OM – OL: « On a les qualités pour les mettre en danger » affirme Grosso

L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent ce vendredi en conférence de presse, Fabio Grosso s’est exprimé sur les polémiques du vestiaire qui ont concerné le club rhodanien cette semaine. L’entraîneur lyonnais a également affirmé que son équipe peut poser des problèmes à l’OM.

Avant l’Olympico entre l’OM et l‘OL ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Fabio Grosso est revenu sur les fuites de son vestiaire en conférence de presse. Le technicien italien s’est justifié sur la recherche de la taupe: « Je sais ce que les gens qui travaillent avec moi pensent de moi. Je sais aussi que je travaille avec beaucoup de passion. Mes collègues de travail peuvent le dire. Je suis content de ça. Bien sûr, on a parlé avec les joueurs. Pour moi, le vestiaire est quelque chose de sacré. Les paroles ne doivent pas sortir. Je n’aime pas faire du théâtre, j’aime faire mon travail au maximum de mes capacités », a affirmé le coach de l’OL.

« On va rencontrer une équipe forte. Si l’on rentre sur le terrain avec un super esprit d’équipe, on peut faire mal »

Le champion du monde 2006 a regretté l’attitude de certains de ses joueurs: « Le vestiaire, c’est le lieu où l’on construit notre futur. C’est difficile de construire, alors si on se met en danger, ce n’est pas bon. À la fin de la réunion, j’ai pensé que ce n’était pas fondamental de faire un entraînement en plus de cela. Mais le plus important était de se dire les choses, et on est allés de l’avant, on laisse derrière, on essaie d’oublier ça, on va de l’avant et on parle du match« , a-t-il confié sans vouloir alimenter la polémique.

Malgré une inquiétante dernière place et un bilan de 3 nuls et 6 défaites en 9 journées, Grosso croit en les chances de son équipe contre l’OM: « On sait qu’on va rencontrer une équipe forte, construite pour faire un bon championnat. Ils ont fait un bon match à la maison, où il y a une grande ambiance. On a les qualités pour les mettre en danger, si on rentre sur le terrain avec un super esprit d’équipe. »

« Je suis content de revoir Gennaro »

Une rencontre marquée par les retrouvailles avec Gennaro Gattuso, son ancien partenaire en sélection italienne avec qui il a été champion du monde en 2006. « C’est déjà arrivé en Italie, plusieurs fois (de s’affronter). Même si on se voit plus depuis plusieurs années, c’est comme si on s’était toujours vus. Je suis content de le revoir, de l’embrasser, mais chacun essaiera de gagner son match. Sa carrière parle pour lui, il fait une grosse carrière. Je lui souhaite encore mieux pour le futur », a conclu Fabio Grosso.

OM: Veretout s’attend à un gros combat face à l’OL

L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jordan Veretout s’attend à « un gros combat ».

À la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le milieu de l’OM Jordan Veretout a déclaré face aux journalistes s’attendre à « un gros combat ».

« Il va y avoir des morts de faim en face de nous »

« Lyon est un rival, ils vont venir avec leurs arguments, ça va être un gros combat. Il faudra faire mieux que nos dernières sorties en championnat, on doit gagner et il faut montrer notre détermination sur le terrain, a affirmé l’international français. On a beaucoup pensé à la récupération, on sort de la Ligue Europa. Lyon, en face de nous, il va y avoir des morts de faim. Ils vont venir prêts pour le combat. On a commencé à parler de Lyon avec le coach, plus les heures vont passer plus il va rentrer dans notre tête. C’est un match important pour nous, pour eux, ça va être un match engagé. Il faudra être présent, sérieux. On doit rester concentrés sur nos forces, faire les efforts, et je pense que ça va être un bon match de football. On est plus forts à la maison que la saison dernière et c’est en grande partie grâce à nos supporters. Il faut faire plus à l’extérieur, car on a perdu trop de points et ce n’est pas suffisant. On se sent bien chez nous, au Vélodrome, on donne tout pour nos fans et il va falloir gagner dimanche », a ajouté Veretout.

OM – OL: Gattuso confirme un absent en plus de Lopez et Balerdi

L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a confirmé une absence supplémentaire en plus de celles dePau Lopez et Leonardo Balerdi.

À la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso a confirmé devant les journalistes une absence supplémentaire en plus de celles de Pau Lopez et Leonardo Balerdi.

« Ounahi a eu un problème à la maison et il s’est fait mal au dos. On a préféré qu’il se repose »

« Ounahi a eu un problème à la maison, un problème domestique et il s’est fait mal au dos. On a préféré qu’il se repose. Je vous le dis car vous êtes à la recherche de scoops, voilà je vous parle honnêtement car vous auriez fini par le savoir », a souligné le technicien italien. Gigot et Correa sont disponibles. Gigot n’est pas à 100% mais il a sa mentalité de guerrier. Correa aurait dû avoir 4-5 jours de repos complet et ne pas suivre sa volonté de revenir aussi vite, il aurait dû faire un stop complet« , a ajouté Gattuso.