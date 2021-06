Accord pour De la Fuente, Rosier ouvre la porte et le souhait de Lirola…Les 3 infos mercato OM du 19 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du samedi 19 juin !

Mercato OM: Accord total, arrivée imminente pour cette deuxième recrue ?

C’était le dossier chaud du mercato juste après l’officialisation de Gerson : Konrad de la Fuente pourrait être la seconde recrue de l’Olympique de Marseille. Un accord avec le FC Barcelone a été trouvé hier, les blaugrana vont conserver 50% des parts de l’ailier de 19 ans, d’après les informations de Mundo Deportivo.

Selon RMC, l’Américain va s’engager pour 4 saisons en faveur du club olympien, contre une somme de 3,5 millions d’euros. Le joueur va passer sa visite médicale en début de semaine prochaine.

Acuerdo total Barça-Olympique de Marsella por Konrad de la Fuente. Se repartirán los derechos del jugador (50 para cada club) y el americano jugará en el equipo francés. https://t.co/xzHCsNjANF — Ferran Martínez (@martinezferran) June 19, 2021

Según añade @RMCsport, Konrad de la Fuente firmará por 4 temporadas y el OM pagará 3,5 millones de euros al Barça. — Ferran Martínez (@martinezferran) June 19, 2021

⚪️🔵 Accord total pour Konrad de la Fuente. L’#OM et le FC Barcelone ont trouvé un accord avoisinant 3,5M€ ! Le joueur va s’engager pour 4 saisons avec l’OM ! Il va passer la visite médicale en début de semaine prochaine. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 19, 2021

Cette cible est cash : « L’OM ça ne se refuse pas » !

Le départ de Hiroki Sakai oblige Pablo Longoria a recruté un nouveau latéral droit. Si le transfert définitif de Pol Lirola du côté de Marseille n’est toujours pas acté, Rosier, joueur du Sporting Portugal prêté au Besiktas intéresserait beaucoup Longoria, qui aurait transmis une offre de 6M€ aux Portugais.

Valentin Rosier, latéral droit prêté au Besiktas, champion de Turquie cette saison, serait un profil très apprécié de Pablo Longoria. Selon la presse turque, le défenseur français du Sporting Portugal serait le sujet d’une offre de 6 millions d’euros faite par l’Olympique de Marseille. Rapide, puissant et offensif, Rosier rentre parfaitement dans les attentes de Sampaoli.

C’est un club qui pourrait me plaire– Rosier

Interrogé sur le plateau de Bein Sport, il a ouvert grand la porte à l’Olympique de Marseille :

« Je suis agréablement surpris de l’intérêt que me porterait l’OM, mais ce sont mes agents qui s’en occupent. C’est un club qui pourrait me plaire, c’est l’un des plus grands clubs de France, en plus la-bas la vie a l’air bien. L’OM ça ne se refuse pas, mais il faut avoir les épaules larges pour jouer là-bas, avec un gros mental. » Valentin Rosier– Source : BeinSport (19/06/21)

📺 #SalonVIP

⚽ 🇫🇷 @VRosier19 évoque son avenir apprès son prêt en Turquie !

🎙 « L’OM ? C’est un club qui pourrait me plaire »

👉 Il revient également sur sa passion pour les vêtements ! pic.twitter.com/er8EorY3Kc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 19, 2021

Mercato: Lirola plus déterminé que jamais à rejoindre l’OM ?

Pol Lirola est retourné à la Fiorentina après six bons mois du côté de l’OM. Malgré ce retour, l’Esoganol est plus déterminé que jamais afin de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Arrivé en janvier 2021, Pol Lirola a été l’une des rares réussites de l’OM cette saison. Positionné piston droit dans un système à cinq défenseurs, l’Espagnol s’épanouit sous Jorge Sampaoli. Des performances, qui poussent les dirigeants de l’Olympique de Marseille à le conserver, même si les négociations avec la Fiorentina semble compliquées. Alors que l’option d’achat était fixée à 12 millions d’euros, les Italiens souhaiteraient désormais 15 millions d’euros.

Lirola ne veut que l’OM

D’après les informations de La Provence, Pol Lirola ne veut que l’Olympique de Marseille, et n’écouterait même pas les offres des autres clubs. Il aimerait que son transfert se concrétise avant le 9 juillet, date de la préparation d’avant saison de la Fiorentina. Néanmoins, il se dirait prêt à la commencer avec les transalpins, en attendant que les deux écuries trouvent un accord sur le montant du transfert.

Il y a plusieurs semaine, au micro de Sky Sports lors de la finale de l’Europa League Pablo Longoria avait évoqué l’avenir de Pol Lirola. Le président de l’OM affirmait qu’il souhaitait le conserver mais qu’il devait discuter pour faire baisser le prix du transfert réclamé par la Fiorentina.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)