Un nouveau transfert surprise? Ça se confirme pour Guendouzi ! Lannoy explique pourquoi le VAR a bien fait de refuser le but à l’OM ! Les 3 infos de ce mardi !

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : Un nouveau transfert surprise de Longoria dans les tuyaux ! Ça se confirme pour Mattéo Guendouzi ! Lannoy explique pourquoi le VAR a bien fait de refuser le but à l’OM !

Mercato OM: Un nouveau transfert surprise de Longoria dans les tuyaux !

Le marché estival des transferts de l’Olympique de Marseille devrait encore être animé dans les prochains jours. Les dirigeants de l’OM cherchent encore un ailier gauche ainsi qu’un latéral droit.

Marseille n’a pas terminé son mercato et devrait être actif durant les derniers jours de celui- ci pour tenter de renforcer l’équipe de Marcelino. Deux postes sont jugés prioritaires. Le poste de latéral droit ainsi que celui d’ailier gauche. Plusieurs noms ont circulé pour ce dernier mais selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille serait déjà en négociations actives avec un joueur dont le nom n’a pas encore filtré. Marcelino souhaite un joueur capable de déborder et de provoquer sur l’aile, à l’image de Sarr côté droit.

Il ne devrait pas s’agir de Wilson Isidor (22 ans) est évoqué depuis plusieurs jours. Le joueur du Lokomotiv Moscou est plutôt considéré par les dirigeants comme un attaquant axial, un renfort de complément capable de suppléer Aubameyang et Vitinha.

Suite à l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Pablo Longoria a évoqué les conséquences sur le mercato marseillais d’un non participation à la C1 : « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénario », a ainsi déclaré le président de l’OM avant de parler des ambitions en Ligue Europa.

Mercato OM: Ça se confirme pour Matteo Guendouzi !

L’avenir de Matteo Guendouzi du côté de l’Olympique de Marseille reste incertain. Le milieu de terrain est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille avant la fin de ce mercato estival. Selon La Provence, la Lazio de Rome serait le club le plus intéressé par l’international français.

Le nom de Matteo Guendouzi revient avec insistance en Italie depuis plusieurs semaines, notamment du côté de la Lazio de Rome. Selon Il Tempo, en cas de départ de Basic ou Marcos Antonio, l’intérêt du club italien pour le milieu olympien est confirmé.

D’après La Repubblica, Galatasaray aurait déjà formulé une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du Français, refusée par les dirigeants olympiens. Le quotidien italien affirme également que le joueur de 24 ans serait disposé à rejoindre les Biancocelesti.

Guendouzi vers la Lazio ?

Selon @repubblica le milieu de terrain serait désormais disposé à rejoindre le club Italien ! 👉L’#OM réclame 20M€

Une offre de la Lazio pour Guendouzi ?

La Provence affirme dans son édition du jour que la Lazio est disposée à mettre une belle somme pour s’attacher les services de l’ancien milieu d’Arsenal. Les dirigeants marseillais ne vendront pas le joueur en dessous de 20 millions d’euros.

Arbitrage: Lannoy explique pourquoi le VAR a bien fait de refuser le but à l’OM !

D’après les propos du directeur technique délégué en charge de l’arbitrage professionnel, qui a été interrogé par le journal L’Equipe, l’annulation du but de l’OM lors du match contre Metz (2-2) vendredi dernier s’explique par des images qui n’ont pas été diffusées à la télévision…

Interrogé par le journal l’Equipe, directeur technique délégué chargé de l’arbitrage professionnel, Stéphane Lannoy, a justifié la décision de refuser le but de Valentin Rongier . Un but qui aurait changé le cours de la rencontre face à Metz puisque que l’OM aurait ainsi mené 2-0 en début de seconde période.

« J’ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l’instant, confie-t-il à nos confrères. Mais, en regardant les caméras utilisées par le VAR, on voit un contact avéré. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l’antenne et elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Non pas avec sa première jambe, mais avec sa seconde jambe d’appui au sol, il vient toucher le pied du Messin au point de le déséquilibrer et de commettre la faute (…) « C’est la caméra opposée qui le fait basculer. Cela prouve l’intérêt pour l’assistant vidéo de travailler les différents angles, » a ainsi déclaré Stéphane Lannoy, dans les colonnes du quotidien sportif.

