L’avenir d’Alvaro, Kamara au PSG, qui pour remplacer AVB en cas de départ? Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque dimanche, FCM vous propose les meilleurs infos et rumeurs mercato OM de la semaine. Au menu aujourd’hui, l’avenir d’Alvaro, Kamara pisté par le PSG et les coachs pour remplacer AVB en cas de départ.

Mercato OM : Une offre venue du PSG pour la pépite du club?

L’OM n’est pas au mieux financièrement, le club devra vendre avant de pouvoir se renforcer. Et selon le journal l’Equipe, le directeur sportif parisien Leonardo aimerait recruter Boubacar Kamara…

D’après l’Equipe, le PSG souhaiterait recruter Boubacar Kamara. Le milieu de terrain olympien au fort potentiel aurait séduit le club francilien. Le quotidien sportif précise qu’outre l’aspect sportif, une tel transfert aurait un enjeu médiatique car « Le PSG viendrait au soutien financier de son rival marseillais dans une période critique pour ce dernier ».

De son côté, le natif de Marseille s’est déjà exprimé sur son avenir et a affirmé vouloir jouer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine…

Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. »

Boubacar Kamara – Source : Instagram

B. #Kamara plaît beaucoup à Leonardo. Et NAK, président du PSG, verrait d’un bon oeil de donner un coup de main à l’OM sur le plan financier.. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) May 13, 2020

Mercato OM : Un club espagnol se positionne pour chiper Alvaro?

Devenu véritablement amoureux de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez n’attend qu’un signe de la part de la direction pour être officiellement membre du club… En Espagne, un club s’active pour chiper le défenseur central !

Prêté par Villareal, Alvaro Gonzalez s’est très bien acclimaté à l’Olympique de Marseille. Devenu un pilier d’André Villas-Boas, le défenseur espagnol se plaît au club et dans la ville. Après avoir répété à plusieurs reprises qu’il souhaite rester, il n’a toujours pas de nouvelles et ne sait pas s’il sera joueur de l’OM la saison prochaine.

Alvaro, suivi de près par le Bétis Séville

Selon les informations d’Estadio Deportivo, un club espagnol souhaiterait profiter de la situation pour attirer Alvaro Gonzalez ! En effet, le Betis Séville verrait d’un bon oeil le recrutement du défenseur central afin de se renforcer dans ce secteur de jeu.

La situation financière compliquée de l’OM et l’expérience du joueur en Liga font de ce dossier « une opportunité » selon le média espagnol. De son côté, le joueur ne cesse de clamer son amour pour l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux… Il pourrait donc refuser de négocier avec d’autres écuries en attendant un signe de la direction marseillaise qui aura du pain sur la planche dans les prochains jours…

El #Betis, pendiente de una oportunidad de mercado https://t.co/JgAxCVOgej — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) May 15, 2020

Mercato OM : Eyraud envisage 3 entraîneurs habitués à la Ligue 1 pour l’après Villas-Boas ?

Alors que la décision d’André Villas-Boas est attendue, le journal l’Equipe raconte que la direction olympienne n’a pas attendu les derniers évènements (le départ de Zubizarreta) pour sonder plusieurs entraîneurs… habitués à la Ligue 1 !

Andoni Zubizarreta parti, André Villas-Boas peut-il rester ? Même s’il a affirmé qu’il voulait garder AVB sur RMC, Eyraud pourrait profiter du départ du portugais pour s’offrir un coach avec un salaire bien inférieur au 300 000 € brut de l’actuel coach olympien. De plus, le quotidien sportif explique que le président de l’OM souhaite plus un profil de coach « corporate » à la Rudi Garcia, qu’une personnalité libre comme Villas-Boas. Quoi qu’il en soit, l’OM aurait déjà pensé à la suite et aurait sondé plusieurs entraîneurs…

Galtier, Jardim et Genesio envisagés ?

Selon le journal l’Equipe, l’entourage de Christophe Galtier a ainsi été sondé e plein confinement. Si le profil semble parfaitement coller avec la nouvelle politique de trading de joueur et avec l’environnement marseillais, le coach français dispose encore d’une saison de contrat avec Lille.

Autre option bien connue en Ligue 1, celle de l’ancien coach de l’AS Monaco, Leonardo Jardim. Le média sportif précise que le président Eyraud « a toujours apprécié cet entraîneur habitué de la L1 et des politiques de trading, aussi roué et pragmatique que Villas-Boas. » Cependant, il pourrait demander un salaire qui ne colle pas avec les nouvelles conditions voulues par L’OM. L’Equipe explique aussi que JHE se serait aussi renseigné sur l’ancien lyonnais, Bruno Genesio. Cependant aucun contact direct n’aurait été lancé.

Mercato OM : Une occasion en or se présente pour cette pépite?

Pisté par Andoni Zubizarreta avant son départ, Kang-In Lee y verrait plus clair concernant son avenir. As révèle qu’il pourrait être cédé en prêt cet été.

Valence ne sait pas encore quoi faire de son prodige Kang-In Lee… Le Coréen âgé de 19 ans n’a pas eu beaucoup de temps de jeu mais a montré beaucoup de qualité lors de ses prestations.

Kang-In Lee prêté par Valence cet été?

Pisté par Andoni Zubizarreta avant qu’il ne parte, l’Olympique de Marseille souhaitait se faire prêter le Coréen au mercato estival. Selon les informations de AS,Valence hésite et songerait à le prêter cet été pour gagner du temps de jeu et dévoiler un peu plus son talent avant d’être installé en équipe première.

A LIRE AUSSI : Vente OM : La solution d’ouvrir le capital à de nouveaux investisseurs

Une bonne nouvelle pour l’OM qui verrait d’un bon oeil un renfort à moindre coût pour disputer la Ligue des Champions… D’autant plus que Jacques-Henri Eyraud souhaiterait vendre pour au moins 60 millions d’euros lors du mercato et pourrait donc se séparer de ses meilleurs éléments.

👥 Albert Celades conversó a solas en la sesión del viernes con Kang-in Lee

🛫 Su rol hasta la fecha es residual y de ahí que medite salir en verano en busca de minutoshttps://t.co/tK36LqnEWy — Diario AS (@diarioas) May 16, 2020

Mercato OM : Payet n’a pas prévu de déménager…

Auteur d’une très belle saison, Dimitri Payet s’est qualifié avec l’OM pour la Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à Eurosport il s’est montré évasif concernant son avenir…

Le réunionnais vient de mettre la pression aux dirigeants marseillais. Il espère que le club olympien sera compétitif l’année prochaine, et a menacé de quitter le club. Pour rappel, Dimitri Payet à 33 ans…

Il faut être deux dans l’histoire– Payet

« « J’ai tellement travaillé, fait de sacrifices pour revenir à Marseille, y réussir une seconde fois que je ne pouvais pas laisser tomber. Je n’ai jamais voulu entendre parler de fatigue, de départ ou de vieillesse. Tant que tout va bien dans ma tête, les jambes suivent (…) Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu’il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n’a pas prévu de déménager…« » Dimitri Payet— Source: Eurosport

💬 Payet: « J’ai tellement fait de sacrifices pour revenir à l’OM que je ne pouvais pas laisser tomber » 👀 Entretien exclusif avec celui que vous avez élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison 👉 https://t.co/T8ZHQeOiNG — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) May 12, 2020

Lors d’une conférence de presse en février dernier, le réunionnais avait tenu un discours légèrement diférent concernant son a venir : « Se qualifier pour la Ligue des Champions c’est bien, la jouer, c’est mieux. Si c’est pour ensuite se qualifier et avoir un effectif pas suffisamment armé pour la jouer dans de bonnes conditions, forcement que moi aussi je me poserai les bonnes questions à savoir s’il faut rester ou aller voir ailleurs. »