Rumeur autour d’un successeur de Sampaoli, Longoria tient le plan B de Kamara et une pépite de Ligue 1… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme toutes les semaines, FCM vous propose de suivre l’actualité mercato de l’OM ! Au programme ce samedi : Diego Martinez cité pour remplacer Sampaoli, Longoria a dans le viseur un potentiel remplaçant de Vidal et une pépite de Ligue 1, Radonjic…

Rumeur mercato OM : Un premier nom de coach est sorti !

Si un départ de Jorge Sampaoli avant la fin de la saison parait peu probable, le coach argentin va devoir se montrer convaincant et redresser la barre. Car Pablo Longoria aurait des idées pour la suite, une mènerait à un coach espagnol libre de tout contrat…

Selon le média espagnol TodoFichajes, le président du club français, Pablo Longoria serait en contact avec Diego Martínez pour connaître sa prédisposition à prendre en charge l’équipe. Ce dernier pourrait être une solution en cas de départ de Sampaoli l’été prochain.

Longoria intéressé par le profil de Diego Martinez ?

Diego Martínez a été l’adjoint d’Emery à Séville, il est libre depuis son départ de Grenade l’été dernier. Le technicien de 41 ans serait en formation en Angleterre avec l’espoir d’y trouver un club. Il aurait rejeté plusieurs offres émanant de Levante, Getafe et Elche car son idée est de s’entraîner en Angleterre. Cependant, un club comme l’OM pourrait le faire changer d’avis. Mais rien n’est encore concret car Jorge Sampaoli est bien le coach de l’OM et il dispose de temps de relancer son équipe et cela commence ce jeudi par la réception du FC Bâle en Ligue Conférence.

Je veux amener l’OM le plus haut possible — Sampaoli

Dans des moments comme ça, il y a l’exigence de devoir gagner, cette obligation, et pour beaucoup de joueurs, cela génère de la pression, de la frustration même, je pense que le bon mot est frustration. L’équipe est jeune, en plus. On a très bien commencé contre Monaco, une équipe de haut niveau, on a fait une bonne première période. Je suis arrivé il y a un an, la Commanderie brûlait… C’est difficile pour les joueurs d’avoir tant de pression, la peur de perdre s’installe parfois. Or, on ne peut pas jouer avec cette peur au ventre. Quel que soit le résultat, victoire, nul ou défaite, l’important est de jouer sans peur. Moi ce que je veux, c’est le bien de l’OM. Je ne pense pas aux joueurs, aux supporters, aux dirigeants, mais au club. Je veux amener l’OM le plus haut possible, c’est pour cela que je travaille toute la journée. Demain (jeudi), on aura un gros match, on doit être protagonistes. C’est un moment difficile, une étape de formation pour les jeunes joueurs. Mais on doit dépasser cette peur et jouer librement. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (09/03/2022)

Mercato OM : Pablo Longoria ne lâche pas ce probable remplaçant de Kamara !

L’Olympique de Marseille va certainement devoir faire sans Kamara la saison prochaine… Pablo Longoria a coché le nom d’Arturo Vidal et lui aurait même fait une offre !

La saison prochaine, l’Olympique de Marseille va devoir faire sans Boubacar Kamara. Le milieu de terrain est en fin de contrat en juin et n’a pas encore prolongé… Cela semble en mauvaise voie mais Longoria a affirmé qu’il tenterait jusqu’au bout de négocier.

Longoria a formulé une offre à Vidal?

Dans tous les cas, il pourrait y avoir du recrutement à ce poste. Selon les informations de Calciomercato, le président marseillais aurait formulé une offre à Arturo Vidal. Le Chilien, qui gagne environ 6 à 7 millions d’euros par an, ne serait pas enclin à voir son salaire baisser lors des prochaines saisons malgré ses 35 ans.

Le média italien n’explique pas les détails de l’offre de Longoria à Vidal… Une chose est sûre cependant, l’Inter Milan ne devrait pas le retenir puisque le coach Inzaghi aurait d’autres plans à ce poste… Sampaoli, s’il est encore en poste, pourrait être ravi de revoir un ancien de ses joueurs débarquer et apporter de l’expérience dans son effectif.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en conférence de presse en décembre dernier, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives dont Arturo Vidal pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Radonjic va rentrer, il ne s’est pas imposé au Benfica…

Nemanja Radonjic ne va pas faire de vieux os au Benfica. En effet, selon le média Record, le club portugais a décidé de ne pas lever l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt de l’ailier serbe. NR7 va donc retourner à l’OM à l’issue de la saison. Longoria a tout de même récupéré 1M€ car le prêt été payant et économisé une partie de son salaire, mais par contre l’option d’achat de 7M€ ne sera pas levée.

Les conditions pour que Radonjic reste définitivement à Benfica était qu’il dispute au minimum 45 minutes de jeu durant au moins 25 matchs toutes compétitions confondues. Et on est loin du compte, car le joueur n’a engrangé que 3 rencontres avec un minimum de 45 minutes de jeu (sur un total de 10). Radonjic sera donc à Marseille cet été, à un an de la fin de son contrat. Pablo Longoria va donc devoir trouver un club prêt à recruter l’international serbe, loin d’être simple. Encore un recrutement de l’époque Eyraud / Garcia qui ressemble à une catastrophe industrielle…

L’OM surveille Simon, mais la PL est sur le coup…

Jorge Sampaoli n’a pas trouvé l’ailier gauche parfait pour son système de jeu. Le coach argentin a d’ailleurs décidé de jouer sans spécialiste à ce poste en faisant alterner Payet ou Gerson afin d’occuper cette zone. Il faut dire que Konrad de la Fuente a disparu de la circulation malgré des débuts prometteurs, que Luis Henrique a affiché ses limites et que Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont plus des attaquants de pointe. Du coup, Pablo Longoria pourrait tenter de recruter à ce poste cet été…

Selon But Football Club, Moses Simon serait surveillé par l’OM. L’ailier gauche nigérian de 26 ans s’était définitivement engagé avec le FC Nantes en 2020 après un prêt réussi. Ce dernier a marqué 3 buts et délivré 7 passes cette saison en Ligue 1. Des prestations qui ne passent pas inaperçues en Ligue 1 mais aussi en Premier League. Car l’OM est loin d’être seul sur ce dossier, Leeds était sur le coup lors du dernier mercato d’hiver, mais c’est le nouveau riche Newcastle qui pourrait venir le prendre en juin prochain. Antoine Kombouaré va voir son attaque décapitée après le départ acté de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), le coach va avoir bien du mal à retenir ses deux compères Moses Simon et Ludovic Blas…

Interrogé par Furia Liga, son ancien éducateur au FC Barcelone Pimienta a complimenté Konrad de la Fuente.

Il a besoin de tranquillité– Pimienta

« Il a 20 ans, il a besoin de tranquillité. Il ne faut pas oublier qu’un joueur comme Andrés Iniesta a attendu d’avoir 22-23 ans pour gagner en maturité. Si un joueur de ce calibre mondial a eu besoin de ce temps… Gavi est une exception, Ilaix Moriba aussi et je ne parle pas de Messi. Mais tous les autres doivent suivre leur propre cheminement. Konrad, dans 2 ou 3 ans, ce sera un ailier top. Peut-être pas comme Mbappé mais il faut rester tranquille. Konrad peut aussi bien évoluer à droite comme à gauche. Il est bon des deux pieds. Il manie bien son pied droit mais son pied gauche, c’est la perfection. Avec moi, il a joué aux deux postes et il a le sens du but. Il est plus à l’aise avec son pied gauche, je ne sais pas pourquoi. Mais ça dépend aussi des discussions au sein de l’équipe au moment d’affronter un adversaire, trouver la meilleure position et la meilleure solution. C’est très difficile de trouver un joueur aussi déséquilibrant que Konrad, aussi bon des deux côtés. » Francisco García Pimienta– Source: Furia Liga ! (25/10/21)