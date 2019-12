OM : Un début d’année tourné vers l’extérieur !

L’OM va enchainer les déplacements lors de deux premiers mois de 2020. Une suite de matches peu évidente que va devoir bien négocier André Villas-Boas…

La seconde partie de saison de l’OM sera relevée. En effet, le club olympien va devoir se déplacer chez la plupart de ses concurrents. Et cela va vite commencer dès les deux premiers mois de l’année. Après le traditionnel match de Coupe de France, cette année face à Trélissac à Limoge, les olympiens vont souvent se déplacer en Ligue 1.

OM : 6 matches à l’extérieur sur 9 entre janvier et février !

En effet sur les 9 premiers matches de Ligue 1 lors de janvier et février prochain, l’OM va se déplacer 6 fois. Sans compter qu’une qualification en Coupe de France pourrait alourdir le calendrier et une nouvelle fois à l’extérieur. De plus, les marseillais vont aller à Rennes (3e), puis Bordeaux (pas de victoire la bas depuis 42 ans), puis à Saint-Etienne, Lille (4e) et enfin Nîmes (qui lutte pour son maintien).

Un calendrier corsé qui devrait donner des réponses sur la fin de saison de l’OM…