OM : Coup dur pour Isaak Touré !

Coup dur pour Isaak Touré. Le jeune défenseur central de l’Olympique de Marseille prêté à l’AJ Auxerre s’est blessé à la cheville au cours du match avec les internationaux U20 français face aux Etats unis.

Prêté lors du mercato hivernal à l’AJ Auxerre, Isaak Touré a trouvé le temps de jeu que l’Olympique de Marseille ne pouvait lui donner lors de la première partie de saison. Le jeune défenseur central va peut-être être coupé dans son élan. En effet, l’olympien s’est blessé lors de la rencontre U20 avec les bleus face au Etats unis ce mercredi (4-0). Touré et a été contraint de quitter ses partenaires à l’heure de jeu à cause d’une douleur à la cheville. Reste à savoir si le joueur sera remis pour la reprise de la Ligue 1 face à Troyes, lors de la 29e journée de la Ligue 1, le 1er avril.

As if France needed more talented CBs, 6’9” 🇫🇷 Isaak Touré (19) is catching the eye in his U20 match-up vs. the USA.

After a shaky start in Ligue 1, Touré has helped stabilize @AJA’s defense as of late. His stock is rising. 📈

On loan from Marseille. pic.twitter.com/3NYCSz8Elh

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) March 22, 2023