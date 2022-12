Seville ne lâche pas Dieng, une porte de sortie pour Touré, une situation terrible pour Toulouse… Les 3 infos OM de ce lundi !

Alors qu’il devait partir à Nice cet été, Bamba Dieng est finalement resté à l’OM et les rumeurs de départ du jeune attaquant pendant le mercato hivernal ont le vent en poupe.

Sampaoli ne lâche pas Dieng

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Seville ne lâche pas Dieng, une porte de sortie pour Touré, une situation terrible pour Toulouse…

12 Bamba DIENG (om) during the Ligue 1 Uber Eats match between Strasbourg and Marseille at La Meinau Stadium on December 12, 2021 in Strasbourg, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport) – Stade de la Meinau – Strasbourg (France)

Un temps mis de côté après un transfert avorté à l’OGC Nice, l’attaquant sénégalais a récemment eu l’occasion de se remettre en confiance en effectuant quelques entrées en jeu en Ligue 1. Lors de sa seule titularisation de la saison contre Strasbourg, Dieng est même parvenu à inscrire un but.

Sampaoli veut Dieng

Le joueur cumule seulement 139 minutes de jeu lors de la première partie de saison. Un contraste affligeant lorsque l’on compare avec la saison dernière : l’attaquant de 22 ans avait fait des débuts remarqués à Marseille avec huit buts et trois passes décisives en 1 568 minutes de jeu. Un talent à faire mûrir et qui attire les convoitises, notamment en période de mercato hivernal. En effet, l’entraîneur du FC Séville Jorge Sampaoli aurait cité le nom de l’attaquant sénégalais parmi les joueurs dont il aurait besoin pour consolider l’effectif andalou. A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : C’est la guerre à Séville avec Sampaoli? Selon le média Todo Fichajes, l’OM aurait d’ores et déjà fixé le prix de Bamba Dieng à dix millions d’euros, mais avant de pouvoir recruter à Marseille, les Sévillans devront se débarrasser de Kasper Dolberg, Papu Gomez et Adnan Januzaj. Alors que l’agent du joueur aurait déjà discuté avec le club espagnol, un départ de l’attaquant laisserait Alexis Sanchez comme seule option offensive pour la seconde partie de la saison.

🚨 #RCLens #OM #Sevilla 👇 Sampaoli a demandé pas moins de 5 joueurs au mercato (3 def, 1mil, 1att) et les noms de Bamba Dieng et Seko Fofana reviennent de nouveau fort à Séville, même si pour ce dernier Lens n’est pas du tout vendeur en janvier. pic.twitter.com/XaZky7X0ar — Lahcen Senhaji (@LahcenSenhaji) December 22, 2022

Une porte de sortie pour Touré?

Peu utilisé par Igor Tudor lors de la première partie de saison, Isaak Touré pourrait quitter Marseille pendant le mercato hivernal. Reste à savoir quelle forme de départ les dirigeants marseillais privilégient.

Considéré comme un espoir en défense centrale, l’ancien joueur du Havre Isaak Touré n’a jamais été titulaire en cette première partie de saison. Le français n’a joué que 65 minutes en cumulé sur cinq matchs de Ligue 1 et n’était pas éligible pour la campagne de Ligue des Champions.

Touré vers un club turc?

Il y a quelques semaines, le site Jeunes Footeux annonçait un intérêt de trois clubs français pour le natif de Gonesse : le SCO d’Angers, l’AS Saint-Etienne et le FC Metz auraient manifesté leur envie d’accueillir le joueur. L’Equipe avait confirmé l’hypothèse d’un prêt dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un club anglais enterre les plans de Longoria? Dernièrement, un club étranger serait également venu aux renseignements pour Isaak Touré, il s’agirait d’un club turc dont le nom n’a pas encore filtré selon La Minute OM. « On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

🔴 ℹ️ @LaMinuteOM_ : Il y a eu un intérêt d’un club turc pour Isaak Touré ces derniers jours. Le nom du club n’a pas filtré. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/OuDuWPyuSZ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 25, 2022

Une terrible situation pour Toulouse !

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse FC au Vélodrome. Pour cette rencontre, le club toulousain n’aura pas la possibilité d’aligner un latéral !

Igor TUDOR head coach of Marseille before the Ligue 1 match between Marseille and Clermont on August 31, 2022 in Marseille, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sports)

La reprise de la Ligue 1, c’est ce mercredi ! L’OM reçoit le Toulouse FC au Vélodrome ce jeudi pour le compte de la 16e journée. Pour ce match, les Marseillais devraient avoir récupéré tous les joueurs partis pour la Coupe du Monde mais pas sûr qu’ils soient aptes à jouer directement.

On n’a plus de latéraux ! — Montanier

Côté Toulousain, la situation est plus que critique à ce niveau-là. Les Violets font face à une hécatombe dans leur effectif et à un poste bien précis ! Comme le précise Philippe Montanier dans des propos rapportés par L’Equipe ce lundi, à Toulouse, il n’y a plus de latéraux disponibles ! A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Rudi Garcia proche de réaliser un énorme coup (hors CR7) ! « On a une situation incroyable, c’est qu’on n’a plus de latéraux. Déjà qu’on n’était pas très fournis, mais avec les blessures, on l’est encore moins. On bricole comme on peut. Christian Mawissa s’est bien débrouillé et ça nous donne des perspectives parce qu’il va falloir réfléchir à comment faire. On bricole comme on peut, et les jeunes font leur maximum. On a récupéré le petit (Yanis) Zodehougan, qui était grippé ce (mardi) matin. On a fini avec un milieu (Rayan Touzghar) à droite et un latéral (Ylies Aradj) dans l’axe. On essaye plein de solutions pour trouver les meilleures et qu’en cas de problème tout le monde soit prêt. » Philippe Montanier – Source : L’Equipe (26/12/22)

Sylla de retour pour les Toulousains

Ce samedi 24 décembre, un cadeau de Noël est arrivé pour Montanier ! D’après les informations partagées par le site LesViolets.com, spécialisé dans l’actualité du club toulousain, Issiaga Sylla sera bel et bien de retour pour le match au Vélodrome pour la 16e journée ! A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Si on donne Gerson, on prend Ocampos et un autre joueur » « En effet, l’international guinéen était malade mardi contre Montpellier, lors du dernier match amical de décembre (défaite 2-1). Selon nos informations, Sylla est désormais de retour à l’entraînement et participe tout à fait normalement aux séances. Montanier l’utilise au poste de latéral droit puisque, pour rappel, Mikkel Desler s’est fait opérer d’une pubalgie et observe actuellement une phase de convalescence. Kevin Keben , lui, a rechuté contre le MHSC après s’être blessé à une cuisse face à Rennes. » Source : LesViolets.Com (24/12/22)