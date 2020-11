Concurrents OM : Coup dur pour le LOSC, Aulas joue un mauvais tour au PSG, Rennes a trouvé un accord pour Camavinga?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos qui ont animé l’actualité des concurrents de l’OM. Au programme ce dimanche : Coup dur pour le LOSC, Aulas joue un mauvais tour au PSG, Rennes a trouvé un accord pour Camavinga?

Forfait face à l’Equipe de France ce samedi soir, Renato Sanches est rentré à Lille. Le milieu de terrain portugais serait victime d’une lésion musculaire !

C’est la trêve internationale et plusieurs joueurs de Ligue 1 ont rejoint leur sélection. A Lille, Renato Sanches a été appelé par le sélection du Portugal qui affrontait l’Equipe de France ce samedi soir (victoire des Bleus 1-0).

Le milieu de terrain de Christophe Galtier n’a malheureusement pas fait partie de cette rencontre. En effet, quelques heures avant le match, la sélection portugaise a officialisé le forfait de l’ancien joueur du Bayern Munich. Renato Sanches souffre d’une lésion musculaire qui va l’éloigner des terrains jusqu’à la fin du rassemblement.

Le milieu de terrain a été renvoyé à Lille pour y poursuivre ses examens et ses soins. La durée de son indisponibilité n’est toujours pas communiquée. Pour le LOSC, ce serait un vrai coup dur de devoir se passer de lui. Christophe Galtier en a fait l’un de ses cadres dans l’entre-jeu avec Benjamin André.

Le Stade Rennais pourrait perdre sa pépite dès le mercato estival 2021. Edouardo Camavinga ferait l’objet d’un accord entre le club breton et le Real Madrid !

Cela fait des mois que le Stade Rennais est harcelé par les plus grands clubs européens pour Edouardo Camavinga. Le Real Madrid semble cependant le club le plus proche de finaliser ce dossier. Il y a quelques jours, El Mundo Deportivo annonçait que le Stade Rennais était enclin à laisser filer sa pépite, mais contre une grosse somme d’argent.

La somme évoquée récemment était comprise entre 50 et 100 millions d’euros, dépendant notamment de l’évolution du joueur en Ligue des Champions et en Equipe de France. Le club breton se serait décidé à laisser filer Camavinga au Real Madrid dès le mercato d’été 2021. Un accord entre les deux clubs existerait même selon un journaliste du média OK Diario.

Le Stade Rennais devrait donc récupérer un gros chèque à la fin de la saison et pourrait réinvestir lors du prochain mercato, devenant un vrai concurrent pour l’Olympique de Marseille dans les premières places du championnat.

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG avait évalué la possibilité de recruter Houssem Aouar. En interne, Jean-Michel Aulas tenterait de faire partir son joueur dans un autre club européen…

Lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain était fortement intéressé par le profil d’Houssem Aouar, milieu de terrain lyonnais. Malheureusement pour l’état major qatari, le joueur est resté dans son club formateur, sous les ordres de Rudi Garcia.

TuttoSport nous affirme cependant que Jean-Michel Aulas fait tout en interne pour faire signer Houssem Aouar ailleurs qu’au PSG. En effet, le président lyonnais serait très souvent en contact avec les dirigeants de la Juventus pour le dossier du milieu de terrain.

Aulas souhaiterait même insérer Mattia De Sciglio dans la transaction. Le latéral droit italien est prêté par le club turinois à Lyon jusqu’à la fin de la saison. Aouar pourrait donc filer vers l’Italie lors du mercato d’été 2021. Aulas verrait peut-être d’un mauvais oeil le fait de renforcer un concurrent de Ligue 1…

