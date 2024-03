Un latéral gauche à 10M€, le flop Correa, Tudor veut piocher à Marseille… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les rumeurs et infos mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : Un latéral gauche à 10M€, le flop Correa, Tudor veut piocher à Marseille…

Rumeur mercato : L’OM vise un latéral gauche coté à 10M€ ?

L’Olympique de Marseille a déjà recruté deux latéraux gauches cet hiver suite au départ de Renan Lodi. Le club pourrait encore recruter à ce poste l’été prochain, le nom de Ferdi Kadioglu, latéral Turc de 24 ans évoluant à Fenerbahce, est évoqué.

Les dirigeants phocéens seraient intéressé par Ferdi Kadioglu, selon Le Républicain sportif. Evoluant aux côtés de Michy Batshuayi et Cengiz Under à Fenerbahce, le joueur Turc de 24 ans est un latéral pouvant évoluer sur les deux côtés de la défense. Il a participé à 29 des 30 matchs en Süper Lig cette année durant laquelle il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.

Estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, le défenseur du Fenerbahce attise les convoitises. En effet en plus de l’OM, l’Inter de Milan et la Roma seraient aussi des prétendants sérieux pour accueillir la pépite Turc dont le contrat se termine en juin 2026.

La blessure de Murillo, les performances en demi-teinte d’Ulisses Garcia et la polémique Jonathan Clauss ont peut-être pousser le duo Longoria-Benatia à travailler dès maintenant sur des pistes en défense.

« Ce n’est pas plus mal que cette défaite arrive avant la trêve »

Jonathan Clauss qui s’est encore fait remarquer après la défaite face à Rennes avec une déclaration plutôt surprenante. « On a enchaîné les matchs donc ça commençait un peu à tirer. Ce n’est pas plus mal que cette défaite arrive avant la trêve, on va se reposer maintenant. »

OM – Clauss : « C'est pas plus mal que cela arrive juste avant la trêve »

Des mots qui ont dû mal à passer pour certains supporters qui lui reprochaient déjà sa prestation du jour. Sélectionné en Equipe de France, le latéral marseillais aura une semaine pour changer d’air et revenir meilleur (et plus lucide).

Mercato OM : L’Inter s’agite pour le flop Joaquin Correa ?

Prêté par l’Inter Milan, Joaquin Correa est (pour l’instant) un véritable flop ! Un problème pour les dirigeants olympiens qui avaient négocié une option d’achat à 13 millions en cas de qualification pour la ligue des champions.

Quinze matchs disputés toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne pour aucun but ni passe décisive ! Joaquin Correa est pour l’instant un coup totalement raté.

🇦🇷L'esperienza al Marsiglia per Joaquin Correa non è ancora decollata: per il Tucu, complice anche un infortunio alla caviglia, ci sono state solo 14 presenze, condite da 0 assist e 0 gol.

L’Argentin ne joue même plus depuis fin janvier et paraît même suffisant à l’entraînement. A l’image de cette vidéo où on peut voir que le seul joueur qui ne fait pas le tour du plot est…Joaquin Correa.

Y’a qu’un seul joueur qui fait pas le tour du plot je vous laisse voir c’est qui mdrrr https://t.co/vIV2zakLyH pic.twitter.com/Y2YvkaRlTr — 🇵🇸 (@Foudaff_) March 9, 2024

L’Inter n’en veut plus !

D’après La Gazzetta dello Sport l‘Inter Milan ne serait pas dupe et remarque bien qu’il ne parvient pas à s’imposer et que l’OM est pour l’instant bien loin d’une qualification en Ligue des champions. Pour rappel l’option d’achat de 13 millions sera levée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Au vu de la situation et du fort désir des Nerazzurri de s’en séparer, le finaliste de la dernière Ligue des champions serait même prêt à faire une « remise » à l’OM sur le prix de son option d’achat. En effet, l’option d’achat pourrait prendre un tout autre tournant et deviendrait de 10 millions en cas de qualification en Ligue des champions et 13 millions dans le cas contraire. On voit mal comment l’OM pourrait envisager de le conserver en cas de non qualification pour la Ligue des champions.

Mercato OM: qui est Agustín Giay ?

D’après le journaliste Nicolò Schira, de nombreux clubs européens comme Séville, Villarreal , l’OGC Nice mais aussi l’Olympique de Marseille surveilleraient le latéral droit de San Lorenzo, Agustín Giay, âgé de 20 ans.

L’OM prépare d’ores et déjà son mercato estival 2024. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, « de nombreux clubs européens comme Séville , Villarreal , l’OGC Nice mais aussi l’Olympique de Marseille surveillent le latéral droit de San Lorenzo Agustín Giay (né en 2004). »

« C’est un joueur très moyen dans tous les domaines. Si l’OM met plus de 3 ou 4 millions sur lui, c’est surpayé ! »

« Sur ce que j’ai vu durant le mondial U20 l’année dernière, c’est un joueur très moyen. Que ce soit en club ou en sélection avec Mascherano, qui n’est pas un entraîneur ultra offensif, il n’est pas dans un contexte pour s’épanouir, a affirmé le journaliste Pierre Gerbeaud. Il est neutre dans tous les domaines. Ce n’est pas un latéral porté vers l’avant. Il peut parfois bien centrer. Défensivement, ce n’est pas un mur impassable. Toutefois, il n’oublie pas de prendre les joueurs au marquage. Il n’y a pas un domaine, qu’il soit athlétique, technique ou tactique, où je me dis que ce joueur est monstrueux. Cela fait un moment que l’on parle de lui comme un vrai talent. Je trouve qu’il stagne. Il a peut-être le besoin de voir ailleurs. Si l’OM met plus de 3 ou 4 millions sur un profil de ce genre, cela me semblerait surpayé », a-t-il ajouté.

À noter que la valeur du latéral argentin est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt.

Mercato : Igor Tudor veut déjà chiper deux cadres de l’OM?

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a rejoint la Lazio de Rome ces derniers jours. D’après la Gazzetta Dello Sport, il aurait déjà coché le nom de deux joueurs marseillais.

Il n’aura pas fallu plus de quelques heures à Igor Tudor pour cibler ses besoins auprès de la Lazio de Rome ! En effet, le coach croate vient de débarquer sur le banc du club italien et, d’après La Gazzetta Dello Sport, aurait déjà donné sa liste de joueurs qu’il désire recruter. Parmi eux, deux Marseillais toujours sous contrat à l’OM ! L’ex entraîneur du club désirerait chiper Chancel Mbemba et Valentin Rongier.

Ces deux joueurs ont été à un très haut niveau la saison dernière sous ses ordres et seraient de très bonnes recrues pour les Italiens… L’OM ne fera pas de cadeau dans ces dossiers. A moins d’une grosse offre, il semble compliqué de voir les deux hommes quitter l’OM cet été mais rien n’est impossible. Ils rejoindraient un certain Mattéo Guendouzi qui fait le bonheur de la Lazio depuis son arrivée l’été dernier.

⚪🔵 MERCATO #TeamOM

Selon la Gazzetta dello Sport de ce mercredi 20/03, Igor TUDOR, ex-OM et fraîchement nommé à la Lazio, aurait sur ses tablettes Valentin #RONGIER et Chancel #MBEMBA.

🤔 Qu’en pensez-vous ?

Rejoindront-ils M.GUENDOUZI ? pic.twitter.com/aDbDOj0R3V — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) March 20, 2024

Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu

Arrivé en juillet 2020 à l’OM en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté son 100e match sous les couleurs olympiennes avant la trêve internationale de 2023. « Beaucoup de gens ignoraient que je n’avais que 15 matches professionnels dans les jambes en arrivant ici, a confié l’argentin dans les colonnes de La Provence . C’est très bien d’avoir porté 100 fois le maillot de l’OM. Je me sens de mieux en mieux. C’est une fierté d’être le deuxième plus ancien de l’effectif derrière Valentin (Rongier), à égalité avec Pape (Gueye), a t-il ajouté.

L’international argentin a connu plusieurs entraîneurs sur le banc marseillais: André Villas Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor et désormais Gennaro Gattuso. Le technicien croate l’a particulièrement marqué: « J’ai joué avec tous les entraîneurs, chacun m’a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu. Son système, son exigence m’ont beaucoup plu. Je savais qu’il serait resté derrière moi quelle que soit ma prestation. Il m’a toujours, toujours soutenu, même quand il y avait des doutes autour de moi. Je l’en remercie« , a affirmé le défenseur central de l’OM.