arabie Saoudite pour Kondogbia ?

Plusieurs pistes sont activées afin de trouver un nouveau projet pour les joueurs. D’après La Provence toujours, l’ailier susciterait de l’intérêt en Espagne et en Angleterre et serait fait une raison quant à son avenir à Marseille. Cependant, la tache pourra s’avérer plus compliqué pour Kondogbia qui dispose, lui, d’intérêt en Arabie Saoudite. Avec son gros salaire, l’OM devra redoubler d’ingéniosité pour lui trouver un autre club.

Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un nouvel accord !

Le journaliste Italien spécialiste du mercato Fabrizio Romano vient d’annoncer un nouvel accord pour l’un des joueurs ciblés par l’OM depuis plusieurs semaines. Il s’agit de Lilian Brassier, défenseur central de Brest.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis de nombreuses semaines, Lilian Brassier est proche de s’engager avec le club marseillais. S’il avait déjà trouvé un accord avec les dirigeants olympiens, l’OM devait s’accorder avec Brest sur les modalités du transfert. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Marseille et Le Stade Brestois ont enfin trouvé un accord :

« Lilian Brassier à l’Olympique de Marseille, c’est parti ! Accord verbal en place avec Brest. 11 millions d’euros bonus compris, il s’agira d’un prêt avec clause d’obligation d’achat et clause de revente. Contrat de cinq ans pour Brassier qui a refusé à plusieurs clubs de rejoindre le projet de l’OM, »a ainsi révélé Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

🚨🔵⚪️ Lilian Brassier to Olympique Marseille, here we go! Verbal agreement in place with Brest. €11m total package add-ons included, it will be loan with obligation to buy clause and sell-on clause. Five year deal for Brassier who rejected several clubs to join OM project. pic.twitter.com/h1nkUeUyVZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024

Mercato OM : Enfin (complètement) officiel pour De Zerbi !

Le feuilleton aura durée plusieurs semaine, c’est désormais complètement officiel ! Roberto De Zerbi est le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille.. Le club marseillais vient tout juste de l’officialiser via un communiqué.

Le communiqué de l’OM:

L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau. Promu entraîneur à seulement 34 ans après une carrière professionnelle au poste de milieu offensif, Roberto De Zerbi monte rapidement les échelons en Italie jusqu’en Serie A et installe son identité de jeu ambitieuse à Sassuolo, en 2018.

Après s’être inscrit dans un cycle de trois saisons en Emilie-Romagne, qui permet aux Neroverdi de s’installer dans le premier tiers du classement, il rejoint le Shakhtar Donetsk à l’été 2021 qu’il quitte en position de leader, après dix-huit journées, lorsque l’aventure s’arrête prématurément en raison de la situation géopolitique en Ukraine.

Reconnu pour sa philosophie de jeu offensive et le caractère conquérant de ses équipes, il s’engage à Brighton, en 2022. Pour sa première saison outre-Manche, il permet aux Seagulls de décrocher une 6e place en Premier League, meilleur classement de l’histoire du club, avant de les mener jusqu’en 8e de finale d’UEFA Europa League, en 2023-24, pour la première participation de Brighton à une coupe d’Europe.