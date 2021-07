Pulgar pisté, Idrissi ciblé, et ça coince pour Lirola… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce dimanche : Pulgar pisté, Idrissi ciblé, et Lirola ça traine.

OM Mercato: Une offre en préparation pour cet international chilien ?

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts sur ce mercato estival. Alors que deux recrues sont déjà arrivées au milieu de terrain, Pablo Longoria aimerait attirer un international chilien dans ce secteur de jeu…

Gerson et Mattéo Guendouzi sont les deux recrues du mercato estival marseillais au milieu de terrain. Alors que Kamara, ou Rongier pourraient quitter le club en cas de belle offre, Pablo Longoria aimerait encore densifier ce secteur de jeu. D’après les informations de La Cuarta, média chilien, le club olympien serait en train de préparer une offre de 12 millions d’euros pour Erick Pulgar, joueur de la Fiorentina.

L’OM n’est pas le seul club intéressé

L’Olympique de Marseille ne serait pas seul sur le coup. Des clubs espagnols comme l’Atlético Madrid et Séville seraient attentifs à l’international chilien de 27 ans. Cette saison, sous le maillot de la Viola, il a joué 31 matchs de Serie A, c’est un véritable cadre de l’écurie de Florence.

Pablo Longoria s’est exprimé sur son mercato dans les colonnes de L’Equipe :

« C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février » – longoria

« Je suis content de ce type de mesure (de la DNCG). Poser des limites, c’est très positif pour le futur du foot français. Nous, on peut continuer à recruter car on n’avait pas beaucoup de joueurs sous contrat. Dans le moment de crise que vit le football actuellement, c’est un vrai avantage. Les clubs qui ont le plus de problèmes sont ceux avec beaucoup de joueurs sous contrat. Heureusement, pour reconstruire le projet, on n’était pas dans ce cas et c’est cela qui nous permet de continuer une politique de recrutement. C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février. On avait les idées très claires » Pablo Longoria – Source : L’Équipe (10/07/2021)

Pour rappel, le consultant RMC Jonatan MacHardy avait proposé l’international chilien Erick Pulgar, pour lui le milieu de terrain a le profil idoine pour faire oublier Kamara. Ce joueur de 27 ans a rejoint la Fiorentina en 2019 pour plus de 12M€. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2023, Pulgar joue en Italie depuis 2015 et compte 32 sélections avec l’équipe nationale du Chili. Il a joué 31 matches cette saison en Serie A.

ERICK PULGAR A TOUT POUR DEVENIR L IDOLE DU VEL

« LA priorité de l OM avec la vente de Kamara, ça doit être Erick Pulgar. Tout pour devenir l idole du Vel. La petite pointe de méchanceté et de technique qui manque au milieu de l OM ». Jonatan MacHardy – source : Twitter ’13/05/2021)

OM Mercato: Longoria s’intéresse à un Marocain du FC Séville ?

Pablo Longoria multiplie les pistes sur ce mercato estival. Depuis le début de la période, sept joueurs ont déjà débarqué à l’Olympique de Marseille, et ce n’est pas terminé…

Après le départ de Florian Thauvin, l’OM a recruté Cengiz Under pour palier le départ de l’international français. Il s’est engagé avec l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 8 millions d’euros, et portera le numéro 17. Si le poste d’ailier ne semble plus être une priorité, Pablo Longoria pisterait l’élément offensif du FC Séville, Idrissi, d’après les informations de Dario de Sevilla.

Prêté cette saison à l’Ajax, il est de retour dans l’équipe dirigée par Lopetegui, et semble déterminé à s’imposer sous le maillot du club andalou. Pourtant, l’international Marocain de 25 ans pourrait faire l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part des dirigeants marseillais.

Récemment, Pablo Longoria a indiqué qu’il y avait assez de joueur à vocation offensif dans l’effectif actuel :

Ils sont déjà 4 joueurs offensifs– Longoria

« Ribéry ? C’est la première nouvelle, pour dire la vérité, sourit Pablo Longoria. Surtout, j’ai un grand respect pour Franck Ribéry, mais avec l’effectif, on a une configuration établie avec les joueurs offensifs, ils sont déjà 4. On a Cengiz, Konrad, Henrique, Nemanja. C’est normal de voir de nombreux noms dans les rumeurs. » Pablo Longoria— Source: Conf de presse (07/07/21)

OM Mercato: La Fiorentina ne lâche pas l’affaire pour Lirola ?

Réelle satisfaction de la seconde partie de saison, Pol Lirola veut rester à l’OM. De son côté, le club olympien fait tout son possible pour le conserver définitivement. La position du joueur n’aurait pas changée, mais la Fiorentina ne serait pas ouverte à une baisse de prix…

Prêté avec option d’achat par la Fiorentina cet hiver pour un montant de 12M€, Pol Lirola a apporté totale satisfaction aux dirigeants olympiens. Depuis la fin de saison, Pablo Longoria n’a pas levé l’option d’achat de l’Espagnol. Conscient des qualités du latéral droit, l’objectif du président olympien est de chercher à négocier avec la Viola pour diminuer le montant de son transfert. Mais l’écurie italienne ne serait pas flexible…

La Fiorentina veut toujours 12 M€ ?

La Fiorentina ne souhaite pas aller en dessous des 12 millions d’euros, montant de l’option d’achat fixé l’hiver dernier, d’après les informations de Fiorentina News.

Le marché c’est long — Longoria

Pablo Longoria s’était même exprimé au sujet de Pol Lirola, lors de la présentation face aux médias de Mattéo Guendouzi :

« Il est retourné à la Fiorentina après le 30 juin, mais n’a pas encore commencé la préparation. On est contents de ce qu’il a fait ici, après le marché c’est long… » Pablo Longoria— Source : Conférence de presse (07/07/21)

lirola ne veut pas rester à la fiorentina

On le sait depuis quelques semaines, son envie de rester à l’OM ne date pas d’hier. Depuis son prêt à l’OM, Pol Lirola ne veut pas retourner à la Fiorentina. Son père l’avait déjà affirmé dans les éditions de La Provence, le seul souhait de Pol Lirola est de poursuivre son aventure à l’OM la saison prochaine.

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’OM. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina. » Miguel Lirola – Source: La Provence (22/05/21)

Pablo Longoria n’a pas voulu lever l’OA, et les négociation durent. Le président de l’OM avait expliqué la situation en mai dernier.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier… » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)