Une tendance a changé pour Tudor, Longoria ne veut plus de ce joueur et ce remplaçant de Tavares a pris sa décision? Les 3 infos OM de ce samedi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Une tendance a changé pour Tudor, Longoria ne veut plus de ce joueur et ce remplaçant de Tavares a pris sa décision?

Mercato OM : La tendance a changé à la Juventus pour Tudor?

Igor Tudor a annoncé son départ ce jeudi. L’Olympique de Marseille tente déjà de lui trouver un remplaçant mais le coach ne devrait pas rejoindre la Juventus d’après plusieurs médias.

La tendance aurait changé pour Allegri ! Alors que des rumeurs l’envoyaient hors du banc de la Juventus de Turin, le coach italien devrait rester. La Stampa va encore plus loin, affirmant qu’il sera l’entraîneur du club italien avec 90% de chance. Une porte semble donc se refermer pour Igor Tudor qui était la piste numéro 1 pour le remplacer d’après de nombreux médias transalpins, encore plus après l’annonce de son départ de l’OM.

🛑 La Stampa : Malgré les rumeurs, Max #Allegri reste central dans le projet de la Juve. Il devrait rester à 90%. Rendez-vous avec ses dirigeants après le dernier match à Udine dimanche, mais la décision de continuer ensemble est prise. Giuntoli est prêt à valider ce choix. pic.twitter.com/dNuJPoWkNZ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 2, 2023

L’annonce de départ de Tudor

Igor Tudor a d’abord voulu remercier tout l’organigramme de l’OM, « je tiens à remercier le président pour ses mots. Ca a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. » Puis Tudor a précisé que cette décision était aussi bien privée que professionnelle. « J’ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. J’ai beaucoup appris. J’ai laissé le club dans un meilleur état qu’à mon arrivée. Au niveau personnel, j’ai grandi. Je quitte le club et je le laisse dans un meilleur état que je l’ai pris. Je n’ai aucun accord avec un autre club. Je n’ai eu aucune dispute avec qui que ce soit ici. Je souhaite le meilleur au club pour la suite. »

Je fais confiance à Pablo Longoria si Tudor part — Di Meco

Le départ d’Igor Tudor de l’OM semble se confirmer ces derniers jours. Le coach croate pourrait donc être remplacé dès cet été afin de repartir sur de nouvelles bases. Eric Di Meco a expliqué qu’il avait toute confiance en Pablo Longoria pour trouver un remplaçant de qualité.

« Il faut finir le job proprement. Il faut faire jouer une équipe cohérente, et surtout faire jouer ceux qui ont envie. Certains ne sont peut-être plus là dans leur tête ou plus au niveau exigé pour ce genre de match. On fera ensuite le bilan, c’est toujours mieux de le faire à froid. Pour cela, je fais confiance à Pablo Longoria, a-t-il déclaré sur RMC. Même si Igor Tudor part, il trouvera la solution comme il l’a fait l’an dernier avec le départ de Jorge Sampaoli. »

Mercato OM : Longoria a tranché pour l’avenir de ce joueur !

D’après les informations de La Provence, Pablo Longoria a tranché pour l’avenir d’Issa Kaboré. Le latéral droit ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille malgré sa volonté de continuer.

Ce samedi à Ajaccio pourrait être le dernier match d’Issa Kaboré à l’Olympique de Marseille. Le piston droit arrivé de Manchester City cet été en prêt avec option d’achat ne devrait pas être conservé par l’OM comme le rapporte La Provence. Le Burkinabé n’a pas réussi à convaincre la direction malgré quelques bonnes performances sous le maillot marseillais.

Kaboré ne restera pas à Marseille

Le joueur n’a jamais renié son envie de rester à Marseille. Il y a quelques semaines, il expliquait d’ailleurs au journal La Provence qu’il souhaitait continuer au club après son prêt. En conférence de presse, le piston droit avait également fait partie de son sentiment sur son avenir… Seulement, son option d’achat est bien trop élevée pour ses performances. Elle serait d’environ 20 millions d’euros.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La tendance à changer à la Juventus pour Tudor?

🎙Issa Kaboré : « Oui, j’ai envie de rester à l’OM, je me sens très bien ici.

Je me concentre sur la fin de saison, ça ne dépend pas de moi. » #TeamOM pic.twitter.com/ZDKQNgubPd — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 28, 2023

Mes grands frères du vestiaire m’ont beaucoup aidé

« Je me sens beaucoup mieux, se réjouit Issa Kaboré dans les colonnes de la Provence. Ne pas beaucoup jouer n’était pas facile. Mes grands frères du vestiaire notamment Chancel Mbemba m’ont beaucoup aidé soutenu et donné des conseils. Ils m’ont dit la même chose : rester moi-même prendre du plaisir et m’amuser. C’est grâce à eux. J’ai envie de rester j’ai été bien accueilli. Tout le monde m’aime bien et je m’entends bien avec tout le monde. Je suis heureux. Je me concentre sur la fin de saison, ça ne dépend pas de moi »

Mercato OM : Ce remplaçant de Tavares a pris sa décision

Souvent cité pour remplacer Nuno Tavares à l’Olympique de Marseille, Raphaël Guerreiro aurait pris sa décision d’après Sky Sports. Le joueur de Dortmund devrait signer au Bayern Munich.

L’Olympique de Marseille devrait laisser filer Nuno Tavares après son prêt. Le Portugais n’a pas convaincu et retournera certainement à Arsenal, surtout que Pablo Longoria n’a mis aucune option d’achat au moment de sa venue. Il faudra donc remplacer le piston gauche cet été.

Guerreiro vers le Bayern Munich?

Plusieurs médias avaient évoqué le nom de Raphael Guerreiro à ce poste ces dernières semaines. En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, il constituait une belle opportunité de marché pour le président espagnol. Seulement, il devrait signer dans un autre club !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une piste étonnante au Portugal pour remplacer Tudor ?

Comme l’explique Sky Sports en Allemagne, Raphael Guerreiro fait toujours partie de la liste des priorités du Bayern Munich. Le Portugais semblerait enthousiasmé à l’idée de rejoindre les Bavarois cet été. Une porte se ferme donc à ce poste pour Pablo Longoria !

OM – De Bono : « Tavares se saborde ! »

Titulaire dans le couloir gauche de la défense marseillaise contre Lens (2-1), Nuno Tavares a livré une nouvelle performance insipide. Déclassé depuis plusieurs semaines par Igor Tudor, la prestation du défenseur portugais à Bollaert ne va pas jouer en sa faveur. S’il lui reconnaît des qualités évidentes, Jean-Charles De Bono explique que Tavares ne se donne pas les moyens de réussir : « Je n’arrive pas à comprendre. Il est pétri de qualités. Il a tout pour être un grand joueur mais il y a un problème chez lui. Il ne réfléchit pas, il se dit qu’il joue comme dans la rue, qu’il fait ce qu’il veut. Pour lui, s’il est bon tant mieux, s’il est mauvais tant pis » explique-il. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille regrette aussi un manque d’implication du Portugais : « Les consignes ne les intéressent pas. Tudor le reprend souvent sur le banc quand il ne fait pas les efforts défensifs. Il se saborde. Avec le talent qu’il a, je trouve ça hallucinant. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir sa puissance, sa frappe de balle, ses dribbles, sa vitesse, sa détente. Il ne met rien en valeur. »