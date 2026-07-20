OM : Gouiri, Truffert, Yoro… Genesio et son flair pour les jeunes…

C’est l’une des nombreuses missions qui attend Bruno Genesio lors de son mandat de 2 ans au sein de l’Olympique de Marseille : promouvoir des jeunes en Equipe première et perfectionner leur développement pour qu’ils puissent montrer l’étendue de leur talent.

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Bruno Genesio le formateur…

L’ancien tacticien de l’OL, Rennes et Lille a montré par le passé qu’il savait faire confiance aux jeunes et exploiter leur plein potentiel. Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de présentation aux côtés de Grégory Lorenzi (directeur sportif) et Stéphane Richard (président), Bruno Genesio a expliqué l’intégration des jeunes en Equipe Première repose également sur la détermination des jeunes : ” J‘ai toujours, dans tous les clubs où je suis passé, fait confiance à de jeunes joueurs. Qu’ils soient issus du centre de formation ou en post-formation…mais ce sont avant tout eux (les jeunes joueurs) qui ont la réponse. C’est eux qui nous donnent envie de les faire jouer le week-end“. Une déclaration pleine de transparence de la part du nouvel entraîneur olympien qui insiste sur le fait que les joueurs ont leurs cartes en main.

Selon La Provence, cette casquette de “formateur” est loin d’être anodine pour Bruno Genesio. Le tacticien de 59 ans avait d’ores et déjà enfiler le costume d’éducateur auprès des jeunes lors de ses débuts en tant qu’entraîneur à l’Olympique Lyonnais en 2015, suite au départ d’Hubert Fournier. C’est ainsi que Bruno Genesio a offert ses premières minutes en Pro à un certain Amine Gouiri qu’il a connu à Lyon et qu’il retrouvera à Marseille.

Ces qualités ont également porté leur fruit à Rennes mais aussi Lille. Au sein du club breton, “Pep Genesio” fait éclore pas moins de 4 jeunes dont Adrien Truffert, Matthis Abline, Mathys Tel ou encore Lorenz Assignon. Dans le Nord, le nouveau tacticien olympien lance Nathan NGoy, Lenny Yoro mais aussi Ayyoub Bouaddi. Des réussites qui illustrent le savoir faire à la Genesio mais aussi qui appuie sa capacité à faire confiance aux jeunes pour les mettre dans les meilleures conditions possibles.

Une philosophie qu’il adopte déjà…

En ce début de préparation estivale, Bruno Genesio et le nouveau staff olympien montrent que cette casquette de “formateur” n’est pas qu’une simple réputation. Le tacticien olympien la met en place petit à petit au sein du nouveau projet piloté par Grégory Lorenzi et aussi Stéphane Richard. Le premier match amical de l’OM face au Yamoussokro FC ( Côte d’Ivoire) a notamment permis à quatre jeunes de sortir du lot et donner des indices sur la saison 2026/2027. Bezahaf, Adballah, Kamissoko ou encore Ange Lago font partie des jeunes qui se sont particulièrement démarqués lors de cette première rencontre. Le premier a été passeur décisif sur l’ouverture de Neal Maupay (12e) tandis que le dernier cité a inscrit le second but dès le retour des vestiaires (47e).

Bruno Genesio n’hésite pas à intégrer le plus de jeunes possibles au Groupe Pro pour cette préparation estivale. Dans cette optique, l’entraîneur a convoqué pas moins de 10 jeunes pour le voyage en Côte d’Ivoire, ce qui prouve qu’il est prêt à les intégrer et leur faire confiance. Son côté pédagogue pourrait également avoir un rôle dans l’intégration des jeunes à l’échelon pro : ” Dans le management, on peut faire passer beaucoup de messages, en étant bienveillant, proche des joueurs…” Une déclaration qui témoigne d’un état d’esprit plutôt paternaliste pour Bruno Genesio qui misera avant tout sur la communication pour aider au maximum les jeunes à s’aguerrir au monde professionnel.

Reste à savoir jusqu’où ira cette confiance accordée aux jeunes une fois la Ligue 1 lancée. Entre les ambitions affichées par l’OM cette saison et la pression inhérente à un club de ce standing, Bruno Genesio devra trouver le juste équilibre entre paris sur l’avenir et exigence de résultats immédiats. Les prochaines semaines de préparation, puis les premières échéances officielles, diront si cette philosophie de formateur, déjà éprouvée à Lyon, Rennes et Lille, peut pleinement s’exprimer sous le maillot phocéen, et si un Bezahaf, Adballah ou Kamissoko sauront, eux aussi, saisir leur chance comme l’ont fait avant eux Truffert, Tel ou Yoro.

Paul Laffisse