2 recrues en approches ? Un ancien de l’OL visé, un énorme chèque pour Henrique… Les 3 infos mercato de la semaine

Alors que de nombreuses rumeurs circulent déjà, voici les 3 informations principales de la semaine concernant le mercato de l’Olympique de Marseille.

1 – Mercato OM : ça se confirme pour Brassier et Ndidi !

En attendant l’officialisation de l’arrivée de De Zerbi (la semaine prochaine ?), l’OM travaille de concert avec son nouveau coach sur le mercato. Le dossier Brassier avance bien, celui menant à Wilfred Ndidi est plus compliqué…

La Provence fait le point sur le mercato olympien. Le journal évoque « un accord de principe » concernant Brassier. L’OM aurait proposé 9M€ + 2 de bonus à Brest pour la dernière année de contrat de son défenseur. La Provence précise que « le tandem Longoria-Benatia scrute avec attention la situation du milieu de terrain Wilfred Ndidi (27 ans). Le profil du Nigérian, libre le 30 juin à l’issue du bail qui le liait à Leicester (192 matches de Premier League depuis 2016), plaît beaucoup sur les hauteurs de La Commanderie. L’OM essaie de le convaincre de rallier la Provence, mais se heurte actuellement à une rude concurrence (Betis et Everton, notamment). » Monaco et Lyon seraient aussi intéressés par le profil de l’international nigérian.



Wilfred Ndidi va quitter Leicester en fin de contrat et devrait s’engager dans un autre club européen. Suivi par l’OM, la piste qui mène au joueur pourrait se compliquer dans les prochains jours alors que d’autres cadors sont sur le dossier. Selon Footmercato, c’est l’AS Monaco qui pourrait tenter sa chance, en cas de départ au milieu de terrain.

Le remplaçant de Youssouf Fofana ?

Avec une année de contrat restant, le milieu de terrain monégasque actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, devrait bien partir durant ce mercato. Une perte précieuse dans l’entre jeu de Monaco qui pourrait donc être compensée par l’arrivée du milieu de Leicester City de 27 ans.

Ndidi veut jouer la Ligue des Champions ?

D’autres clubs français suivent de près le joueur, comme l’OL. Cependant, le joueur souhaiterait quitter l’Angleterre pour jouer la Ligue des Champions. Une contrainte pour les deux Olympique qui ne joueront tous les deux pas la compétition la saison prochaine. De quoi laisser le champ libre à l’AS Monaco ?

1- Mercato : L’OM réfléchit à relancer cet ancien lyonnais à 60M€?

Après son passage à Lyon, Tanguy Ndombele a enchaîné les prêts et les prestations décevantes. Il cherche à se relancer et plusieurs clubs de igue 1 ont manifesté un intérêt, dont l’OM !

D’après les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Tanguy Ndombélé serait sur la short list de l’Olympique de Marseille ! De nombreux clubs en Ligue 1 espèreraient le récupérer afin de tenter de le relancer après de nombreuses saisons difficiles. Libre à la fin du mois de juin, il serait une bonne alternative à Jordan Veretout en cas de départ de l’international français.

🚨Nice et Lille sont interessés par Tanguy Ndombélé qui sera libre à la fin du mois. 🔹A Marseille, on réfléchit aussi à recruter le milieu. Les dirigeants de l’OM pourraient passer à l’action en cas de départ de Veretout ou Kondogbia pic.twitter.com/Oj1zdDLvMo — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2024

Une question d’heures pour De Zerbi?

L’Olympique de Marseille attend l’officialisation pour le gros dossier de l’entraîneur ! Il devrait s’agir de Roberto De Zerbi avec qui un accord qui est déjà scellé entre les trois parties. L’attente est longue mais Fabrizio Romano se veut une nouvelle fois rassurant : il ne s’agit que d’administratif pour le moment.

Les Marseillais devraient boucler l’arrivée du coach italien mais il ne manquerait que quelques heures pour l’officialisation afin que le journaliste italien annonce son fameux « here we go » !

3 – Mercato OM : Un gros club et un gros chèque pour Luis Henrique ?

La Juventus serait intéressée par Luis Enrique, le club en pleine reconstruction aurait ciblé l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

Revenu de prêt du Brésil à l’Olympique de Marseille cet hiver, Luis Enrique a disputé 15 matchs de championnat sur 17 possibles. L’ailier gauche brésilien de Marseille intéresserait la Juventus de Turin et son nouveau coach fraîchement nominé, Thiago Motta. L’Olympique de Marseille ne devrait pas le retenir. Effectivement, le club aurait besoin de vendre pour préparer le mercato avec la potentielle arrivée de Roberto De Zerbi. Un bon challenge pour le joueur de 22 ans, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025. Il pourrait rejoindre le club qui a fini 3e de Série A cette saison et ainsi potentiellement disputer la Ligue des champions. La valeur marchande de l’ailier gauche et estimé à environ 8 millions d’euros selon transfermarkt.

A deux matches de la fin de la saison dernière, Luis Henrique avait répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. L’attaquant brésilien qui n’a plus qu’un an de contrat avait été interrogé sur son avenir. Luis Henrique avait affiché son envie de rester à l’OM, même s’il n’a pas encore discuter de cette prolongation de contrat. « Une offre de prolongation de l’OM ? Je suis très content ici à Marseille, au club. je suis focalisé sur les deux derniers matches et on verra après. On va faire ce qui est le mieux pour moi et le club. »