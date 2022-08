Accord trouvé pour Malinovskyi ? Caleta-Car tranche pour son avenir, le point sur le dossier Bamba Dieng… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : L’OM d’accord avec Ruslan Malinovskyi ? Caleta-Car a tranché sur son avenir, le point complet sur le dossier Bamba Dieng.

Mercato OM : Un accord trouvé pour Malinovskyi ? Les dernières informations !

Selon les Informations d’RMC Sport, l’OM serait tombé d’accord avec l’ukrainien Ruslan Malinovskyi mais l’Atalanta Bergame réclame une grosse indemnité de transfert pour libérer son joueur.

À quelques heures de la fin du mercato, l’OM s’active pour recruter l’ukrainien Ruslan Malinovskyi. Si l’opération était compliquée avec la possibilité d’inclure Cengiz Ünder dans la transaction, elle l’est devenu encore plus maintenant que l’ailier Turc a réaffirmé sa volonté de rester au club. Malgré la complexité du dossier, Ruslan Malinovskyi serait motivé à l’idée de rejoindre l’OM.Selon les informations d’RMC Sport, il se serait même mis d’accord avec les représentants marseillais sur la durée du contrat et sur le salaire qu’il percevait à Marseille.

L’Atalanta trop gourmande pour Malinovskyi

Si le joueur s’est déjà mis d’accord avec l’OM, son club se montre dur en affaires. En effet, l’Atalanta Bergame réclame une indemnité de transfert que l’OM juge beaucoup trop élevé pour un joueur de 29 ans. Si le montant exact demandé par le club Italien n’a pas filtré, les dirigeants olympiens ne comptent pas trop dépenser pour recruter le milieu ukrainien. Malinovskyi, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat, attend désormais l’évolution des négociations pour savoir de quoi sera fait son avenir.

Malinovskyi, le numéro 10 à l’ancienne

Ruslan Malinovskyi était un meneur de jeu un peu fluet en Ukraine. Il n’était pas suffisamment bon pour intégrer l’équipe première du Shakhtar Donetsk. Il y avait beaucoup de brésiliens à l’époque au club et il faisait partie de ses joueurs qui étaient prêtés tous les ans. Il va être au FC Zorya Louhansk qui est considéré comme une équipe satellite du Shakhtar. Cette équipe est devenue la troisième meilleure d’Ukraine parce que le niveau s’est effondré et qu’il n’y avait plus trop de concurrence. Avec Zorya Louhansk, Malinovskyi joue fréquemment la Coupe d’Europe et commence à se faire repérer dans cette position de numéro 10. Il est vraiment un meneur de jeu à l’ancienne qui donne des ballons aux attaquants et qui sait marquer sur coup franc. Il a mis un ou deux beaux coups francs contres des équipes belges. Il y a eu une connexion entre la Belgique et l’Ukraine. Beaucoup de joueurs de seconde zone comme Malinovskyi, qui était à ce moment-là la propriété du Shakhtar, sont partis vers la Belgique. À ce moment-là, il prend une excellente décision en quittant le championnat Ukrainien. Il rejoint Genk pendant trois saisons et demi. à cette époque, il va devenir beaucoup plus puissant, il va muscler son jeu. Il avait tendance à être trop léger dans les duels quand il évoluait en Ukraine. Il a réussi à gommer ça pour devenir un joueur très fort physiquement. Il va s’affirmer comme un titulaire indiscutable en équipe Nationale. C’est à ce moment-là que Shevchenko devient le sélectionneur national. En sélection, il va vraiment apporter quelque chose de différent. Au milieu de terrain, il forme un trio très complémentaire avec Zinchenko et Stepanenko. Malinovskyi va lui avoir ce rôle de meneur de jeu. Shevchenko voulait à l’époque jouer avec deux numéros 10, à savoir Zinchenko et Malinovskyi. Ce qui le caractérise aussi, ce sont ses grosses frappes à l’entrée de la surface de réparation. Il marque plusieurs buts importants avec l’Ukraine de cette façon. Shevchenko va lui permettre de développer ce côté puissant de son jeu. C’est probablement un des joueurs en Europe qui a la plus grosse frappe de balle. Sur coups de pied arrêtés, c’est un joueur qui peut donner d’excellent ballons. Il devient rapidement le meilleur milieu de terrain de Belgique et est très vite repéré par l’Atalanta Bergame qui le recrute en 2019. Après une saison d’adaptation, il devient un élément clé du système de l’Atalanta. Il devient un joueur très important. Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2016, il est formidablement bien revenu. Aujourd’hui, il est rarement absent et a d’excellentes statistiques. Avec l’Atalanta, c’est 129 et 29 buts et 29 passes décisives. Il est décisif un match sur deux. Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/2022)

Mercato OM : Caleta-Car a tranché pour son avenir !

Le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti était sur BFM Marseille ce lundi. Ce dernier explique que Duje Caleta-Car a pris une décision concernant son avenir.

Ces derniers mois ont été compliqués pour Duje Caleta-Car. Avec un an de contrat restant, il n’est plus considéré comme un joueur de l’OM par Pablo Longoria tant qu’il n’aura pas prolongé. Le président l’a répété à plusieurs reprises en conférence de presse, il ne souhaite pas avoir de joueurs en fin de contrat dans son effectif.

S’il a une bonne proposition, il écoutera et il partira — Lamperti

Le défenseur croate va donc devoir prendre une décision. Soit il prolonge et jouera certainement avec l’OM en Ligue des Champions, soit il part avant ce jeudi soit la fin du mercato estival 2022 en France. D’après le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, l’ancien joueur du RB Salzburg a pris sa décision et est bien décidé à quitter l’OM.

« Ce qui change par rapport à l’été dernier où (Duje) Caleta-Car a eu l’opportunité de partir, c’est que là, lui a envie de s’en aller. S’il a une bonne proposition, il écoutera et il partira. Parce qu’il sait aussi que s’il est encore là et qu’il n’a pas prolongé, il ne jouera pas » Fabrice Lamperti (La Provence) – Source : BFM Marseille (29/08/22)

Caleta Car visé par Southampton ?

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, « SouthamptonFC pense à Duje Caleta Car pour remplacer le départ probable de Jan Bednarek ! Le défenseur figure dans la short-list des Saints qui discutent déjà avec ses représentants. »

« C’est vrai qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, c’est une situation particulière. Le club est attentif. Après, on verra, mais c’est un joueur important » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (26/08/2022)

Mercato : Offre de Lorient, Fulham… Le point sur le dossier Bamba Dieng

D’après le journal L’Equipe, la dernière offre de Lorient pour Bamba Dieng ne plaît pas du tout à l’OM. Un club anglais entre dans la danse à quelques heures de la fin du mercato !

L’Olympique de Marseille veut se séparer de Bamba Dieng et serait proche de lui trouver un nouveau point de chute. L’international sénégalais est à la recherche de temps de jeu et aurait aimé rester à Marseille d’après plusieurs médias. Seulement, ces derniers jours, il se serait résigné à quitter le club et accepte d’écouter de nouvelles offres.

Lorient offre 6-8 millions d’euros pour Dieng

L’Equipe expliquait dès ce mardi soir que Lorient s’active pour le faire signer. Une offre aurait été transmise à l’OM mais directement refusée par le club qui l’a jugée trop basse. Cette dernière était de 6 à 8 millions d’euros ce qui ne satisferait pas les dirigeants marseillais.

🔄L’offre de Lorient pour Bamba Dieng ne convient « pas du tout » selon les dirigeants de l’OM.

Fulham veut Bamba Dieng

En Angleterre, le journaliste du Daily Telegraph Mike McGrath fait le point sur les dernières pistes de Fulham. Le club de Premier League souhaite récupérer Willian, Layvin Kurzawa et aussi Justin Kluivert. En plus de cela, il serait en discussion avec l’OM pour récupérer Bamba Dieng.

A voir si l’offre des Anglais saura convaincre l’Olympique de Marseille et si cette possibilité convient à Bamba Dieng. Il ne reste que quelques heures pour finaliser ce dossier puisque le mercato ferme ses portes ce jeudi à 23h pour le marché français…

Ce qui a été dit c’est que Longoria avait fixé un prix à 25M€ pour le marché français — Nico

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol est revenu sur les dernières rumeurs concernant Bamba Dieng. D’après lui, vendre l’attaquant sénégalais pour une somme équivalente à 10 millions d’euros serait un très gros échec après ce qu’il a montré sur les terrains.

« Bamba Dieng, il y a de l’actu ! Féry en a parlé, il fait partie de leurs pistes. Surtout après le départ de Laurienté à Sassuolo. Si l’OM le vend à 10M€, c’est une catastrophe. Ce qui a été dit c’est que Longoria avait fixé un prix à 25M€ pour le marché français et pourrait baisser un peu pour l’étranger. Parce qu’il ne renforcerait pas des clubs français. A l’époque, il y avait Nice sur le coup. Mais ils ont pris Sofiane Diop. Le propriétaire de Nice a beaucoup d’argent. Ils veulent prendre Laborde à la place de Gouiri. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (29/08/22)