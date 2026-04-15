Pas de CMA CGM au Vel, un talent portugais visé et Balerdi vers la Premier League… Les 3 infos OM de ce mercredi !

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement dense en ce mercredi 15 avril 2026. Entre incertitudes économiques, stratégie mercato et dossiers chauds en défense, le club phocéen prépare activement son avenir. Les coulisses s’animent autant que les terrains, avec plusieurs décisions structurantes à venir. Tour d’horizon des trois informations majeures du jour autour de l’OM.

OM / Vélodrome : CMA CGM ne prendra pas le naming

Le dossier du naming du Olympique de Marseille connaît un nouveau rebondissement à l’approche de la fin du contrat liant le Stade Vélodrome à Orange, prévue le 2 juin prochain. Depuis plusieurs semaines, une hypothèse prenait de l’ampleur : voir CMA CGM succéder à l’opérateur historique.

Ce scénario était notamment interprété comme un signal fort en vue d’un éventuel rachat du club par Rodolphe Saadé. L’arrivée de Stéphane Richard à la présidence de l’OM, ancien patron d’Orange, avait également alimenté ces spéculations.

Mais selon les informations du journaliste Bruno Blanzat, cette piste ne se concrétisera pas. CMA CGM ne serait pas intéressé par le naming du stade. Une décision qui met un coup d’arrêt aux espoirs d’un rapprochement plus profond entre le groupe maritime et le club.

Dans le même temps, des discussions restent en cours avec plusieurs partenaires, dont Orange, qui pourrait prolonger l’aventure. Une solution de continuité plus stable financièrement, mais moins spectaculaire.

Enfin, CMA CGM semble privilégier une autre stratégie, en s’intéressant notamment au rachat de M6, confirmant un positionnement plus marqué dans les médias que dans le football.

Mercato : l’OM accélère pour un jeune talent portugais

Sur le marché des transferts, l’OM s’active déjà en coulisses avec une cible bien identifiée : Gonçalo Oliveira. Ce défenseur central de 19 ans évolue actuellement avec la réserve du Benfica Lisbonne et suscite un intérêt grandissant.

Le profil du joueur correspond aux besoins du club marseillais, qui souhaite rajeunir et dynamiser sa défense. Suivi de près par les recruteurs olympiens, il est considéré comme un pari d’avenir, avec un potentiel de progression important.

L’OM anticipe en effet plusieurs mouvements dans ce secteur, notamment un possible départ de Leonardo Balerdi. Dans cette optique, Oliveira représente une opportunité intéressante, d’autant qu’il cherche du temps de jeu, encore inaccessible en équipe première à Benfica.

Mais la concurrence est déjà bien présente. Des clubs comme l’AS Monaco, le RC Strasbourg, le LOSC Lille ou encore le RC Lens suivent également le dossier.

Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur est estimé à environ 2 millions d’euros, un tarif attractif qui pourrait déclencher une bataille entre prétendants.

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Mercato OM : Balerdi trop cher pour l’Italie, la Premier League en embuscade

Le cas Leonardo Balerdi continue d’agiter le marché. Courtisé depuis plusieurs saisons en Italie, le défenseur de l’OM figure toujours sur les tablettes de la Juventus Turin et du AC Milan.

Cependant, les exigences financières du club marseillais freinent les discussions. L’OM valoriserait son joueur à plus de 30 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par les deux formations italiennes, qui ne souhaitent pas s’aligner à ce stade.

Cette situation pourrait profiter à la Premier League, où les moyens financiers sont plus importants. Le Nottingham Forest surveille notamment de près l’évolution du dossier.

Arrivé en 2020, Balerdi s’est imposé comme un pilier de la défense olympienne, avec près de 200 matchs disputés. Sous la présidence de Pablo Longoria, il incarne une certaine stabilité dans un effectif en constante évolution.

En cas de départ, l’OM pourrait réaliser une importante plus-value, tout en ouvrant un nouveau chantier défensif, déjà anticipé avec des pistes comme celle menant à Gonçalo Oliveira.