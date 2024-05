Sarri pisté, McCourt remet la main à la poche? Bonne nouvelle pour Gasset avant l’Atalanta ! Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Sarri pisté, McCourt remet la main à la poche? Bonne nouvelle pour Gasset avant l’Atalanta !

Atalanta OM : Bonne nouvelle pour Jean Louis Gasset ?

Interrogé la le quotidien La Provence, le joueur de l’OM Bamo Meité a donné de ses nouvelles après plusieurs semaines d’absence suite à une entorse de la cheville.

Bamo Meité était annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central de l’ Écarté des terrains pendant plusieurs semaines suite à une grosse entorse de la cheville,était annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central de l’ OM a finalement récupéré plus tôt que prévu et devrait même être opérationnel pour le match retour de Ligue Europa jeudi face à l’Atalanta. Interrogé par le quotidien La Provence ce Lundi il évoque ainsi son retour :

« Je récupère bien, mieux que prévu. J’ai travaillé sérieusement avec le staff médical. Je mets tout en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, que ce soit les soins, l’alimentation ou le sommeil. Dernièrement, on a repris la course en individuel. On va voir si les images sont bonnes, s’il est possible de retrouver les terrains d’ici la fin de saison. On va être fixé très rapidement. Mais une chose est sûre, ça avance dans le bon sens. (…) Ça a été compliqué, mentalement, d’autant plus que je n’ai pas l’habitude de me blesser. Ça a été un peu un choc mental. Déjà parce que ça signifiait que j’allais louper la coupe d’Europe. Et puis ça tombe à un moment où mes partenaires avaient besoin de moi. Avec le recul, je pense que j’ai bien surmonté cette épreuve. Avoir déjà repris la course, c’est une bonne nouvelle. Ça m’a fait beaucoup de bien mentalement en espérant une autre bonne nouvelle prochainement », a ainsi déclaré le joueur de l’OM au quotidien régional ce lundi.

Mercato OM : Longoria vise (à nouveau) Sarri !

La saison n’est pas encore terminée mais la question du futur entraîneur de l’OM se pose déjà. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines. Le journaliste Nicolo Schira avance celui de Maurizio Sarri. Une piste déjà explorée par les dirigeants de l’OM par le passé.

Alors que l’OM disputera jeudi le match retour face à l’Atalanta lors des demi-finales retour de la Ligue Europa, plusieurs informations et rumeurs circulent déjà sur le futur coach olympien. Alors que la piste menant à Fonseca semble sérieuse, un autre nom vient d’être évoqué par le journaliste Nicolo Schira. Il s’agirait de Maurizio Sarri, déjà évoqué à plusieurs reprises les saisons précédentes.

#OlympiqueMarseille appreciate Maurizio #Sarri. #OM have asked info for the former Lazio and Juventus coach as possible Gasset’s replacement from June. Behind the Scenes: #TeamOM already wanted Sarri after his experience at Juve, but he had decided to take a gap year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2024

Le technicien italien a quitté la La Lazio il y a quelques semaines où il a été remplacé par un certain Igor Tudor. Actuellement sans club il est courtisé également en Angleterre notamment par Newcastle.

McCourt souhaite investir de nouveau dans l’OM !

Alors que les rumeurs de vente n’en finissent plus de circuler, le journal The Guardian révèle que Frank McCourt serait plus que jamais attaché au club et serait prêt à investir de nouveau dans celui-ci de manière massive.

Quel est vraiment le projet de Frank McCourt ? Celui-ci ne s’est plus du tout exprimé sur le sujet depuis de très long mois. Alors que l’OM disputait une demi-finale de Ligue Europa jeudi dernier au vélodrome l’homme d’affaire américain n’était même pas présent. Fallait-il y voir un signe de désintérêt pour le club marseillais ? Rien n’est moins sûr à en croire The Guardian. Le journal anglais publie ce lundi un article qui révèle que McCourt souhaite investir de nouveau dans le club, via sa société McCourt Global pour combler le fossé avec les géants d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne et à Paris.

« L’engagement de McCourt reste à long terme, il n’a pas l’intention de la vendre », peut on lire dans l’article consacré au club marseillais.

Nous devons être un club stable de Ligue des champions — Longoria

« Je pense que nous avons transformé beaucoup de choses et je suis fier de la façon dont nous avons développé la partie institutionnelle du club (…) Le potentiel de ce club est énorme, mais pour l’exploiter, nous devons être un club stable de Ligue des champions », déclare le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria dans ce même article.