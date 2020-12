Concurrents OM : Florian Maurice répond aux critiques sur le mercato, Des départ à Lyon ? Un transfert à 30M€ à Lille ?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos des concurrents OM. Ce mercredi au menu : Florian Maurice (Rennes) répond aux critiques sur le mercato, Rudi Garcia annonce la couleur pour le mercato de Lyon, Arrivé cet été au LOSC, ce cadre de Galtier pourrait déjà quitter le club pour 30M€

Concurrents OM : Florian Maurice (Rennes) répond aux critiques sur le mercato

Après une série de huit matches sans victoire toutes compétitions confondues, les hommes de Julien Stéphan viennent d’enchaîner trois succès consécutifs en Ligue 1. Le Stade Rennais remonte à la 5e position au classement. Mais alors que le club breton a dépensé 72 millions d’euros dans son recrutement estival, le mercato du club a été remis en question…

Dans les colonnes de Ouest-France, Florian Maurice, directeur sportif du club breton a répondu aux critiques émises sur son mercato. Le directeur sportif a insisté sur le cas Jérémy Doku (18 ans) acheté pour 26M€ à Anderlecht (recrue la plus chère de l’histoire du club). L’ailier belge est décevant pour le moment et ne parvient pas à faire la différence.

« C’est toujours la même chose quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on a vite fait de taper sur le recrutement. C’est quelque chose que je connais depuis dix ans, ça ne me touche pas. J’ai confiance dans ce que je fais, dans l’entraîneur pour développer les joueurs qui sont arrivés. Je n’ai jamais eu de doute sur le fait que ces joueurs puissent s’imposer. Les joueurs ne signent pas pour trois ou quatre mois, mais pour trois ou quatre ans. On a osé taper sur Jérémy Doku, né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms ! Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants »

Florian Maurice – Source : Ouest-France (23/12/2020)

Concurrent OM : Rudi Garcia annonce la couleur pour le mercato de Lyon

Concernant le mercato lyonnais, Memphis Depay serait plus que jamais sur le départ. Selon plusieurs informations, la Juventus Turin serait entrée dans la danse pour le joueur lyonnais dans l’optique du prochain mercato estival. Interrogé sur le mercato hivernal par RMC, Rudi Garcia a dévoilé le plan du club. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’entraîneur rhodanien espère garder un effectif compétitif afin de continuer à concourir en championnat.

« Ronald Koeman ? Je suis agacé par ce qu’il a pu dire, y compris quand l’affaire a été close ou que le mercato s’est terminé. Il n’y a pas eu que des déclarations avant, mais aussi après le mercato. J’ai un peu d’habitude sur la com’. Le mercato va se rouvrir début janvier. C’est à ce moment-là qu’on en parlera, mais il n’y a pas de raison que je change d’avis. Moussa Dembélé ? Non parce que c’est un joueur important. Mais si dans d’autres secteurs de jeu il y a du surnombre dans notre effectif… À l’instar d’Amine Gouiri, s’il y a ce genre de situation d’un jeune ou d’un très jeune qui ne joue pas. Je ne pense pas à Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Melvin Bard ou Sinaly Diomandé, parce qu’ils sont dans le groupe. Je pense à Malo Gusto (qui a récemment signé son premier contrat pro), Florent Da Silva, Yaya Soumaré, Cenk Özkacar. Il sera peut-être important qu’ils aillent dans un autre club pro moins costaud que le nôtre »

Rudi Garcia – Source : RMC (22/12/2020)

Concurrent OM : Arrivé cet été au LOSC, ce cadre de Galtier pourrait déjà quitter le club pour 30M€ !

Arrivé au LOSC à l’issue de son prêt à Heerenveen, le solide défenseur central est aujourd’hui courtisé par de gros clubs, et pourrait même être concerné par le mercato hivernal. Alors que le nom de Renato Sanches est notamment évoqué du côté de Liverpool, les Reds auraient également coché le nom de Sven Botman.

Les Reds auraient pris des renseignements sur Sven Botman (20 ans), le défenseur du LOSC, dans l’optique du mercato hivernal. Ils n’auraient pour l’instant pas fait d’offre. L’Inter Milan se serait également renseigné auprès de Lille. Mais à en croire Olivier Létang lundi, il n’y a pas « volonté ou besoin de vendre de joueurs » durant le mois de janvier.