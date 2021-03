La direction l’a joué tatillon face au Canet, Sampaoli débarque à la Commanderie, Longoria piste un latéral gauche… Les 3 infos OM de ce lundi 8 mars !

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi, la direction tatillonne avec Canet-en-Roussillon, Sampaoli est enfin à la Commanderie et Longoria suit un latéral gauche espagnol !

Canet – OM : Et en plus la direction marseillaise l’a joué tatillon !

Non seulement les marseillais se sont fait humilier par le club de National 2 du Canet-en-Roussillon en Coupe de France, mais en plus la direction marseillaise n’a pas eu une attitude appropriée…

L’OM s’était déjà fait remarqué en refusant de laisser la billetterie à Trélissac en 2020, cette fois les marseillais ont eu de drôles d’exigences. En effet, la délégation de l’OM a demandé que le petit kop qui avait été formé par les dirigeants du Canet avec quelques amis et membres des familles des joueurs soit dispersé à la mi-temps. Un comportement qui n’arrange en rien l’image désastreuse du club après cette élimination…

A lire : CANET-EN-ROUSSILLON – OM (2-1) // LES NOTES DE FCM : LE FINAL RATÉ DE LARGUET PAR UNE PRESTATION HONTEUSE DES MARSEILLAIS !

🚨DINGUERIE L’OM a demandé à la mi-temps d’évacuer les quelques spectateurs du Canet ( 60/70) car cela faisait trop de bruit et non respect des gestes barrières Ils ont été éparpillés dans les tribunes Le speaker leur a demandé de ne plus encourager les joueurs ! #CRFCOM — Paul Vexiau (@PVexiau) March 7, 2021



Une version confirmée par le manager général du Canet Roussillon Football Club Jordi Delclos sur RMC.

Il y avait un nombre très limité d’accréditations, je n’ai pas compris leur démarche

« Ils ont demandé qu’on évacue la tribune, que la pelouse soit tondue, qu’on arrose le terrain. On a refusé tout ça. On était là pour gagner et faire notre match. Il était hors de question qu’on mouille le terrain, il était hors de question qu’on évacue le stade. Ça a été un peu le bourbier. On s’accroche et la victoire est belle. Il y avait un nombre très limité d’accréditations, je n’ai pas compris leur démarche ». Jordi Delclos – source : RMC (07/03/2021)

Sampaoli est arrivé au centre RLD !

Terminé l’isolement, Jorge Sampaoli va rencontrer les joueurs ce lundi ! Il devrait débuter les entraînements mardi avant d’être présenté à la presse et d’affronter le Stade Rennais au Vélodrome.

Nouvelle déception des Marseillais ce dimanche après l’élimination face à Canet-en-Roussillon, club de National 2 qui a battu les joueurs de l’OM sur le score de 2-1. Cette rencontre s’est déroulé à Perpignan et était la dernière avec Nasser Larguet sur le banc.

Pour le prochain face au Stade Rennais, initialement prévu le jour où la Commanderie a été envahie par les supporters, c’est Jorge Sampaoli qui sera aux manettes de l’effectif marseillais. Il n’aura que très peu de temps pour leur impulser un nouveau souffle.

RENCONTRE PREVUE AVEC LES JOUEURS

La patte de l’Argentin devrait pouvoir se voir dans les prochaines rencontres mais peut-être pas dès celui face aux Bretons. Il aura plus de temps avec la trêve internationale qui interviendra après le match face à l’OGC Nice, le 19 mars.

A LIRE : OM : Sampaoli adoubé par son maitre !

Sampaoli est à Marseille depuis plusieurs jours mais a dû être isolé dans un hôtel pour respecter le protocole sanitaire. Après ces 7 jours, il a enfin été à la Commanderie ce lundi pour rencontrer les joueurs comme l’a filmé Thierry Mode.

Arrivée de Sampaoli à la commanderie …. pic.twitter.com/UIvXa9AAeJ — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) March 8, 2021

Mercato OM : Longoria s’intéresse à un (très cher) latéral gauche ?

Avec plusieurs fins de contrats et fins de prêts, Pablo Longoria va devoir reconstruire un effectif pour la saison prochaine. Selon les informations du média Goal, le directeur sportif a déjà exploré certaines pistes !

L’Olympique de Marseille va vivre un été très particulier. Avec les fins de contrat d’Amavi, Thauvin, Germain, Khaoui etc. Et les fins de prêts de Lirola, Balerdi et Cuisance, Pablo Longoria va devoir restructurer un effectif pour le nouveau coach Jorge Sampaoli.

Bien que ces derniers jours, le 10 sport ait affirmé que les négociations pour une prolongation d’Amavi étaient en bonne voie, ce n’est toujours pas officiel et il se pourrait que le latéral gauche ne continue pas à l’OM. Nagatomo qui n’a signé qu’un contrat d’une saison à Marseille devrait également quitter le club.

ALEX MORENO DANS LE VISEUR DE LONGORIA?

Sampaoli va donc se retrouver sans latéral gauche avec le départ quasi acté de Rocchia ! Selon les informations de Goal, Pablo Longoria aurait déjà commencé à observer des profils pour ce poste. Alex Moreno qui évolue actuellement au Real Bétis pourrait être l’une d’entre elles mais ce dossier semble compliqué.

A LIRE : Mercato OM : « Villas-Boas avait peut-être raison pour Ntcham… »

En effet, le Napoli piste également l’Espagnol âgé de 28 ans. Sous contrat avec le club sévillan jusqu’en 2024, il possède une clause libératoire qui s’élève à 40M€. Peu probable de voir l’OM dépenser autant d’argent cet été aux vues des dernières déclarations de McCourt, et surtout pour le poste de latéral gauche…