Plus que 5 jours de mercato, beaucoup de mouvements du côté de l’OM ?

L’Olympique de Marseille a déjà énormément recruté lors de ce mercato estival, à 5 jours de la fin plusieurs mouvements sont attendus !

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi le plus gros de leur recrutement, mais tout n’est pas terminé. La direction de l’OM dispose encore de quelques jours avant la fermeture du mercato estival ce vendredi 30 août. La priorité est d’exfiltrer les joueurs indésirables et d’ensuite finaliser le recrutement…

4 joueurs du loft mais aussi Ounahi, Harit ou encore Kondogbia et Meité possibles partants ?

Alors qu’une discussion aurait eu lieu entre les joueurs placés dans le loft et la direction, un départ est toujours espéré avant ce vendredi 30 août. Jordan Veretout qui disposait d’une offre au Qatar serait sollicité par Rennes et des clubs italiens, Samuel Gigot a lui une offre en Grèce. Mbemba est lui dans le viseur de la Serie A mais surtout du championnat saoudien et devrait partir même après cette date, car le mercato ferme le 6 octobre la bas. Enfin Ulysses Garcia a été évoqué en L1 et pourrait avoir d’autres opportunités.

Cependant, d’autres éléments comme Amine Harit, auteur de deux premiers matches réussis, est suivi en Italie notamment. Ounahi pourrait lui aussi changer d’air, plusieurs pistes ont été évoqué en Espagne, Maroc ou Arabie Saoudite. Quid de Kondogbia, titulaire face à Reims, ou encore Meité qui ne seront pas retenus en cas de belle offre…

Un attaquant, un milieu défensif et des latéraux pistés ?

Si Benatia réussi à dégraisser l’effectif et récupérer des marges de manoeuvre sur la masse salariale, plusieurs joueurs pourrait débarquer lors des derniers jours. En premier un attaquant, recrue essentiel suite à la grosse blessure de Moumbagna. Si la piste menant à Neal Maupay est complexe, celle menant à Moukoko est terminée car le joueur doit s’engager avec Nice. Une surprise n’est pas du tout à exclure à ce poste.

Ensuite, De Zerbi aimerait voir débarquer un milieu défensif, surtout si Koné est positionné en 10. Ce ne sera pas le jeune Belge Thomas Vermeeren, car si ce dernier va bien quitter l’Atletico Madrid mais pour rejoindre Leipzig. Enfin, un latéral droit pour venir prendre la place d’un Murillo encore assez décevant dimanche soir est attendu. le nom de l’international français espoir Sildillia est évoqué surtout si Meité venait à quitter Marseille. Une doublure côté gauche ne ferait pas de mal non plus… La fin du mercato olympien va être agitée !