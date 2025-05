Un cador de PL veut Rowe, le dernier tacle de Grégory Schneider sur les Marseillais et retour de prêt de ce flop ! Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Un gros club de Premier League souhaite cet attaquant marseillais, le journaliste Grégory Schneider tacle (encore) l’OM et le retour de prêt d’Ismaël Koné !

Mercato OM : Un cador de Premier League s’intéresse à cet attaquant olympien ?

Récemment, la saison de Premier League s’est terminée déterminant ainsi les équipes qualifiées en Ligue des Champions la saison prochaine. Parmi ces équipes, c’est Newcastle qui aura décroché son ticket sur le fil afin de disputer la coupe européenne. De quoi lancer par ailleurs leur mercato, eux qui s’intéresseraient à ce jeune attaquant en forme cette saison de l’OM. L’OM prépare son mercato estival tout comme les autres équipes assurées de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi commencer à combler les zones de flou sur l’effectif marseillais et se renforcer à des postes nécessaires, comme la défense qui a été ciblée comme le principal secteur à garnir. Cependant, l’attaque olympienne risque également d’être bousculée d’ici à l’année prochaine. Le dossier de Greenwood tout d’abord a été sujet à des spéculations même si l’attaquant co-meilleur buteur de Ligue 1 a confirmé qu’il devrait rester là l’an prochain. Luis Henrique sera lui un joueur de l’Inter, tandis que les derniers détails sont en train d’être réglés. Cependant, c’est également un autre attaquant de l’OM qui serait prospecté par un gros club anglais, qualifié à la dernière journée pour la Ligue des Champions. A lire aussi : OM : Rothen tacle les soutiens “de façade” au PSG ! Le sauveur de Lyon sur le départ ? 🔹Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 serait dans le viseur de Newcastle. (@GraemeBailey)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/mTIaSVLC9x — MercatOM (@Mercat_OM) May 26, 2025 En effet, d’après des informations du journaliste anglais Graeme Bailey, c’est Newcastle qui aurait dans son viseur un joueur marseillais. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de celui ayant marqué le but décisif dans les ultimes secondes du match contre Lyon : Jonathan Rowe. Le joueur recruté l’été dernier en Championship pourrait donc être tenté de retourner dans son pays natal afin de joueur pour un cador. Malgré sa saison en dents de scie, lui qui aura connu un moment sans trop jouer après un départ canon, le joueur aura réalisé une exercice prometteur. Après avoir disputé 30 matchs, il comptabilise un total de trois buts inscrits et quatre passes décisives délivrées. À 22 ans, le joueur dispose encore d’une belle marge de progression, lui qui garde une belle cote sur le marché des transferts. Affaire à suivre.

Grégory Schneider fracasse encore l’OM sur le thème Inter – PSG !

Alors que le PSG s’apprête à jouer sa finale de Ligue des Champions face à l’Inter, de nombreux débats sur la potentielle victoire parisienne refont surface. De quoi susciter plusieurs réactions, comme ce tweet du journaliste Grégory Schneider qui en remet une couche sur les accusations de corruption envers le sacre de 93 des Marseillais.

Cela risque de ne pas passer auprès des supporters de l’OM ! Le PSG va disputer samedi soir sa deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan. De quoi potentiellement marquer l’histoire du football français en permettant aux Parisiens de devenir le deuxième club français à remporter la coupe aux grandes oreilles. Un match très attendu qui donne déjà lieu à des comparaisons avec son rival, l’OM.

En devenant le premier et seul, à ce jour, club à remporter la Ligue des Champions, l’OM restera à jamais les premiers dans l’histoire. De quoi créer beaucoup de débats et de polémique qui perdure encore à ce jour, autour d’une potentielle affaire de corruption de l’équipe présidé par Benard Tapie afin de gagner des matchs. Et alors que le PSG peut égaler Marseille, de nombreuses personnes en profite afin de venir ressasser cet événement.

Le PSG plus beau champion que l’OM ? Oui pour Schneider !

Bien sûr, pour la bonne raison que le #PSG, lui, n’a pas rincé certains joueurs adverses pour gagner les matchs #PSGINT #PSGInter #OM https://t.co/xZUkBvTNZ8 — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) May 27, 2025

C’est le cas du journaliste Grégory Schneider, habitué des sorties médiatiques houleuses envers les olympiens, qui est venu en remettre une couche sur X. Le journaliste de Libération a réagit à un poste de l’Équipe du soir, demandant si le potentiel sacre des Parisiens représenterait un moment plus fort que la victoire de l’OM en 1993. « Bien sûr, pour la bonne raison que le PSG, lui, n’a pas rincé certains joueurs adverses pour gagner les matchs ». Une réponse directe et accusatoire qui n’est pas passée auprès des supporters.

Souvent critiqué pour ses prises de positions jugées “anti-OM”, le journaliste a dû faire face à la colère de certains internautes. « @OM_Officiel, il y a un procès à lancer là je crois », a réagit un supporter, suivi par de nombreuses autres personnes incitant le club à prendre des démarches envers le journaliste. De quoi également lancer le match de samedi, entre supporters parisiens et marseillais.