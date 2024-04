Tifo polémique, des nouvelles des blessés et les explications de Benoit Bastien… Les 3 infos OM de ce lundi ! 

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi: Tifo polémique, des nouvelles des blessés et les explications de Benoit Bastien…

Ce tifo au Vélodrome qui a fait polémique durant OM-PSG

L’Olympique de Marseille a autorisé un tifo en l’honneur de Redouane Bougheraba. L’humoriste, qui va fait son spectacle au Vélodrome en juin prochain a créé une polémique ce dimanche lors du match face au PSG.

La défaite n’est pas la seule chose qui a fait friser les poils des supporters marseillais ce dimanche. En effet le club a autorisé un tifo en l’honneur de Redouane Bougheraba. Certains reprochent le timing de ce dernier avec notamment l’anniversaire de la 4e année de la disparition de Pape Diouf et l’hommage rendu à Eric Gerets avant le début de la rencontre. Ce faux pas a vivement été critiqué sur les réseaux sociaux avec plusieurs tweets de mécontentement.

Le plus triste dans tout ça c’est que Gerets, coach le plus marquant de l’ère Diouf était au stade, le jour de l’anniversaire de la mort du Pape… Et que l’on sort un tifo honorant Rédouane Bougheraba. On a vraiment tout raté hier soir. — Guy Truite (@guytruite) April 1, 2024

Entre le Tifo de la Ligue des Champions associé à Redouane Bougheraba, l’arbitrage pro parisien en seconde mi-temps, des joueurs qui n’arrivent pas à se transcender et les sanctions à venir de la LFP contre les Ultras, je ne reconnais plus mon club, mon football. Sombre époque. pic.twitter.com/kyn8osLd29 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) April 1, 2024

Ce tifo de Redouane Bougheraba est un cas d’école de ce qu’il ne faut pas faire en terme de communication. Vouloir créer un buzz avec une figure locale en utilisant un symbole fort de l’OM lors du classique. Résultat bad buzz assuré https://t.co/SCFtFWZMBn — Michel Moghaodo (@MicMogh) April 1, 2024

OM ; Gasset donne des nouvelles de Mbemba (et des autres blessés) !

L’Olympique de Marseille au stade Vélodrome s’est incliné ce dimanche soir face au PSG (0-2). Au delà de cette nouvelle défaite, l’OM doit encore faire avec un nouveau blessé Chancel Mbemba.

Interrogé sur l’état de son groupe après la rencontre, Jean Louis Gasset s’attend à devoir faire sans la plupart de ses centraux lors de prochains matches. « Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés. Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances. (…) On va trouver des solutions tactiques et attendre le diagnostic pour Chancel Mbemba. »

Vers un casse tête chinois en défense centrale ?

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la défaite l’OM contre le PSG à l’occasion du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Pour l’éditorialiste de RMC, Marseille a pris une grosse claque face à son rival.

Pour Riolo l’OM n’est pas loin de prendre une valise

« L’OM a pris une grosse claque et ça va être dur maintenant d’aller chercher l’Europe. Ce n’est pas normal que le PSG ait autant d’avance sur l’OM au classement. Lens qui a moins de moyens a fini tout près de Paris l’année dernière. Brest a mieux résisté sur les trois matchs contre Paris que l’OM. La qualité d’ensemble de l’OM est anormale, ils sont trop faibles, techniquement c’est une catastrophe, le milieu de terrain ça ne va pas. Les attaquant il n’y a que Aubameyang qui tient la route. Ce n’est pas un bon effectif. Tu dois faire mieux, Kondogbia doit faire mieux, ce n’est pas normal qu’il soit cramé. (…) A 11 contre 11 l’OM n’est pas loin de prendre une valise, » a ainsi déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot.

⏱️ 90+5’ | #OMPSG 0️⃣-2️⃣ L’OM s’incline face à Paris. 🗓️ Prochain rendez-vous à Lille ce vendredi en ouverture de la 28ème journée de championnat. pic.twitter.com/1zGswS58LO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2024

« Il y a deux faits majeur en deuxième période. Le premier c’est la sortie de Mbemba à la 50e minute. Le temps que Samuel Gigot se remette en jambes alors qu’il n’a pas joué depuis Montpellier (25 février), on se prend le premier but dans la foulée. » Le coach olympien poursuit avec le second fait de jeu important a ses yeux.

« Le deuxième fait majeur c’est le but refusé parce que la frappe de Veretout il la met de l’autre côté (de Luis Henrique, sanctionné d’un hors jeu de position, NDLR) donc je me languis de revoir les images. Si on égalise à 1-1, on peut les mettre dans leurs 30 derniers mètres pendant 15-20 minutes et là on peut gagner. C’est pour ça que c’est frustrant »

OM PSG : L’arbitre Benoît Bastien explique ses décisions contestées !

L’Olympique de Marseille s’est incliné au stade Vélodrome ce dimanche soir face au PSG (0-2), certaines décisions de l’arbitre Benoît Bastien ont été contestées, ce dernier s’est exprimé au micro de Prime vidéo pour les expliquer après la rencontre.

Benoît Bastien s’est justifié au micro de Prime Video sur l’expulsion du défenseur parisien Lucas Beraldo (40e), l’arbitre de la rencontre OM – PSG a expliqué avoir été alerté par son assistant vidéo. « Pour moi c’est anéantissement d’une occasion nette de but, le critère n°1, c’est la position des défenseurs en capacité d’intervenir ». Ce dernier a ensuite donné la raison pour laquelle il a refusé le but marqué par Jordan Veretout. Selon lui c’est à cause d’une position de hors-jeu de Luis Henrique, « de par sa grande proximité avec le gardien parisien, Luis Henrique influence sa capacité à intervenir ».

🟥🎙️ L’arbitre Benoît Bastien sur le carton rouge de Beraldo : « C’est une évidence que cette faute doit être sanctionnée d’un anéantissement d’une occasion nette de but. »#OMPSG pic.twitter.com/PSHQvsYCr0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

❌🎙️ L’arbitre Benoît Bastien sur le but refusé à l’OM : « Luis Henrique est hors-jeu et de par sa proximité avec Donnarumma, il influence fortement sa capacité à intervenir. »#OMPSG pic.twitter.com/cvVb6AbYc0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024



Cette défaite a un gout amère suite au scénario favorable à l’OM suite au carton rouge, Nabil Djellit a pointé du doigt l’incapacité des marseillais d’élever leur niveau de jeu face à des équipes plus fortes.« Il aurait dû mettre le deuxième jaune direct. Pas besoin de la VAR. Je suis désolé, ce n’est pas un duel à l’épaule. Il balance Aubam dans le décor… Il est EN position de dernier défenseur, le ballon est passé. C’est un deuxième jaune, sans souci. C’est devenu un rouge direct. La sortie de Mbemba payée cash. D’accord avec Benoît Cheyrou, le but de l’OM est valable. Question de bon sens. Jamais Donnarumma arrête le but… Se faire battre à 10 vs 11 à domicile, c’est plus que gênant pour l’OM. Ca en dit un peu lus de ce qu’est devenu ce club en L1. Il reste le spectacle en tribunes. C’est tout. On va la faire direct, dès qu’il a des équipes de haut de tableau, y a plus personne. Gasset a réanimé l’OM contre des ambulances. Vs Rennes, l’OM a été éteint. Pire VS PSG à 10, c’est l’humiliation à domicile. Gasset n’est pas un magicien. L’OM peut oublier la C1. Mbappe ce qui l’intéresse, c’est Mbappe. Le classique, c’est un faux choc pour lui. Il connaît l’écart… Il est fidèle à lui même. Aucune surprise dans sa com ». Après chacun apprécie comme il veut… »

Gasset a réanimé l’OM contre des ambulances

On va la faire direct, dès qu’il a des équipes de haut de tableau, y a plus personne. Gasset a réanimé l’OM contre des ambulances. Vs Rennes, l’OM a été éteint. Pire VS PSG à 10, c’est l’humiliation à domicile. Gasset n’est pas un magicien. L’OM peut oublier la C1. #OMPSG — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 31, 2024

