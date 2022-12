Bon plan mercato OM : Willer Ditta, un défenseur central colombien « qui pourrait être une doublure de Mbemba »

En cette période de Coupe du Monde, c’est le retour des bons plans mercato. Avec le probable départ en prêt d’Isaak Touré et les blessures fréquentes d’Eric Bailly, un recrutement en défense centrale serait utile pour la rotation. Après Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, Máximo Perrone, on vous présente Willer Ditta.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Même avec un recrutement relativement efficace cet été, les imprévus ont totalement rebattus les cartes dans l’effectif marseillais. Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’être actif sur le mercato hivernal. Dans cette optique, Willer Ditta semble être une bonne option pour renforcer la défense.

FOCUS sur Willer Ditta

Club actuel : Newell’s Old Boys

Poste : Défenseur central

Taille : 1m80

Age : 24 ans

Valeur estimée : 4M€

Qui est-il ?

Willer Dita est un défenseur central colombien de 24 ans. Il évolue en Primera Division avec les Newell’s Old Boys, en Argentine.

C’est notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud), qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, qui nous a proposé ce 5e bon plan mercato. Il nous en dit plus sur le profil du joueur.

« Willer Ditta c’est un colombien qui a vraiment explosé cette année en défense centrale. Il est assez jeune, il a moins de 25 ans. Il était prêté par l’Atletico Junior à Newell’s avec une option d’achat, il a été formé à Baranquilla parce que les deux clubs sont partenaires. Newell’s a levé l’option d’achat qui était à 700 000 euros donc c’est pas le club le plus riche d’Argentine donc si il y a une offre qui arrive à 4, 5 ou 6 millions d’euros, ils peuvent le vendre. C’est un droitier qui a joué axial gauche mais qui peut aussi jouer axial droit.On est sur un profil très fin techniquement, il peut marquer des buts : je l’ai déjà vu remonter le ballon et il fait un petit piquet c’était assez exceptionnel mais on est plus sur un profil un petit peu hybride entre Balerdi et Gigot. Il est très dur très solide, très bon de la tête : dans le jeu aérien il a marqué deux ou trois buts cette saison en Argentine. C’est vraiment un bon défenseur qui a explosé, on pensait vraiment qu’il allait arriver en sélection pour la Coupe du Monde. C’était une petite surprise de pas le voir. Mais c’est un défenseur qui pourrait être une doublure de Mbemba, pour le faire souffler ou si il y a une suspension. Ça pourrait le faire, en tout cas il n’est pas supérieur à Mbemba qui est pour moi le meilleur marseillais sur les 15 premières journées mais il pourrait arriver en doublure et si Mbemba a un pépin ou une suspension sur la deuxième partie de saison il peut être là et il ferait l’affaire. Il était dans le viseur de Boca Junior, on verra si ça se fera. Il est un peu dur sur l’homme et il prend beaucoup de cartons : il a pris une dizaine de cartons jaunes, quasiment un carton tous les deux matchs en championnat. C’est un joueur qui pourrait vraiment progresser dans la défense marseillaise en doublure de Mbemba. Ce serait une belle pioche à mon avis. » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille (30/11/2022)

