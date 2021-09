Bazoer prévu pour remplacé Kamara ? L’auteur du salut nazi incarcéré, et Longoria visait ce duo de buteurs… les 3 infos OM de ce samedi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Bazoer vraie piste, l’auteur du salut nazi en comparution immédiaite et Delort et Laborde étaient visés !

Longoria voulait Bazoer à la place de Kamara ?

Depuis ces dernières saisons, le milieu de terrain est le secteur qui connaît le plus de chamboulements à l’Olympique de Marseille. En effet, en seulement quelques mois, l’OM s’est séparé de Morgan Sanson, Maxime Lopez ainsi que de Kevin Strootman pour les remplacer par Pape Gueye, arrivé l’été dernier, et Gerson ainsi que Mattéo Guendouzi, recrutés cet été par Pablo Longoria.

Toutefois, le milieu de terrain olympien est un chantier qui risque de se compliquer la saison prochaine. En effet, même si Boubacar Kamara n’a pas quitté l’OM à l’intersaison, il entame désormais sa dernière année de contrat avec son club formateur. Suivi par de nombreuses écuries européennes, Pablo Longoria craint que le milieu de terrain parte libre l’été prochain. En cas de départ, le président olympien pourrait se tourner vers une piste qu’il a déjà sondé cet été.

Longoria était bien intéressé par Bazoer

En effet, à en croire les informations révélées par le média GLD, l’Olympique de Marseille était bel et bien intéressé par le profil de Riechedly Bazoer cet été. À 24 ans, le milieu de terrain de Vitesse est doté d’une certaine polyvalence, tout comme Boubacar Kamara puisqu’il peut évoluer en défense centrale. Un profil qui serait apprécié par Pablo Longoria ainsi que Jorge Sampaoli.

Le média croit savoir que malgré l’intérêt de l’OM pour le joueur, le directeur sportif de Vitesse Johannes Spors n’a pas souhaité se séparer de Riechedly Bazoer cet été. Toutefois, l’OM pourrait avoir sa chance lors du prochain mercato puisque le club néerlandais serait en difficulté financière. Mieux encore, Pablo Longoria pourrait attendre l’été prochain pour enrôler le Néerlandais gratuitement puisque comme Boubacar Kamara à l’OM, il entame sa dernière année de contrat avec Vitesse. Reste à savoir si la piste sera réactivée d’ici là.

JE N’AIME PAS AVOIR UN JOUEUR EN FIN DE CONTRAT DANS MON EFFECTIF — LONGORIA

À un an de la fin de son contrat, les probabilités pour que Boubacar Kamara reste à l’Olympique de Marseille sont faibles. Personne ne sait encore s’il prolongera son contrat ou non dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, Pablo Longoria n’apprécierait pas du tout cette situation et il l’avait déjà fait savoir en conférence de presse.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)

Comparution immédiate vendredi pour l’auteur du salut nazi

Deux semaines après les incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) a annoncé qu’un supporter de Nice avait été interpellé à la suite d’un salut nazi qu’il avait réalise pendant la rencontre.

En effet, le supporter niçois avait été pris en flagrant délit après avoir été filmé par une autre personne présente à l’Allianz Riviera.

Selon les information de Nice Matin, l’homme de 31 ans a ainsi fait l’objet d’une comparution immédiate vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Nice qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Il a donc été incarcéré jusqu’à son procès fixé au 13 octobre prochain.

⚽⚖️L’auteur du salut nazi du match Nice – Marseille a été interpellé et sera jugé ce vendredi en comparution immédiate pour apologie de crime contre l’humanité. La @_LICRA_ sera partie civile au procès. #tolerancezero #OGCNOM pic.twitter.com/xgcXjk8EaX — Licra (@_LICRA_) September 2, 2021

Le sort du match n’a pas encore été décidé

Alors que le match a été interrompu peu après la 75e minute de jeu, le sort de la rencontre n’a pas encore été décidé. En effet, Pablo Longoria n’a pas souhaité que ses joueurs retournent sur la pelouse suite aux incidents survenus. Le président olympien estimait que la sécurité n’était pas garantie pour reprendre la rencontre. Un sentiment partagé par l’arbitre du soir, Benoît Bastien.

Dimitri Payet avait été touché par plusieurs projectiles au moment de tirer un corner. D’autres supporters niçois sont par la suite descendus sur la pelouse et ont porté des coups sur certains joueurs de l’OM. Parmi eux, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et Dimitri Payet avaient été blessés.

Si le sort de la rencontre n’a pas encore été décidé, c’est parce que la commission de discipline de la LFP a placé le dossier en instruction. Le verdict devrait tomber le 8 septembre prochain.

La sécurité n’était pas garantie – Pablo Longoria

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)

Longoria visait Laborde et Delort !

Avec le départ de Dario Benedetto (prêté à Elche) et la blessure de Milik, l’OM aurait bien aimé recruter un attaquant supplémentaire. Enormément de noms ont circulé cet été, de Gio Simeone, à Sorloth en passant par Ugbo… Selon la Provence, le président de l’OM avait plus particulièrement dans son viseur le duo du MHSC Andy Delort (29 ans) et Gaëtan Laborde (27 ans). Mais les limitations sur la masse salariale imposées par la DNCG et le manque de liquidités liées aux absences de transfert de Caleta Car et Kamara ont compromis ces options. Andy Delort a finalement rejoint Nice pour un montant évalué à 8M€, tandis que Laborde s’est engagé avec Rennes pour 15M€ plus bonus…

Sampaoli voulait Delort !

En conférence de presse à 5 jours de la clôture du mercato, le coach argentin Jorge Sampaoli avait été questionné sur la possibilité de voir l’international algérien débarquer à Marseille. Une opération compliquée d’après l’entraîneur de l’OM, surtout avec les finances du club…

« Oui, c’est un attaquant qui nous intéresse. il a de très bonnes qualités devant le but. C’est un joueur courageux, j’ai toujours vu Delort comme le 9 de l’OM mais il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C’est quasiment impossible aujourd’hui, mais peut-être dans les derniers instants du mercato une porte s’ouvrira. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/21)

Pour Jean-Charles De Bono, notre consultant, Laborde n’aurait pas apporté à l’OM sans Delort.

Pour moi, Laborde ce n’est pas un vrai numéro 9 — Jean-Charles de bono

« J’aime bien Laborde mais je l’aime avec Delort. Leur force c’est le mouvement, la combativité et le déplacement. Est-ce qu’à l’OM Laborde aura ça? Ils travaillent l’un pour l’autre, pour l’équipe… Pour moi, ce n’est pas un vrai numéro 9. On s’est trompé sur Henrique mais pour moi, Laborde n’est pas une bonne option pour concurrencer Benedetto. Il est capable de faire de gros matchs en tant que 9 mais peut-être pas sur une saison complète. » Jean-Charles de Bono – Source : DFM (04/01/21)