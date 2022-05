3 offres pour Milik, le message de Saliba à Longoria… Kamara, déjà un accord avec un club? Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-ends, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : 3 offres pour Milik, le message de Saliba à Longoria… Kamara, déjà un accord avec un club?

Mercato OM : Boubacar Kamara a déjà un accord avec ce top club espagnol?

Selon Todofichajes, Boubacar Kamara aurait trouvé un accord avec l’Atletico Madrid ! Le minot devrait bien quitter l’OM en fin de contrat, totalement libre cet été.

En fin de contrat dans environ un mois, Boubacar Kamara devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille totalement libre.

Kamara a finalement choisi l’Atletico Madrid !

L’Atletico Madrid aurait trouvé un accord avec le joueur selon TodoFichajes. Le média espagnol affirme que les deux parties sont parvenus à un accord malgré les sirènes des clubs anglais et italiens. L’officialisation devrait intervenir à la fin de la saison !

Il y a encore des clubs qui discutent par rapport à la sélection

« Kamara veut jouer pour le Sénégal… tout est réglé de ce côté là… il attend juste de savoir dans quel club il ira la saison prochaine pour que tout s’emboite bien. Et oui il y a encore des clubs qui discutent par rapport à la sélection. Ça c’est un autre débat ». Daniel Riolo – source : Twitter (02/05/2022)

« Kamara veut jouer pour le Sénégal… tout est réglé de ce côté là… il attend juste de savoir dans quel club il ira la saison prochaine pour que tout s'emboite bien. Et oui il y a encore des clubs qui discutent par rapport à la sélection. Ça c'est un autre débat ». Daniel Riolo

Mathieu Grégoire, a livré son ressenti sur la situation de Boubacar Kamara qui serait prêt à rejoindre l’équipe nationale du Sénégal au détriment de l’Équipe de France. Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire décrit le Sénégal comme un bon choix de carrière pour le milieu défensif de l’OM.

La sélection du Sénégal est en train de lui concocter un super projet. Si Kamara y va, il y sera au centre pour le futur, rationnellement, je pense qu’il aura plus de chances de l’être qu’en Équipe de France, mais en tout cas, il ne faut pas sous-estimer ce que propose le Sénégal comme plan de carrière. La différence entre les deux nations diminue ces dernières années, le gap publicitaire se réduit, si tu es la tête de gondole d’une grande sélection africaine comme le Sénégal, comme on peut le voir avec Sadio Mané (attaquant de Liverpool et leader du Sénégal) tu peux aujourd’hui exister. Mathieu Grégoire – Source : Débat Foot Marseille (19/04/2022)

OM Mercato: Saliba a fait son choix et l’a dit à Longoria ?

William Saliba, le défenseur olympien prêté cette saison par Arsenal, réalise une saison fantastique sous les couleurs phocéennes. Alors qu’il semblait compliqué de le conserver la saison prochaine, le club pourrait trouver une solution car c’est également la volonté du joueur. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien stéphanois a communiqué aux dirigeants marseillais son envie de rester.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir tous les fans de l’Olympique de Marseille ! Devenu l’un des chouchou du public après sa saison pleine à Marseille, William Saliba pourrait bien poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. Prêté par Arsenal pour une saison sans option d’achat, il semblait compliqué de garder le défenseur central qui a vu sa côte grimpait en flèche après ses récentes performances. Devenu un des piliers du onze de Jorge Sampaoli, l’ancien niçois semblait se diriger vers un retour à Arsenal où le club londonien pourrait bien l’intégrer à sa rotation ou le laisser filer contre un très joli chèque après l’avoir acheté pour 30 millions en 2019.

Saliba a dit à Longoria qu’il voulait rester !

À l’aise dans la ville marseillaise, Saliba a répété à de multiples reprises que si il se sentait bien à l’OM tout ne dépendait pas de lui. Sa volonté réelle pourrait quand même influençait son futur. Si on en croit les informations de RMC Sport, il y aurait une très bonne nouvelle pour les olympiens car le n°2 aurait communiqué son désir à Pablo Longoria de poursuivre l’aventure la saison prochaine à l’Olympique de Marseille.

Une décision que le joueur formé à l’ASSE aurait communiqué à son président durant les trophées UNFP. Accompagné de son agent, Saliba aurait signifié à Pablo Longoria que sa volonté première serait de rester à Marseille. Une bonne nouvelle également pour Jorge Sampaoli qui aurait fait savoir à sa direction que la priorité de ce mercato serait de conserver le Gunner à tout prix.

J’espère qu’on aura la possibilité de retenir un joueur comme Saliba — Sampaoli

Récemment Jorge Sampaoli ne cachait pas son envie de conserver l’international français mais lui aussi restait très flou sur l’avenir de ce dernier :

« Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu’il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j’espère qu’on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l’OM, de William ou d’Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse 12/05/2022

Mercato OM : Longoria dispose déjà de 3 offres pour Milik ?

Que va faire Arek Milik cet été ? L’attaquant polonais peut-il rester si Jorge Sampaoli est encore le coach de l’OM ? Autant de questions qui vont agiter le mercato estival de l’OM…

Arek Milik n’est pas entré face à Rennes alors qu’il était apte à jouer. Enième polémique de la saison sur le choix de Sampaoli de se passer de son buteur star. Du coup, la suite de la carrière de Milik à Marseille semble s’écrire en pointillé. D’autant que le joueur garde une belle cote sur le marché. Pablo Longoria disposerait déjà d’offres pour son buteur qui n’aurait qu’un contrat d’un an, soit jusqu’en 2023…

3 offres d’Italie et d’Espagne pour Milik ?

Selon le journaliste turc Ekrem Konur : « Il y a 3 offres d’Italie et d’Espagne pour Arkadiusz Milik, l’attaquant polonais de Marseille. »

🚨 There are 3 offers from Italy and Spain for 🇵🇱 Arkadiusz Milik, the Polish striker of Marseille.

🚨 There are 3 offers from Italy and Spain for 🇵🇱 Arkadiusz Milik, the Polish striker of Marseille.

Selon la Provence, le Torino garde un œil sur l’évolution de sa situation et pourrait tenter le coup pour remplacer un Andrea Belotti sur le départ.

Pour notre invité, Massilia 1978, toutes ces raisons pourraient pousser Milik à quitter la Canebière dès cet été :

« La vraie question aujourd’hui, c’est est ce que Milik peut rester sous Sampaoli ? Et ça j’y crois pas. Je pense que ce qui s’est passé en janvier et en février avec les déclarations de presse interposée qui ont fait mal au joueur, qui a réagit après sur canal+ etc … Plus des entrées à 4 ou 5 minutes de la fin, c’était le cas à Feyenoord et à Lyon, moi je pense que quand on est un joueur de haut niveau qui a 28 ans, je pense que ça laisse des traces donc Milik-Sampaoli j’y crois pas. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Koulibaly impressionné par Milik à l’OM !

Il y a quelques semaines, Arkadiusz Milik avait donné son avis sur les qualités footballistiques de Kalidou Koulibaly, son ancien coéquipier à Naples. Pour lui, le défenseur central est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Un compliment qui a fait plus que plaisir au principal intéressé, qui a aussi dit tout le bien qu’il pensait de Milik lors d’un entretien accordé au média Onze Mondial.