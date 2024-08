Adli, Veretout, Moukoko… Les 3 infos mercato OM de ce lundi 26 août 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce lundi 26 août 2024, nous évoquons les dossiers Adli, Veretout et Moukoko.

L’OM cherche activement un milieu de terrain avant ce vendredi 30 août. De Zerbi veut renforcer ce secteur de jeu afin d’accompagner Hojbjerg, Kondogbia et Rongier. Il pourrait trouver son bonheur du côté du Milan AC…

Selon le journaliste italien Daniele Longo, « Adli est entre Marseille (préférence du joueur) et la Fiorentina (anticipation firenzeviola_it). Situation en cours et à suivre dans les prochaines heures. » Le milieu de terrain formé au PSG et passé par Bordeaux avait rejoint le Milan en 2021 pour un montant avoisinant les 9M€. A 24 ans, Yacine Adli dispose encore de deux ans de contrat avec le club italien. Il a participé à 24 matches de Serie A la saison dernière, l’ancien international français U20 va quitter le Milan, et pourrait donc venir renforcer le milieu de terrain olympien…



Selon la Stampa, « Ilic est apprécié en Premier League, mais récemment de l’Olympique de Marseille a affiché son intérêt et pourrait faire une proposition d’achat de 15 millions d’euros pour amener le joueur, payé 16,5 en juillet 2023 en provenance du Hellas Vérone. » Ivan Ilić n’est pas une nouvelle cible de l’OM, qui avait déjà tenté de le faire venir lors du mercato d’hiver 2023. L’international serbe de 23 ans (19 sélections) dispose d’un contrat jusqu’en 2027 avec le Torino. Le gaucher a joué 31 matches de Serie A la saison dernière…

Écarté du groupe, le milieu de terrain international français Jordan Veretout a une offre du Qatar, mais il pourrait finalement filer dans un autre club de Ligue 1 !

En effet, selon l’insider Mohamed TOUBACHE-TER, « le dossier Maxime Lopez toujours sur la table du côté de Rennes mais l’option menant à un lofteur prend de l’épaisseur du côté de Rennes… celle du joueur de Marseille en la personne de Jordan Veretout. » Alors qu’il a été un des rares joueurs à proposer un niveau de jeu constant la saison dernière, Jordan Veretout et son gros salaire ne rentre pas dans les plans de De Zerbi. Le milieu de terrain est dans le fameux loft, poussé vers la sortie. Reste à savoir si l’OM va le laisser filer chez un concurrents comme Rennes, si le joueur sera ouvert à cette option et si les Bretons peuvent payer le salaire de l’ancien joueur de la Roma…

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout a été écarté du groupe suite à l’arrivée de De Zerbi. Alors que la direction du club souhaite ardemment le voir quitter le club cet été pour récupérer une indemnité de transfert et faire l’économie de l’un des plus gros salaires de l’effectif, ce dernier n’a visiblement pas l’intention de s’en aller.

Comme nous le révélions cette été, le milieu de terrain a fait l’objet d’une offre d’ Al-Duhail en début de mercato. Selon nos informations, le club Qatari a proposé un montant de transfert de 10 millions d’euros à l’OM. Une offre rapidement acceptée par l’État major olympien. Jordan Veretout a toutefois pris le temps de la réflexion avant de décliner. Et pourtant son salaire aurait été quasiment doublé au Qatar.

Présent dans le fameux loft depuis le début de la préparation estivale, l’ancien joueur de l’As Roma et de Nantes espère toujours pouvoir porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Comme l’indique RMC Sport, il souhaite prouver son professionnalisme et sa valeur, à l’OM ou ailleurs.

Contacté par RMC, l’international français a expliqué que « la situation n’est pas évidente pour lui et qu’il reste à l’écoute du marché. »

Veretout continue de travailler au quotidien avec le plus grand professionnalisme pour gagner sa place sur le terrain. RMC Sport précise ainsi qu’il espère ainsi faire changer d’avis Roberto De Zerbi s’il ne part pas et trouver une place dans le système du technicien italien.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Youssoufa Moukoko est la nouvelle priorité de l’OGC Nice. Selon Fabrizio Romano, le club azuréen et le Borussia Dortmund auraient trouvé un terrain d’entente. Le transfert devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Après l’échec du transfert de Youssoufa Moukoko vers l’Olympique de Marseille, le Borussia Dortmund est sur le point de céder l’avant-centre à un autre club français : l’OGC Nice. Les négociations auraient mené à un prêt avec option d’achat.

Le Borussia Dortmund a fait parler de lui ces dernières semaines, notamment pour ses exigences financières. Youssoufa Moukoko a fait l’objet de plusieurs offres effectuées par différents clubs européens : Olympique de Marseille, Stade Rennais, LOSC, Girona, Betis Séville, Real Sociedad ou encore Southampton. Selon Foot Mercato, aujourd’hui, c’est l’OGC Nice qui tente sa chance. Le club azuréen est bien parti pour s’offrir l’attaquant de 19 ans.

