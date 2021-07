Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mardi : Almada veut rejoindre l’Europe, Bendetto vers le Brésil et Radonjic pourrait repartir en Bundesliga…

l’europe ou rien pour thiago almada ?

Thiago Almada à l’OM, c’est le feuilleton de ce mercato estival. Considéré comme un joueur avec énormément de potentiel, les supporters olympiens ne cessent de réclamer sa venue au club ces dernières semaines. Mohamed Bouhafsi avait même annoncé il y a quelques temps que l’OM et Thiago Almada étaient déjà d’accord contractuellement.

Le week-end dernier, le média Vélez a Fondo a remis une pièce dans la machine en annonçant que l’Argentin serait proche de devenir un nouveau joueur de l’OM la saison prochaine. Toujours selon ce média, l’OM et Vélez se seraient entendus sur un montant de 15 millions d’euros. Mais de son côté, le journaliste Rudy Galetti semblait affirmer que l’avenir de Thiago Almada serait loin de la cité phocéenne. D’après ses écrits, l’Argentin serait même sur le point de s’engager avec Atlanta United, en MLS, qui aurait doublé l’OM dans le dossier.

Cependant, une nouvelle information semble s’opposer à celle de Rudy Galetti aujourd’hui. À en croire le média argentin Sábado Vélez, l’avenir de Thiago Almada devrait s’écrire loin des États-Unis. D’après leurs informations, la volonté du joueur de Vélez Sarsfield serait de poursuivre sa carrière sur le continent européen et il l’aurait même fait savoir à son représentant dernièrement. De quoi faire plaisir aux supporters de l’OM. Le club argentin attendrait une offre entre 15 et 20 millions d’euros pour se séparer de Thiago Almada. Toujours selon les informations du média argentin, Vélez Sarsfield ne se montrerait pas fermé et aurait reconnu des discussions avec des clubs.

Lors de notre dernier Débat Foot Marseille, le supporter Thierry Mode a été interrogé à ce sujet et pense que ce serait un énorme coup de la part de l’Olympique de Marseille de faire signer Thiago Almada. Très prisé par les supporters, l’Argentin a une grosse côte et son arrivée ferait l’effet d’une bombe en cité phocéenne.

« Almada? Je pense que si l’OM fait signer ce joueur, ce serait un très gros coup médiatique ! Je ne parle pas en terme de gros joueurs mais en terme médiatique. Par rapport au prospect que c’est, beaucoup de clubs se l’arrachent. S’ils arrivent à le faire signer… De gros clubs anglais, espagnols, italiens qui le veulent… Il y a des jeux de rumeurs avec les agents etc qui disent que tel club est sur tel joueur mais si tu réussis à faire Almada, c’est un gros coup ! Ce serait un recrutement que l’on n’a pas fait depuis très longtemps. » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (19/07/21)

NOUVELLE RÉUNION POUR BENEDETTO ?

Auteur d’un bon début de préparation avec l’OM, Darío Benedetto attise les convoitises de plusieurs clubs depuis le début du mercato. Après avoir suscité l’intérêt d’Elche et de Fenerbahçe, c’est São Paulo qui serait le mieux placé pour récupérer l’attaquant argentin cet été d’après ESPN Brésil. Pablo Longoria l’a déjà fait savoir, il doit vendre certains de ses joueurs afin de poursuivre d’équilibrer les comptes du club et de poursuivre le mercato. Par conséquent, Darío Benedetto fait partie des joueurs susceptibles de ne pas être retenus en cas d’offre cet été. Mais selon le média brésilien, São Paulo ne serait pas enclin à l’idée de récupérer l’attaquant sous forme de transfert et privilégierait un prêt. Dans le besoin de liquidités, pas sur que cette offre puisse satisfaire les dirigeants de l’OM.

Mais toujours d’après les informations d’ESPN Brésil, les négociations auraient avancé entre São Paulo et l’OM lors d’une réunion hier. Le club brésilien se montrerait optimiste suite aux échanges avec l’OM. ESPN Brésil révèle qu’un accord aurait été trouvé entre le club phocéen et Darío Benedetto, qui serait tenté par l’aventure au Brésil. D’après le média brésilien, une nouvelle réunion importante devrait avoir lieu aujourd’hui entre les différents parties concernés. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours puisque São Paulo espèrerait pouvoir compter sur le soutien de Darío Benedetto pour le quart de finale de Copa Libertadores face à Palmeiras, les 11 et 18 août prochain.

BENEDETTO AIMERAIT AUSSI RESTER À L’OM ?

Toutefois, l’attaquant argentin ne semble encore pas aussi sur de vouloir partir de l’OM. Lors du match amical face à Servette, Darío Benedetto avait affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière à Marseille la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la décision du buteur olympien dans les jours à venir.

« Je suis content d’avoir marqué à nouveau avec l’OM. C’est mon troisième but en deux matchs. Je suis content. J’espère être ici la saison prochaine. Il faut que je continue comme ça. Je suis content pour l’équipe, pour moi, pour les supporters. Ils sont très importants pour nous. Les matchs sont différents avec leur soutien. » Darío Benedetto – Source : OM (15/07/2021)

RADONJIĆ VEUT RETOURNER au hertha BERLIN

Sauf improbable retournement de situation, Nemanja Radonjić ne devrait pas poursuivre l’aventure du côté de Marseille la saison prochaine. Arrivé à l’OM à l’été 2018 en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, l’attaquant serbe n’est jamais réellement parvenu à s’imposer sous la tunique olympienne. Par conséquent, Pablo Longoria lui chercherait activement une porte de sortie. La saison dernière, le président olympien était parvenu à prêter Nemanja Radonjić du côté du Hertha Berlin avec une option d’achat de 12 millions d’euros en seconde partie de saison. Malgré sa volonté de le conserver, le club berlinois n’a pas levé l’option d’achat du serbe. Jugeant le montant trop élevé, le Hertha Berlin discute depuis plusieurs semaines avec l’OM afin de trouver un accord.

Aujourd’hui, Fabrizio Romano apporte des informations supplémentaires dans le dossier Nemanja Radonjić. Selon lui, l’attaquant olympien ne veut entendre parler que d’un retour au Hertha Berlin. Malgré des intérêts de Benfica ou de Ludogorets, Nemanja Radonjić ne se verrait pas poursuivre sa carrière ailleurs qu’en Allemagne. De ce fait, le club berlinois a entamé des discussions avec l’OM afin de trouver un accord en vue d’un éventuel transfert. Ces derniers jours, l’Equipe annonçait qu’une offre allemande était arrivée sur la table des dirigeants phocéens pour Nemanja Radonjić. Même si Fabrizio Romano n’évoque aucune offre, on peut imaginer qu’elle provienne du Hertha Berlin. D’après le quotidien sportif, Pablo Longoria espère récupérer un chèque d’au moins 8 millions d’euros pour céder son joueur.

J’AIMERAI JOUER POUR LE HERTHA DANS LE FUTUR — RADONJIC

Toutefois, la volonté de Nemanja Radonjić de rester au Hertha Berlin ne daterait pas d’hier. En effet, l’attaquant serbe l’avait clairement fait savoir dans les colonnes de Bild il y a plusieurs semaines.

« Bien sûr que j’aimerai jouer pour le Hertha dans le futur. Mon contrat de prêt a expiré mais le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne la saison prochaine, j’en suis sûr. Depuis que je suis au Hertha, le Hertha est la seule chose à laquelle je pense ». Nemanja Radonjic – source : Bild / Dailymercato (25/05/2021)