Alvaro poussé dehors, Amavi plus qu’un prêt et l’impossible rumeur Aubameyang… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme de ce vendredi : Alvaro poussé dehors, Amavi plus qu’un prêt ? Et l’impossible rumeur Aubameyang…

Alvaro poussé dehors par l’OM ?

C’est l’un des dossiers de cette fin de mercato. Et pour cause, avant de penser à pouvoir recruter de nouveau, l’Olympique de Marseille va devoir céder un ou plusieurs joueurs soit sous forme de prêts pour alléger la masse salariale, soit sous forme de transfert sec pour renflouer également les caisses. Parmi les joueurs sur lesquels ne compte plus Jorge Sampaoli, on retrouve Alvaro Gonzalez. Le défenseur central espagnol avait prolongé son contrat la saison dernière avant que le coach argentin ne débarque à l’OM. Un an plus tard, on lui demande clairement de faire ses valises.

« On peut trouver des solutions pour les joueurs qui ont moins de minutes. Alvaro a moins de temps de jeu et Kolasinac qui peut jouer dans sa position est arrivé », a ainsi expliqué le président de l’OM Pablo Longoria hier lors de la conférence de presse de présentation de l’ancien joueur d’Arsenal. « J’ai déjà parlé avec Alvaro et son agent. La porte est ouverte », a-t-il même précisé.

Mais ce dossier est loin d’être simple, et pour cause, Alvaro Gonzalez est très attaché à Marseille et n’entend pas quitter ce club qu’il aime sincèrement pour n’importe quel autre projet.

Selon les informations de RMC Sport, les Girondins de Bordeaux ont récemment insisté pour le faire signer. Tellement désireux de se séparer du joueur, les dirigeants olympiens auraient même proposé aux Girondins de prendre en charge une partie du salaire d’Alvaro, pour faciliter l’opération. Mais Alvaro n’a guère envie de rejoindre un club rival ni de jouer le maintien…

Récemment on évoquait l’intérêt de clubs espagnols dont Valence. Il reste dix jours pour que l’OM et le joueur trouvent une issue . Mais toujours selon les informations de RMC Sport, Alvaro promet en privé qu’il ne cédera pas au chantage de l’OM. A moins d’un projet ambitieux, il ne quittera pas le club marseillais.

On ne prend pas Amavi comme un pansement pour quatre, cinq mois — Fournier

Jordan Amavi est revenu dans son club formateur dans le cadre d’un prêt de 6 mois. Le directeur sportif de Nice, Julien Fournier a fait le point sur son cas, il imagine clairement comme un possible transfert définitif cet été…

« Tout d’abord, concernant Jordan (Amavi), on ne le prend pas comme un pansement pour quatre, cinq mois. Il y a toujours l’idée et l’envie de continuer l’aventure ensemble par la suite. On verra en fin de saison nos possibilités et celles de Jordan. On a une vraie relation de transparence. » Julien Fournier – source : Nice Matin (21/01/2022)

Julien Fournier donne des pistes sur le mercato de l’OGC Nice https://t.co/351SIOc2Fh pic.twitter.com/72iLl7naKL — Nice-Matin (@Nice_Matin) January 21, 2022

Avec quelques entrées et deux titularisations, Amavi va tenter d’avoir plus de temps de jeu à Nice, son club formateur. Jérôme Rothen s’est exprimé sur le départ du latéral gauche au micro de RMC… Le consultant n’a pas compris la gestion de son cas par l’Olympique de Marseille !

« C’est bien pour Jordan Amavi. Il retourne à Nice, il connaît le contexte. Il est dans une équipe qui tourne assez bien. Il va avoir du temps de jeu parce que Nice a perdu Hassane Kamara, qui a signé à Watford. Je trouve que sa situation à l’Olympique de Marseille était quand même incroyable. Il aurait mérité d’avoir un peu plus de temps de jeu. Il n’a pas été bon ? D’accord, mais ils l’ont prolongé il y a moins d’un an, c’était au printemps. Ils lui ont donné deux matchs et en plus ils le jugent après un seul match. Le mec, ça faisait deux mois qu’ils regardaient les autres jouer, il a passé son temps à s’entraîner et tu vas le juger parce qu’il n’a pas été bon sur le seul match qu’il a joué. Il ne faut pas déconner quand même ! Les joueurs qui jouaient sur le côté gauche à l’Olympique de Marseille, ils ont tout le temps été bons ? Luis Henrique, il a été bon ? Konrad de la Fuente a été bon ? Non ? Eh bien voilà. Donc tant mieux pour Jordan Amavi parce que je reste persuadé qu’il reste un bon joueur » Jérôme Rothen – Source : RMC (06/01/22)

L’impossible rumeur Aubameyang…

Ejecté de la CAN et de la sélection du Gabon après un imbroglio autour d’une soirée et d’un Covid, Pierre-Emerick Aubameyang va devoir maintenant régler sa situation à Arsenal. L’attaquant a perdu son brassard de capitaine et n’est plus dans les petits papiers d’Arteta. Un départ est annoncé pour cet hiver…

L’OM a recruté Bakambu et ne peut même pas payer un quart du salaire d’Aubameyang !

Et selon Skysports plusieurs clubs sont sur le coup. Si le buteur de 32 ans disposerait d’offres en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain, la Juventus, l’AC Milan, Séville et l’Olympique de Marseille se seraient aussi renseignés sur la situation du joueur. L’OM vient de recruter Cédric Bakambu et ne peut clairement pas prétendre payer même la moitié du salaire d’Aubameyang. Pour rappel, l’attaquant touche par mois 1,67M€, 4 fois plus que le plus gros salaire de l’effectif. Une rumeur à oublier même si plusieurs anciens coéquipiers sont à Marseille…

Pierre-Emerick Aubameyang says his « heart is absolutely fine » following medical checks, as PSG, Juventus and AC Milan all enquire over the Arsenal striker’s availability! 👇 pic.twitter.com/oCwVddW68B — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2022

Ludovic Obraniak n’est pas de la même trempe que l’ancien buteur du Napoli…

« On ne parle pas juste d’un attaquant, mais d’un grand attaquant et justement, avec Milik, Marseille a déjà son grand attaquant. Mais ils ne savent tout simplement pas comment l’utiliser. Je vous invite à regarder les déplacements de Milik avec l’OM quand il est titulaire… La manière dont il se rend disponible pour les autres… Le problème, c’est que sur la fin de saison dernière, l’OM n’a joué que concentré dans l’axe. Quand vous avez Milik, c’est un garçon qui a besoin d’avoir une diversité dans le jeu. Il a besoin de centres. C’est un homme de surface. C’est un homme qui sait se placer dans la surface. Il sent le jeu. A Marseille, on ne joue pas de manière spontanée avec lui. Déjà, il fait savoir utiliser un attaquant qui est un grand attaquant. Bakambu, je le vois comme complément. Ce n’est pas un grand attaquant. Le grand attaquant, c’est Milik ». Ludovic Obraniak – Source: La chaîne L’Équipe (12/01/2022)