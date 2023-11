Plus de 1000 supporters effectueront le déplacement à Lens ! Gattuso confirme cinq absents et un retour face à Lens ! «Marseille s’est intéressé à moi» lâche cet espoir français. Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: plus de 1000 supporters effectueront le déplacement à Lens ! Gattuso confirme cinq absents et un retour face à Lens ! «Marseille s’est intéressé à moi» lâche cet espoir français.

OM: plus de 1000 supporters effectueront le déplacement à Lens !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Autorisés à se rendre au stade Bollaert, plus de 1000 supporters olympiens seront présents.

Malgré les incidents survenus la saison passée entre les supporters de l’OM et lensois au stade Bollaert, La Provence indique que 1031 marseillais seront présents ce dimanche pour soutenir leur équipe.

🔵⚪️ 1031 supporters Marseillais feront le déplacement au stade Bollaert ce dimanche pour le match face à Lens.

Des mesures mises en place par la préfecture du Pas-de-Calais

La préfecture du Pas-de-Calais a mis en place des mesures spécifiques pour encadrer le déplacement des supporters marseillais vers le stade Bollaert. L’arrêté précise que « les supporters marseillais autorisés à faire le déplacement ne peuvent se prévaloir de la qualité de supporter marseillais ou se comporter comme tel de manière ostentatoire dans le périmètre défini par l’arrêté préfectoral et dans le stade Bollaert-Delelis, en dehors du secteur qui leur est réservé. »

À noter que dès dimanche à 8h et jusqu’au lundi à 1h, toute personne se présentant comme supporter de l’OM démunie de billet n’aura pas le droit d’accéder au stade, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre défini par l’arrêté.

Il est également interdit de posséder, de transférer ou encore d’utiliser des engins pyrotechniques dans l’enceinte et aux abords du stade. Pétards, mais aussi drapeaux ou banderoles provocantes ainsi que tout objet pouvant servir de projectile sont aussi concernés. Le non respect des mesures est punissable de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

OM: Gattuso confirme cinq absents et un retour face à Lens !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a annoncé cinq absents et un retour pour cette rencontre.

Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Lens, Gennaro Gattuso a fait le point sur son groupe. L’entraîneur de l’OM a annoncé cinq absents et un retour pour la rencontre.

Aubameyang de retour, Ounahi pas dans le groupe

« Aubameyang est disponible, on a fait un test ce matin à l’entraînement. Je ne sais pas s’il sera titulaire ou s’il aura le droit de jouer 30-40 minutes. On est certain de ce qu’on fait avec lui. Rongier va se faire opérer à Paris lundi. Blanco devrait être disponible contrairement à Mughe. Et Ounahi n’est pas dans le groupe », a affirmé le coach italien.

Gattuso sur son groupe pour Lens: « Aubameyang est disponible, on a fait un test ce matin à l'entraînement. Il a la volonté de jouer. Rongier va se faire opérer à Paris lundi. Blanco devrait être dispo contrairement à Mughe. Et Ounahi n'est pas dans le groupe. »

À noter les suspensions de Samuel Gigot et de Pape Gueye pour ce rendez-vous.

Mercato OM: « Marseille s’est intéressé à moi » lâche cet espoir français L’Olympique de Marseille a été très actif durant le mercato estival avec pas moins de treize recrue. Pablo Longoria s’est intéressé à de nombreux profils, dont celui d’un international espoir français. À la recherche de renforts défensifs lors du dernier mercato estival, l’OM s’est notamment intéressé au profil de Sasha Boey. Le joueur de 23 ans a confirmé avoir reçu une offre de la part du club phocéen, mais la transaction n’a pas été conclue. Arrivé à Galatasaray en 2021 en provenance du Stade Rennais, l’espoir français performe avec le club turc dans lequel il a déjà disputé 73 matchs toutes compétitions confondues. A LIRE AUSSI: Mercato ex-OM: un ancien marseillais de retour en Ligue 1 ?

L’OM a transmis une offre pour Sasha Boey

Dans un entretien accordé au média Le Carré , le défenseur a confirmé avoir reçu une offre de la part de l’OM. « Les nouvelles de Marseille étaient vraies. Je ne sais pas ce qui s’est passé après, mais Marseille avait une offre », a-t-il confié.

🗣️ Sacha Boey 🇫🇷 : « L'OM s'est intéressé à moi. Après, je ne peux pas te dire comment ni pourquoi, mais il y a eu des trucs avec Marseille »