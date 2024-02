OM: le onze face à Lyon sans Clauss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affronte Lyon ce dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Voici le onze que propose Gennaro Gattuso pour cette rencontre…

Il y a encore de nombreux absents côté marseillais pour ce match. Valentin Rongier est blessé tout comme Nadir (genou) et Murillo (adducteurs), Geoffrey Kondogbia est également indisponible tout comme Jordan Veretout. Par contre, Pierre-Emerick Aubameyang est au rendez-vous. Gattuso pourra toutefois compter sur le retour de 7 des 8 joueurs partis à la CAN (Ounahi, Harit, Simon, Moumbagna, Ndiaye, Sarr et Gueye). À noter la présence de Samuel Gigot dans le groupe après sa suspension face à Monaco mais aussi celle de Joaquin Correa, déjà présent face à Rennes et Monaco.

En 4-3-3 sans Clauss ?

Pau Lopez est titulaire dans les buts. Gattuso reeste dans une une défense à quatre avec la présence de Gigot et Balerdi dans l’axe. Clauss est sur le banc et c’est Meïté à droite, Merlin est lancé à gauche. Ounahi, de retour de la CAN, est aligné au milieu en compagnie d’Onana et Harit. Devant, Ndiaye, également revenu de Côte d’Ivoire, prend le poste d’ailier droit tandis que Luis Henrique celui d’attaquant gauche. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang est aligné en pointe.

Lopez

Meité – Gigot – Balerdi – Merlin

Ounahi – Onana – Harit

Ndiaye – Aubameyang – Henrique

En 3-5-2 ?

Lopez

Meité – Gigot – Balerdi

Henrique – Ounahi – Onana – MerlinHarit Ndiaye – Aubameyang

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le cas Clauss, avant le déplacement à Lyon, Gennaro Gattuso a révélé croire « en la bonne foi du joueur »: « C’est très simple. Je crois en sa bonne foi. J’ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce qui est important c’est qu’on soit exigeant avec nous même. Au final, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. S’il mérite de jouer, il jouera, je sais qu’il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j’attends de lui. »

#Gattuso: « Je crois à la bonne foi de Jonathan Claus. J'ai énormément échangé avec lui depuis mon arrivée. Il sait ce que je pense de lui. Il faut être exigeant avec soi-même. Il est resté à Marseille. Il faut se concentrer sur le futur au club. S'il doit joueur, il jouera. Je…

