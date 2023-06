Bonucci, Balogun, Bounou… Les tableaux mercato OM de ce 20 juin 2023

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille. En attendant l’arrivée du prochain, le recrutement est en attente…

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Balogun ne veut plus être prêté, Bounou devrait filer vers Manchester United et l’improbable prêt de Bonucci.

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Romain Saïss Besiktas 4M€ Ruben Blanco Celta Vigo 2M€ Folarin Balogun Arsenal 25M€ Yassine Bounou FC Séville 20M€ Leonardo Bonucci Juventus Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Eric Bailly Manchester United Fin de prêt Nuno Tavares Arsenal Fin de prêt Ruben Blanco Celta Vigo Fin de prêt Issa Kaboré Manchester City Fin de prêt