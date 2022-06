L’appel de Mané, Caleta-Car sur le départ? L’avenir de Saliba, un milieu du LOSC… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : L’appel de Mané, Caleta-Car sur le départ? L’avenir de Saliba, un milieu du LOSC…

Mercato : L’OM se positionne sur un milieu du LOSC?

L’Olympique de Marseille doit se renforcer au milieu de terrain après le départ de Kamara. Pablo Longoria aurait coché le nom du joueur du LOSC Benjamin André.

A la fin de cette saison, Boubacar Kamara a annoncé son départ vers Aston Villa. Libre de tout contrat avec l’OM, il a rejoint le club anglais pour une durée de cinq ans et espère certainement rebondir dans un club plus huppé de Premier League.

Benjamin André, l’expérience de la Ligue 1 et la LDC

Pour le remplacer, Pablo Longoria a ciblé plusieurs joueurs au milieu de terrain. Des profils plutôt défensifs comme Etienne Capoue ou Riechedly Bazoer voire Axel Witsel. Foot Mercato affirme que Benjamin André fait partie de cette liste de joueurs.

Le Français évolue actuellement au LOSC et a joué en Ligue des Champions la saison dernière. Un plus pour l’OM qui va avoir besoin d’expérience dans cette compétition afin de tenter de sortir des poules. En Ligue 1 depuis 2014 lorsqu’il débarque au Stade Rennais, il a toujours été solide au milieu de terrain.

🔄Les joueurs appréciés par l’OM au milieu : 🇫🇷Étienne Capoue

🇫🇷Benjamin André

🇫🇷Jordan Veretout

🇳🇱Riechedly Bazoer (libre)

🇧🇷Evander

🇧🇪Axel Witsel En attaque, Sékou Mara et Mohamed Bayo sont appréciés. Luis Sinistera et Loïs Openda ont séduit le club. (@footmercato) #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 1, 2022

Il faut recruter malin… Il faut recruter, je pense, en France — Nasri

Sur le plateau de Canal + ce dimanche, Samir Nasri a été questionné à ce sujet par Hervé Mathoux. L’ancien joueur d’Arsenal et Manchester City a livré son analyse et conseille à Pablo Longoria de se concentrer sur la Ligue 1 !

« Oui, il faut recruter malin… Il faut recruter, je pense, en France… Des joueurs qui se sont révélés en Ligue 1 cette saison puis dans les grands clubs, des joueurs qui jouent un peu moins… Faire des coups. Pablo Longoria a un gros réseau, il a fait un recrutement intelligent cette saison. La plupart des joueurs vont rester. Ils perdent Saliba qui a fait une super saison et qui est devenu international français. Il faut remplacer Boubacar Kamara qui était une pierre angulaire du système de Jorge Sampaoli. » Samir Nasri – Source : Canal Football Club

Quel recrutement pour l’OM ❓ 🗨️ « Il faut recruter en France, des joueurs qui se sont révélés. Dans les grands clubs, les joueurs qui jouent un peu moins, faire des coups grâce au réseau de Longoria » pic.twitter.com/UhFl4Ib8aU — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 29, 2022

Mercato OM : Ça se confirme pour le départ de Caleta-Car?

Pablo Longoria ne serait pas contre le fait de vendre Duje Caleta-Car à qui il ne reste qu’un an de contrat. L’Equipe confirme que le FC Séville est intéressé par le Croate.

L’Olympique de Marseille aurait l’intention de vendre Duje Caleta Car dès cet été. Après un faux départ vers Liverpool au mercato hivernal 2020 et une fin de saison compliquée, le défenseur central s’est bien repris sous les ordres de Sampaoli.

Cette saison, il est devenu l’un des éléments forts de la défense marseillaise et ne manquera pas de prétendant. Avec une année de contrat restante, ce serait le bon moment pour le vendre pour Pablo Longoria, surtout après le départ libre de Boubacar Kamara.

Caleta Car dans la short-list du FC Séville?

DCC intéresse notamment le FC Séville comme l’expliquait Estadio Deportivo en citant le média croate Sportske Novosti. Ce jeudi, le journal L’Equipe confirme cette information. Trois joueurs de Ligue 1 sont ciblés pour remplacer Diego Carlos qui s’est engagé à Aston Villa en Premier League.

Caleta-Car fait partie de ce trio accompagné de Denayer, libre à la fin du mois de juin après 4 ans à Lyon et Alexander Djiku, le défenseur central du RC Strasbourg, auteur d’une saison remarquable avec les Alsaciens ! Pour DCC, la somme de 18M€ était évoquée par le média croate Sportske Novosti.

Caleta-Car, si on peut bien le vendre cet été… — Zubar

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission au début du mois de mai, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg.

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandait le coach, il te transmettait ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je ne suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)

Mercato OM : Saliba affiche son envie de revenir à Arsenal…

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le défenseur français William Saliba s’est exprimé sur son avenir. Il dit clairement vouloir faire son retour à Arsenal pour prouver sa qualité.

Auteur d’une très bonne saison avec l’Olympique de Marseille, William Saliba va devoir retourner à Arsenal, club à qui il appartient pour encore deux saison.

A Arsenal, j’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage — Saliba

L’international français avait affiché son envie de rester à Marseille afin de jouer la Ligue des Champions. Au micro de Téléfoot, il dit clairement qu’il souhaite prouver aux Gunners qu’il a la qualité pour évoluer dans cet effectif.

« S’il y avait un mot pour qualifier la saison? Surprenant.. ou magique. C’est ma première saison complète. J’avais à cœur de montrer qui je suis vraiment. C’est un bilan très positif et vraiment je suis très content de ma saison.J’appréhendais un peu parce que, voilà, Marseille quand tu as un œil de l’extérieur, tu dis : ‘Ah ouai, c’est bien, mais ça passe ou ça casse’ Et c’est pour ça que j’avais cette petite boule au ventre en me disant : ‘Là tu vas dans un club et faut pas rigoler, faut pas t’amuser, faut jouer à fond chaque match.’ C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté (…) J’appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serais à la reprise avec Arsenal. J’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas que de moi. Dans tous les cas, partir comme ça, ça serait dommage. » William Saliba – Source : Téléfoot (05/06/22)

« C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté. » William Saliba sur son attachement à l’OM @JulienMaynard pic.twitter.com/zcsEACX2C8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 5, 2022

Mercato OM : Nouvel appel du pied de Sadio Mané à Longoria?

Auteur d’un triplé face au Bénin ce samedi soir, Sadio Mané a répondu aux questions des journalistes en zone mixte. Le Sénégalais a rappelé son attachement particulier à l’OM !

L’Olympique de Marseille est un club qui a de nombreux fans à travers le monde. Beaucoup de grands joueurs apprécient aussi le club et en sont supporters. Sadio Mané l’a explicité à plusieurs reprises dans les médias : il est supporter de l’OM et regarde les matchs !

Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Moi mon équipe c’est Marseille — Mané

Après un triplé face au Bénin avec le Sénégal, l’attaquant a répondu aux questions des journalistes en zone mixte. Evoquant son avenir, le joueur de Liverpool a affirmé qu’il n’était si supporter du Real Madrid ni du FC Barcelone mais de l’OM !

« Le Real Madrid ou le Barça ? Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment, mais bon… (rires) Je dirais que les deux équipes ne sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Moi mon équipe c’est Marseille. Donc je dirais Marseille plutôt. » Sadio Mané – Source : Zone Mixte

Sadio Mané répond sur son mercato : « Mon équipe de cœur c’est Marseille »https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/OIsm5rK2FN — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 4, 2022

Mets de l’argent et je viens à l’OM ! – Sadio Mané

À l’issue de la finale de la CAN, le milieu de terrain de l’OM Pape Gueye a démarré un live sur son compte Instagram. Il en avait profité pour interpeller l’attaquant du Sénégal et de Liverpool, Sadio Mané. Lors du live, plusieurs supporters olympiens se sont réunis et lui ont demandé en nombre de rejoindre l’OM. Sadio Mané ne s’est pas montré défavorable et sa réaction a plu à nombreux d’entre eux.

« Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens! Il faut payer le transfert et je viens! » Sadio Mané – Source : Live Instagram de Pape Gueye (06/02/2022)

Haha Sadio Mané sur le live Insta de Pape Gueye : « Les marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » #TeamOM pic.twitter.com/FhVeH60Ag0 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 6, 2022

Mané m’a dit qu’il regardait tous les matchs de l’OM — Dieng

Au cours d’un entretien accordé à Maritima, l’international Sénégalais Bamba Dieng a expliqué que l’attaquant de Liverpool Sadio Mané ne ratait pas un match de l’Olympique de Marseille son club de coeur…

« C’est un joueur exceptionnel. Sadio c’est quelqu’un qui travaille dur à l’entraînement et ça se voit sur ses matchs. C’est quelqu’un qui nous donne beaucoup de conseils aussi. A l’entraînement, sur les penalties, il m’appelle, me propose des idées. Il veut qu’on aille vers l’avant, qu’on progresse. Il aime beaucoup l’OM aussi. Il m’a dit qu’il regardait tous les matchs de l’OM. Dès qu’on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J’aimerais bien qu’un jour il nous rejoigne pour jouer ici ». Bamba Dieng – Source Maritima (09/03/2022)